Gripe A Cola en el Bco Provincia de Peatonal San Martin y Cordoba. 2 de Julio de 2009. Mar del Plata. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Hace 10 años, el país enfrentaba otra pandemia: la de la Gripe A (N1H1), que afectó a más de 10.000 personas y causó 600 muertes. La Argentina tuvo una de las tasas más altas de mortalidad del mundo, a pesar de que el gobierno nacional y los provinciales tomaron una serie de políticas públicas para limitar el contagio, como la suspensión de vuelos de latitudes afectadas por el brote. Entonces hubo fuertes críticas por la demora en la implementación de esas medidas preventivas.

Hoy, en medio de la pandemia mundial por Coronavirus, se detectó el primer caso en el país y, hasta el momento, las medidas de salud pública son recomendaciones sobre higiene personal y cuidado, para prevenir el contagio; monitoreo en el aeropuerto internacional de Ezeiza; y el seguimiento de un protocolo para tratar a los pacientes posiblemente afectados. "Sigue siendo una etapa de contención", dijo hoy la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizziotti, tras confirmar que el virus está en el país.

La gripe A desembarcó en la Argentina a mediados de 2009 Fuente: AP - Crédito: Wilfredo Lee

La Gripe A desembarcó en la Argentina hace más de 10 años, entre abril y mayo de 2009. Los primeros casos se habían detectado antes en países del hemisferio norte, y Estados Unidos y México habían estado entre los primeros. En abril, el gobierno decretó la suspensión de vuelos provenientes de esos países. Pero no llegó a tiempo.

El primer caso detectado fue un hombre que había regresado de México el 25 de abril, la semana previa a la medida. Con el coronavirus, por el momento no se suspendieron vuelos.

Según los especialistas, las condiciones meteorológicas fueron determinantes para la difusión de la Gripe A. Para entonces, las temperaturas eran bajas y el clima era propicio para el contagio. En Buenos Aires, los primeros casos de Gripe A fueron detectados entre escolares, y el 25 de mayo se cerraron tres escuelas, en Belgrano, Palermo y Pilar. Después, el Gobierno adelantó las vacaciones de invierno para evitar el contacto entre personas y frenar el contagio.

Gripe A Centro de atencion en el Polideportivo 2 de Julio de 2009. Mar del Plata. Fuente: LA NACION - Crédito: Mauro V. Rizzi

Esa política, coincidían los expertos entonces, tuvo un efecto colateral positivo, ya que también sirvió para concientizar a la población sobre la importancia de tomar medidas de prevención, como no asistir a lugar públicos e incrementar la higiene personal. Hacia junio de ese año, el gobierno declaró la emergencia nacional y suspendió varias actividades.

Por el momento, en la Argentina ante el Coronavirus no se declaró la emergencia ni se suspendieron las clases. El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y su par porteño, Fernán Quirós, al confirmar hoy en conferencia de prensa el primer caso de coronavirus en la Argentina, dijeron que "la posibilidad de contagio es muy baja porque el paciente no tuvo contacto social desde que llegó a Buenos Aires". "Vive solo y muy rápidamente se presentó ante los síntomas", informaron.

Por su parte, la secretaria de Acceso a la Salud, Carla Vizzotti, también presente en la conferencia, dijo que se trata de un caso "importado". "La persona ingresó al país el 1 de marzo. Fue a la tarde, con un cuadro febril, tos y dolor de garganta inespecífico", detalló.

"Se implementó el protocolo, fue aislado preventivamente. El 2 ingresó al Malbrán y hoy al mediodía teníamos la confirmación. Un caso importado no cambia lo que venimos haciendo. Sigue siendo una etapa de contención en la Argentina", agregó.

El coronavirus COVID-19 "se propaga de manera menos eficiente que la gripe, la transmisión no parece ser impulsada por personas que no están enfermas, causa enfermedades más graves que la gripe, todavía no hay vacunas o terapia, y puede ser contenido", comparó hoy las enfermedades el jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus en una conferencia de prensa en Ginebra.

Desde hace varios días, la epidemia parece debilitarse en China, donde las medidas de cuarentena afectan a más de 50 millones de personas desde finales de enero.

Mientras tanto, como informó LA NACION, distintas empresas, entidades privadas y públicas evalúan medidas para la realización de eventos masivos, como recitales o la celebración de la Feria Internacional del Libro, ante un virus potencialmente pandémico.

A comienzos de este mes, el Departamento de Medicina Preventiva y Laboral de la Corte Suprema de Justicia difundió recomendaciones para los empleados de los tribunales federales.

Y hace unas semanas, una universidad privada anticipó un programa de información y prevención para los 40.000 estudiantes, alumnos y empleados que concurren a sus tres sedes, incluida la residencia estudiantil con un 12% de alumnos extranjeros.

En Rosario, un especialista en aprendizaje a distancia propone reforzar el sistema de educación virtual para evitar perder días de clase o fechas de exámenes ante la posibilidad de tener que suspender el ciclo lectivo.