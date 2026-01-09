Cuál es el estado de los vuelos en Ezeiza por el cierre de este viernes por mantenimiento

El Aeropuerto Internacional de Ezeiza permanecerá con sus dos pistas cerradas de manera temporal este viernes, lo que provocará demoras y reprogramaciones en decenas de vuelos. La medida fue informada oficialmente por la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y difundida también en LN+, donde se mostró el comunicado completo del organismo.

Según se detalló, el cierre se realizará entre las 13.55 y las 17.40, debido a tareas de mantenimiento preventivo consideradas de fuerza mayor. Durante esa franja horaria no habrá despegues ni aterrizajes en la principal terminal aérea del país, lo que obligó a las aerolíneas a reorganizar sus cronogramas.

Cierre temporal del aeropuerto de Ezeiza

Qué tareas se realizarán y por qué se decidió el cierre

Desde la ANAC explicaron que los trabajos apuntan a optimizar las condiciones operativas de las pistas y se definieron tras una evaluación técnica. La obra estará a cargo de Aeropuertos Argentina y se ejecutará de forma inmediata y preventiva para evitar futuras afectaciones mayores en la operatoria del aeropuerto.

El organismo remarcó que la decisión fue coordinada y consensuada con las líneas aéreas, el concesionario y las autoridades aeroportuarias, priorizando la seguridad operacional, considerada el eje central del sistema aeronáutico.

Cuántos vuelos se verán afectados

De acuerdo al comunicado oficial, 41 vuelos sufrirán algún tipo de impacto durante el cierre temporal. Las aerolíneas ya trabajan en la reprogramación de las operaciones, ya sea mediante cambios de horario, demoras o, en algunos casos, reubicaciones.

Desde la ANAC recomendaron verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto Pilar Camacho

Las autoridades indicaron que el horario elegido corresponde a la franja de menor impacto operativo, con el objetivo de reducir al mínimo las complicaciones para los pasajeros.

Qué recomiendan a los pasajeros

Ante este escenario, desde la ANAC recomendaron verificar el estado del vuelo antes de dirigirse al aeropuerto y, frente a cualquier duda o modificación, contactarse directamente con la aerolínea correspondiente.

Si bien el cierre es acotado en el tiempo, el movimiento habitual de Ezeiza hace prever demoras en la normalización de las operaciones una vez finalizadas las tareas, por lo que se sugiere anticiparse y mantenerse informado.