Hay alerta amarilla por tormentas para este sábado 7 de marzo: las provincias afectadas

El Servicio Meteorológico Nacional advirtió sobre posible caída de granizo y actividad eléctrica en varios puntos del país; en la Ciudad, la máxima será de 25°C

El SMN emitió una serie de alertas para este sábado en todo el país
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió para este sábado 7 de marzo una alerta amarilla por tormentas que afecta a nueve provincias del país. Según informó el organismo dependiente del Ministerio de Defensa, implica “fenómenos meteorológicos con capacidad de daño y riesgo de interrupción momentánea de actividades cotidianas”.

De acuerdo con el parte oficial, las provincias afectadas son Corrientes, Formosa, Jujuy, La Pampa, Mendoza, Misiones, Neuquén, Salta y San Juan.

Alertas para este sábado 7 de marzo
Alertas para este sábado 7 de marzoServicio Meteorológico Nacional

El SMN indicó que estos fenómenos podrán estar acompañados por caída de granizo, intensa actividad eléctrica, abundante precipitación en cortos períodos y ráfagas que podrían alcanzar los 80 kilómetros por hora. Además, se estiman valores de precipitación acumulada de entre 20 y 40 milímetros, que podrían superarse de manera puntual.

Frente a este escenario, el organismo emitió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

  • Evitar salir durante las tormentas.
  • Mantenerse informado a través de los canales oficiales.
  • No sacar la basura.
  • Limpiar desagües y sumideros para facilitar el escurrimiento del agua.
  • Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua en el domicilio.
  • Cerrar puertas y ventanas.
  • Retirar o asegurar objetos que puedan ser arrastrados por el viento.
  • Buscar refugio inmediato en un edificio, una vivienda o un vehículo cerrado.

El tiempo en el AMBA

Para este viernes en la ciudad de Buenos Aires se prevé una temperatura mínima de 20°C y una máxima de 25°C. El día comenzará con lluvias aisladas, aunque tenderán a cesar con el correr de las horas.

En la provincia de Buenos Aires se pronostica una mínima de 19°C y una máxima de 24°C. Al igual que en territorio porteño, la jornada comenzará con precipitaciones que se irán disipando hacia la tarde y durante la noche.

El pronostico extendido del tiempo en la ciudad de Buenos Aires
El pronostico extendido del tiempo en la ciudad de Buenos AiresServicio Meteorológico Nacional

En el resto del país, las temperaturas previstas serán las siguientes: en Córdoba se espera una mínima de 17°C y una máxima de 25°C; en Tucumán, 18°C y 24°C; en Santa Fe, 18°C y 27°C; en Entre Ríos, 18°C y 27°C; en Catamarca, 18°C y 26°C; y en La Pampa, 15°C y 22°C. En Formosa se prevén 23°C y 31°C, mientras que en Corrientes serán 22°C y 30°C. En Jujuy se esperan 16°C y 22°C, y en Salta, 16°C y 22°C. En Misiones la mínima será de 22°C y la máxima de 31°C, mientras que en La Rioja se registrarán 18°C y 26°C, y en Santiago del Estero 20°C y 28°C. En San Luis se esperan 17°C de mínima y 24°C de máxima; en San Juan, 18°C y 28°C; y en Mendoza, 17°C y 24°C.

En la Patagonia, Neuquén tendrá 17°C y 28°C; Río Negro, 16°C y 26°C; Chubut, 14°C y 23°C; Santa Cruz, 9°C y 14°C; y Tierra del Fuego, 6°C y 12°C.

