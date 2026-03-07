Hay alerta amarilla por tormentas para este sábado 7 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este sábado 7 de marzo una alerta amarilla por tormentas que afecta a nueve provincias del país. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

De acuerdo con el parte oficial, las provincias afectadas son Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan.

Alertas para este sábado 7 de marzo Servicio Meteorológico Nacional

El SMN indicó que estos fenómenos podrán estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Frente a este escenario, el organismo emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Evitar salir durante las tormentas.

Mantenerse informado a través de los canales oficiales.

No sacar la basura.

Limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en el domicilio.

Cerrar puertas y ventanas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.

Buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

El tiempo en el AMBA

Para este viernes en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 25°C. El día comenzará con lluvias aisladas, aunque tenderán a cesar con el correr de las horas.

En la provincia de Buenos Aires se pronostica una mínima de 19°C y una máxima de 24°C. Al igual que en territorio porteño, la jornada comenzará con precipitaciones que se irán disipando hacia la tarde y durante la noche.

El pronostico extendido del tiempo en la ciudad de Buenos Aires Servicio Meteorológico Nacional

En el resto del país, las temperaturas previstas serán las siguientes: en Córdoba se espera una mínima de 17°C y una máxima de 25°C; en Tucumán, 18°C y 24°C; en Santa Fe, 18°C y 27°C; en Entre Ríos, 18°C y 27°C; en Catamarca, 18°C y 26°C; y en La Pampa, 15°C y 22°C. En Formosa se prevén 23°C y 31°C, mientras que en Corrientes serán 22°C y 30°C. En Jujuy se esperan 16°C y 22°C, y en Salta, 16°C y 22°C. En Misiones la mínima será de 22°C y la máxima de 31°C, mientras que en La Rioja se registrarán 18°C y 26°C, y en Santiago del Estero 20°C y 28°C. En San Luis se esperan 17°C de mínima y 24°C de máxima; en San Juan, 18°C y 28°C; y en Mendoza, 17°C y 24°C.

En la Patagonia, Neuquén tendrá 17°C y 28°C; Río Negro, 16°C y 26°C; Chubut, 14°C y 23°C; Santa Cruz, 9°C y 14°C; y Tierra del Fuego, 6°C y 12°C.