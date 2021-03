Coronavirus: baja el ritmo de vacunación y dos provincias se quedaron sin dosis

La columna vertebral de la estrategia oficial de la Argentina para hacer frente a la pandemia del coronavirus Covid-19 este 2021 es la campaña de vacunación. Sin embargo, las dificultades de la administración de Alberto Fernández para acceder a un mayor stock y un flujo continuo de dosis derivó en que varias provincias bajaran el ritmo de vacunación. Incluso hay dos jurisdicciones que ya aplicaron el total de las dosis recibidas.

Según el cruce de datos que surge del “Monitor Público de Vacunación” (MPV) y del dataset que cada mañana el Ministerio de Salud sube con el avance de la aplicación de vacunas, se desprende que este viernes 19 de marzo La Pampa y San Luis reportaron que ya se aplicaron el total de las dosis recibidas.

Según los datos consolidados hasta ayer, en San Luis ya recibieron la primera dosis 35.134 personas (6,91% de la población), y la segunda dosis, 8544 (1,68% de los habitantes estimados por el Indec). Según los datos oficiales, las dosis que recibió la provincia gobernada por Alberto Rodríguez Saá fueron 43.300, que es la suma a la que se llega al incluir las primeras y segundas dosis. Sin embargo, se aplicaron 43.678 (378 vacunas más). La diferencia se debe a que algunos de los frascos multidosis trajeron contenido para una y hasta dos dosis más que las indicadas.

Algo similar sucede con La Pampa. Según los datos oficiales, que fueron analizados por Mauro Infantino, ingeniero en sistemas que tiene el sitio covidstats, y Federico Tiberti, un argentino radicado en Estados Unidos, donde da clases de estadística en la Universidad de Princeton, en la provincia dirigida por Sergio Ziliotto (PJ) se aplicaron 25.395 primeras dosis, que alcanzan al 7,09% de la población provincial, y 6427 segundas dosis, que representan el 1,79% de los habitantes pampeanos. Entre ambas dosis suman 31.822 las vacunas aplicadas. Sin embargo La Pampa, solo recibió 31.750 y también hubo una estrategia para evitar el descarte de los sobrantes, en un contexto en el que la llegada de más vacunas es incierto.

Ayer, 19/03/21, se reportaron 89.567 primeras dosis y 34.933 segundas dosis de vacunas contra el coronavirus en Argentina. En total, se aplicaron 2.472.426 primeras dosis y 591.438 segundas dosis (80% de las distribuidas). 5,45% de la poblacion recibio al menos una dosis. pic.twitter.com/saE0xldEVm — Cuantas Vacunas (@CuantasVacunas) March 20, 2021

En diálogo con LA NACION, Silvia Sosa Araujo, ministra de Salud de San Luis, confirmó la noticia y explicó: “Por ahora, casi no se van a dar cuenta que faltan dosis porque ayer llegaron al país vacunas Sputnik V del primer componente y el lunes van a estar llegando a la provincia. Son 4200 vacunas que llegan a las 8 de la mañana del lunes. Es como que no se va a notar tanto no tener vacunas”.

Sosa Araujo explicó lo sucedido con las dosis extras. “En los frascos multidosis trajeron más vacunas. En el caso de la Sputnik, en lugar de dar cada frasco para cinco vacunas, a veces da para seis. En el caso de la Covishield, que cada frasco trae 10 dosis, puede dar 11 y a veces 12. Siempre con la medida exacta de cada vacuna. No es que se le pone menos”.

“No es en todos los frascos, pero sí en varios. Nos llamó la atención esta situación desde la primera entrega de la Sputnik V y ahí nos explicaron que podíamos utilizar, pero no mezclar de diferentes frascos”, dijo la Ministra, y agregó: “Nos quedan unas poquitas dosis del segundo componente que no pudimos aplicar porque estamos esperando que se cumplan los 21 días de la primera aplicación, que es esta semana”.

Ante la consulta de para cuántos días le alcanzarán las dosis que recibirán el lunes, dijo: “Las aplicamos en esta semana. Tal vez en menos días”.

Las provincias que bajaron el ritmo y ya aplicaron más del 80% de sus dosis

Los casos de La Pampa y San Luis son los más extremos, ya que, al no disponer de más dosis, la campaña de vacunación no podrá continuar hasta que reciban el proporcional de las 330.000 dosis de Sputnik V que llegaron ayer al país.

Pero también hay otras siete provincias que ya utilizaron entre el 80 y el 85 por ciento de las vacunas recibidas. En algunas de ellas, lo que reflejan los datos es que se ralentizó la cantidad de dosis que se aplican diariamente.

Entre los distritos que están más cerca de quedarse sin dosis figura primero Córdoba, que ya utilizó el 85,8 por ciento de las 295.500 dosis. En el MPV figura que hasta ayer se aplicaron 253.669: 205.871, 5,48 % de los habitantes de la provincia, recibieron la primera dosis, y 47.798 (1,27%) la segunda. A la par de Córdoba se ubica La Rioja, que recibió 34.200 y ya aplicó 29.353. Del total 23.149 eran primeras dosis que representan el 5,88% de la población y 6204 de la segunda dosis (1,58%).

Las otras cinco provincias son: Santa Cruz, con el 85,5% de las dosis aplicadas. En números totales son 27.162 vacunas: 21.286 de la primera dosis y 5876 de la segunda. La población que comenzó el proceso de inmunización es del 5,82%. Buenos Aires ya inoculó 1.208.040 dosis (82,9%): 972.618 personas recibieron una dosis y 235.422 dos. Esto significa que el 5,55% de los bonaerenses ya recibió al menos una dosis de Sputnik V, Sinopharm o Covishield.

En la ciudad de Buenos Aires ya se aplicó el 82,1% de las 379.625 dosis recibidas: 246.005 personas (casi el 8% de la población) ya recibió la primera dosis y 65.563 (2,13%) la segunda. En el caso de Santa Fe, el porcentaje es del 81,7%: 197.789 (5,60% de la población) ya comenzó el proceso de inmunización y 44.156 (1,25%) ya completaron el proceso de las dos dosis. Cierra el recuento Catamarca, con el 80,4% de las vacunas aplicadas: 23.590 (5,68% de los habitantes) recibió una dosis y 5753 (1,39) la segunda.

Con este panorama, varias de estas jurisdicciones bajaron el ritmo de dosis aplicadas por día. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires llegó a aplicar 84.830 dosis el 12 de marzo, según los datos publicados en el dataset, mientras que una semana después bajó a 30.369.

En el caso de la ciudad de Buenos Aires, el 11 de marzo fue el día que más dosis aplicaron, y llegaron a las 17.410. Ayer, los vacunados fueron 10.510, según los datos recavados por la cartera que comanda Carla Vizzotti.

En el extremo opuesto, las tres provincias que menor porcentaje de vacunas aplicaron en función de las giradas por el Ministerio de Salud de la Nación son Entre Ríos, con el 64,4%; Corrientes, con el 65,1% y San Juan, con el 67,3 por ciento.

Consultado por LA NACION sobre cuándo se terminarían las dosis actuales del país, Tiberti respondió que al ritmo actual se terminarían en seis días. “Si se suman las 330.000 de Sputnik V que llegaron ayer, serían dos días más”, detalló.

Conforme a los criterios de Más información