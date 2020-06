Caos en Merlo para tomar el tren Crédito: Twitter

Dos días antes de la vuelta a las restricciones en la circulación en el AMBA con el fin de detener la rápida propagación del nuevo coronavirus , los usuarios del tren Sarmiento se vieron hoy con serias dificultades para acceder al servicio a pesar de haber reservado con antelación su asiento. En horas de la mañana, en la estación Merlo , se pudieron ver largas y concurridas filas en las que no se cumplía con la debida distancia de un metro y medio entre persona y persona.

Caos en Merlo para tomar el tren Crédito: Twitter

A partir de este lunes, en la línea Sarmiento, comenzaba a ser obligatorio el uso del sistema Reservá Tu Tren para los trabajadores esenciales que necesitaran viajar hacia la Ciudad entre las 6 y 10 de la mañana . Es por eso que Gendarmería controlaba el ingreso al andén chequeando que todos los permisos fueran los correctos.

No obstante, según lo que expresaron decenas usuarios en las redes sociales, al haber solo un acceso a los andenes en la estación de Merlo, el mecanismo de inspección y habilitación al ingreso se demoró demasiado tiempo y el escenario se hizo más caótico aún en el túnel por el cual se accede a las formaciones y en donde las personas se fueron juntando de manera preocupante sin poder cumplir con el debido distanciamiento social.

Incluso, muchos comenzaron a quejarse de que habían perdido su lugar en las formaciones en las que habían reservado su asiento.

Al respecto, Martín Marinucci, presidente de Trenes Argentinos , explicó: "Hoy hay una foto que se repite, que no es la que queremos ni buscamos. Trabajamos para que no suceda. Hay un túnel angosto donde el control del certificado de circulación generó una fila que no es la deseada, y menos en un túnel, donde los pasajeros no tuvieron el distanciamiento social".

"Habría que restringir el túnel y que los controles se hagan afuera, al aire libre. Eso va a ser solucionado mañana", aseguró Marinucci en diálogo con Radio 10.

Por otra parte, aseguró que el mecanismo de turnos logra su comentido de bajar la circulación en AMBA. "Hoy tuvimos 11.542 reservas en el Sarmiento, entre las 6 y las 10 de la mañana", explicó y dijo que la cantidad de pasajeros mermó "alrededor de un 15% ". En ese sentido, sostuvo que "el control, más allá de lo que pasó en Merlo, se hizo muy bien", por lo que considera que "fue positivo no cerrar estaciones".