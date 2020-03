Chaco: la directora del hospital Perrando tiene coronavirus

La directora del Hospital J. C. Perrando, de Resistencia, Chaco, Nancy Trejo, fue diagnósticada con Covid-19 Crédito: Twitter

28 de marzo de 2020 • 14:55

Nancy Trejo , la directora del Hospital J. C. Perrando, de Resistencia, Chaco , fue diagnosticada con Covid-19 . De esta manera, se suma un nuevo caso a una de las provincias más castigadas por la epidemia del nuevo coronavirus , que ya dejó 56 positivos y cuatro muertes. Trejo es la responsable del nosocomio que atiende a la mayoría de los infectados de la provincia.

" Estoy sin fiebre, asintomática, y en muy buen estado general ", comunicó la médica sobre su estado de salud al medio local Ciudad TV , tras la confirmación que dio positivo de coronavirus. Trejo contó que el último miércoles inmediatamente al sentir un leve dolor de cabeza comenzó con el aislamiento preventivo y tras informarlo a las otras autoridades del hospital decidieron hacer un test para confirmar si estaba infectada.

"En el Hospital, en todo momento hemos tomado precauciones y seguido las normas de bioseguridad. No he tenido contacto estrecho con algún caso conocido anterior y sí he recorrido todos los servicios de manera permanente, manteniendo trato directo con los otros profesionales que hoy están enfermos", explicó Trejo.

Otro aspecto preocupante es que el mismo día que Trejo notó los primeros síntomas, el medio local datachaco.com consignó que la doctora compartió una actividad con la ministra de Salud chaqueña, Paola Benítez, en el marco de la entrega de respiradores al hospital Perrando, en donde, también, participaron una decena de personas que acompañaban a ambas funcionarias.

Estrategia provincial

Chaco fue la primera provincia en reconocer el 17 de marzo el primer caso autóctono de coronavirus en el país . Hoy, en la rueda de prensa para informar el estado de situación en la Argentina, el subsecretario de Estrategias Sanitarias en Ministerio de Salud, Alejandro Costa, reconoció que hay casos de "transmisión comunitaria en el Chaco y en el área metropolitana de Buenos Aires".

Por ello, el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich , dispuso -antes de que lo haga el presidente Alberto Fernández - la cuarentena obligatoria en la provincia hasta el 31 de marzo. En una reciente entrevista con el canal estatal Chaco TV, el mandatario provincial dio a entender que el aislamiento social se extenderá en su provincia. "A partir del 31 de marzo culmina esta estrategia dispuesta por el gobierno nacional y por nosotros de aislamiento social preventivo de carácter obligatorio. Probablemente esta será una medida que se prolongue. Si se prolonga hasta el 12 de abril, toda la Semana Santa, inclusive hasta el día de Pascua, esto nos va a permitir ver una estrategia con posterioridad", indicó Capitanich.

"Estas medidas resultan indispensables para interrumpir la circulación viral", añadió, al tiempo que anticipó que el reinicio del ciclo lectivo chaqueño también se pospondrá.

En este sentido, Capitanich destacó los buenos resultados que está teniendo el aislamiento social obligatorio y la suspensión de actividades, tanto públicas como privadas, en lo que se refiere a la ralentización de la expansión de la enfermedad.

Por otra parte, Capitanich destacó que este sábado por la mañana se iniciaron los test para detectar el Covid-19 sobre 139 casos sospechosos en la provincia.