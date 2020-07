Coronavirus en la Argentina: ya se recuperó el 44% de los casos confirmados

Los especialistas consultados coinciden en que será importante estudiar, por ejemplo, desde sus factores de riesgo hasta las secuelas que podría haber dejado el nuevo coronavirus Crédito: DPA

Alrededor del 44% de las personas a las que se les diagnosticó Covid-19 en el país ya se recuperó (45.467). ¿Esta buena noticia es mucho o poco para los más de 106.000 casos detectados en estos cuatro meses?

Por ahora, solo se conoce que a ese grupo pertenecen los que reciben el alta luego de superar la enfermedad por el nuevo coronavirus. Los especialistas consultados coinciden en que será importante estudiar, por ejemplo, desde sus factores de riesgo hasta las secuelas que podría haber dejado la infección. La variación de ese porcentaje sería, a la vez, importante como otros indicadores para reconocer el descenso de la curva de casos.

Eduardo López, integrante del comité asesor nacional para Covid-19 y jefe del Departamento de Medicina del Hospital de Niños Ricardo Gutiérrez, señala que, por ahora, "la cifra de recuperados en el país es menor que a nivel mundial", donde la proporción es del 58% con respecto de los más de 13,4 millones de afectados informados.

Anticuerpos

Para Adolfo Rubinstein, epidemiólogo y exministro de Salud de la Nación, un paciente recuperado es aquel que ya no tiene síntomas, el resultado en el hisopado diagnóstico es negativo y, además genera anticuerpos. "Cuando la curva de casos es ascendente y se tienen muchos casos nuevos, como es el caso de la Argentina, desde que una persona contrae la infección, tiene su recuperación clínica y la prueba diagnóstica es negativa pasan por lo menos tres semanas -explica-. Entonces, los porcentajes de recuperados son menores. Cuando empiezan a bajar los casos nuevos, empieza a aumentar la cantidad de pacientes que se recuperan."

Oscar Torres es presidente de la Asociación Argentina de Hemoterapia e Inmunohematología y Terapia Celular (Aahitc) y opina que un 44% de recuperados "es un buen número", porque describe que en el sistema de salud se está trabajando bien. "Estamos llegando a casi la mitad de los que se infectaron, enfermaron y lo superaron. Sería muy bueno que vaya aumentando -indicó-. Es muy importante hacer hincapié en este grupo porque es el que no es una fuente de infección."

La AAHI agrupa a los profesionales de los bancos de sangre, que es donde se evalúa si las personas recuperadas de Covid-19 tienen niveles de anticuerpos adecuados para poder donar el plasma que se está utilizando como tratamiento experimental para la enfermedad por el nuevo coronavirus. En ese estudio predonación se está detectando que entre el 20 y el 25% de los que superaron la enfermedad por el nuevo coronavirus no tienen anticuerpos o sus valores están por debajo de la media.

Eso, según aclara Torres, no quiere decir que no hayan desarrollado defensa inmunológica alguna. "Nos plantea que debe haber una concentración de anticuerpos mínima que no se puede detectar por técnicas habituales -explica Torres-.Aún no sabemos si esa cantidad es suficiente para sobrevivir a la infección y estar curados o qué es lo que los está defendiendo de la enfermedad. Seguramente sea la inmunidad mediada por los linfocitos (inmunidad celular) o a lo mejor sea una combinación entre los anticuerpos y los linfocitos suficiente como para no tener una recaída."

La inmunidad es lo que permite no sólo la recuperación de quien se enferma, sino también es la base del tratamiento con plasma que se está experimentando y de la vacuna a desarrollar. "Todo esto se maneja a través del sistema inmunológico", resume Torres.

Indicadores

En adelante, para Rubinstein, los dos indicadores que desde la perspectiva epidemiológica mostrarán que está cambiando la tendencia de la pandemia serán el aumento del porcentaje de recuperados y la disminución de la positividad de los tests. "Cuando eso empiece a verse -señala en diálogo con LA NACION-, será que lo que está por delante es un descenso de la curva de casos. Por ahora, desde el punto de vista epidemiológico, aún no estamos cerca del pico. Tampoco se ve una pendiente muy fuerte. Las medidas más efectivas que mitigarán el impacto de la epidemia y la aceleración de la curva es, sin dudas, el uso del barbijo, el distanciamiento social y evitar las aglomeraciones. Hay que insistir en esto y lograr que la población lo cumpla."

De ese 44% o más que se van a ir recuperando, Torres plantea que será importante saber, por ejemplo, si la recuperación de Covid-19 es total o persiste algún daño respiratorio, pulmonar, entre otros. "Es lo que también necesitamos medir. ¿El daño es permanente o se puede recuperar con algún tratamiento o rehabilitación? Hay que estudiar a los recuperados para conocer qué resulta de ese contacto con la infección o la enfermedad", sostiene el especialista.

Con la actualización de esta noche de los casos detectados en el país, ya son 106.910 afectados totales diagnosticados desde que se conoció en marzo pasado el primer caso del país. Hasta el momento no se había informado el número de recuperados, que seguía siendo de 45.467 y las autoridades del Ministerio de Salud de la Nación actualizarán mañana temprano. Había, además, 59.475 personas con Covid-19 leve, moderado o grave entre los casos activos, que son los que aún no recibieron el alta.