Coronavirus en Buenos Aires: comenzaron los testeos por coronavirus y vacunación antigripal en Villa La Rana Fuente: LA NACION - Crédito: Ricardo Pristupluk

Se escuchan aplausos. "Víctor, Víctor", grita Gabriel Rodríguez, que trabaja para la municipalidad de San Martín . Víctor se asoma a la puerta y el equipo de voluntarios le consulta si tiene alguno de los síntomas relacionados al coronavirus . Él dice no, y el equipo pasa a la próxima casa.

Hoy a la mañana en Villa La Rana , en el partido de San Martín, se llevó a cabo el llamado Dispositivo Estratégico de Testeo para Coronavirus en Terreno de Argentina (DETeCTAr) , un operativo sanitario de detección temprana del Gobierno nacional junto al de la provincia de Buenos Aires, que se enfoca en la búsqueda activa de personas con cuadros febriles.

Son las 11.30, hace dos horas empezó el operativo y dos personas fueron trasladadas hasta el camión del ministerio para que les hagan el hisopado. Hay cuatro grupos de 10 personas que van casa por casa buscando a personas con síntomas y vacunando contra la gripe. Las médicas de cada grupo cargan con 30 dosis para adultos y 20 pediátricas.

Desde la provincia de Buenos Aires publicaron un estudio epidemiológico, donde indican que la capacidad diagnóstica de la provincia ha crecido desde la creación La Red de Laboratorios de Diagnóstico de COVID19 el 30 de marzo. Antes de su implementación, el índice de positividad alcanzaba un 22%. En la última semana analizada, el índice bajó a un 8,7%, realizando en promedio 910 testeos diarios de casos sospechosos. La red de 21 laboratorios tiene capacidad para hacer 1400 determinaciones por día.

"Con esta información se puede dar cuenta de que el acceso al diagnóstico de laboratorio es adecuado según los parámetros de la OMS, en tanto la cantidad de casos positivos no supera el 10%. Esto también indicaría la confiabilidad de la estrategia desarrollada garantizando la identificación de las personas afectadas por la epidemia", señala el informe.

En la provincia de Buenos Aires, según el último informe del Ministerio de Salud de la Nación, hay 2918 casos. De los 39.997 testeos realizados hasta mitad de mayo para diagnosticar Covid-19 en el área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que incluye a la Capital y 40 municipios bonaerenses, la ciudad hizo 479 pruebas por cada 100.000 habitantes, mientras que los distritos del otro lado de la General Paz realizaron en promedio 192. Es decir que, en proporción, los municipios bonaerenses hicieron algo menos de la mitad de esas pruebas que la Ciudad .

Ayer y anteayer se llevó adelante el mismo operativo en Villa Hidalgo, en San Martín y en el Barrio Libertad, ubicado en Merlo . Hoy y mañana será en La Rana y pasado mañana en la Villa 9 de julio.

Desde que empezó el operativo DETeCTAr, la provincia hizo 37 hisopados en siete barrios populares y nueve dieron positivo.

"Acá el barrio se está cuidando mucho porque no tenemos casos hasta el momento. Estamos todos respetando la cuarentena y tratando de no salir mucho del barrio para no pescarnos algo afuera", dice Víctor Villalba, de 74 años.

Fidencio Portillo, de 61 años, observa el operativo desde la puerta de su casa. Dice que hay temor a que entre el virus, pero, por suerte, aún no hay casos. Como suele pasar en otros barrios populares, predominan los casos de dengue. "Este es un barrio donde la gente no vive tan apretada con en las villas de la Ciudad. Acá la gran mayoría tiene un patio o un jardincito", dice Portillo.

Emilse Medina, militante de La Dignidad , una agrupación social, también sostiene que el dengue es un gran problema. "La semana pasada vinimos a fumigar. Hay vecinos que nos recibieron bien y otros no tanto. Pero acá el dengue es un tema para tener muy en cuenta".