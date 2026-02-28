A horas del inicio del ciclo escolar bonaerense, cierra un colegio privado en la zona norte del conurbano

El Colegio Naciones Unidas, ubicado en Martínez, partido de San Isidro, dejará de funcionar de manera definitiva luego de atravesar una crisis económica que se profundizó durante el último año y volvió insostenible la continuidad de la actividad. La situación derivó en que no funcionará para este ciclo escolar que, en la provincia de Buenos Aires, comenzará el lunes 2 de marzo.

Tras el anuncio, formalizado durante esta semana, la comunidad educativa organizó una concentración desde el mediodía del viernes para despedir a una institución que marcó a generaciones de vecinos de San Isidro. Decenas de familias, docentes y personal no docente se reunieron frente a la sede del colegio, ubicada en la avenida Fleming 973.

En paralelo, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (Sadop), delegación San Isidro Zona Norte, había convocado a una manifestación frente al establecimiento, también el viernes, a las 12, para rechazar por el cierre y la pérdida de los puestos laborales. Desde la delegación, en un comunicado firmado por María Elena Pronko, secretaria de Comunicación y Prensa, y Érica Lamberti, secretaria adjunta, definieron la jornada como una acción “en unidad y solidaridad en defensa de la educación”.

A través de su cuenta de Instagram, el sindicato difundió un comunicado en el que expresó: “Sadop junto a la comunidad educativa del Colegio ‘Naciones Unidas’ de Martínez nos manifestamos hoy frente al establecimiento educativo que cierra sus puertas y deja sin trabajo a las y los docentes y sin educación a las y los estudiantes y a sus familias”.

Y agregaron: “Ante la falta de respuesta de la entidad propietaria a los distintos requerimientos del sindicato en representación de las y los trabajadores, incluso ante el Ministerio de Trabajo, nos declaramos en estado de alerta y movilización hasta que se pueda reparar esta situación de injusticia”.

El comunicado de Sadop en las redes sociales

En el comunicado, Sadop convoca nuevamente a todos los actores sociales a acompañar estas medidas: “tal como lo han hecho hoy organizaciones sindicales y políticas, exalumnos, estudiantes y sus familias, docentes y no docentes, unidos por esta misma causa. Lucha y solidaridad”.

Fundado en 1964, el colegio brindó durante más de 60 años los niveles inicial, primario y secundario, y se consolidó como una referencia educativa de la zona norte del conurbano bonaerense.

Sin embargo, según admitieron sus autoridades en una comunicación enviada a las familias, la institución venía “sopesando una situación económica compleja desde hace un tiempo”, que finalmente derivó en el cierre definitivo para el ciclo 2026.

El viernes personal docente y no docente protestaron frente a la institución que no abrirá sus puertas el próximo lunes

Según consignó el diario Zona Norte durante 2025 ya se habían encendido las alarmas: la matrícula rondaba los 150 alumnos, el colegio acumulaba deudas con su plantel docente y obligaciones previsionales, y no llegó a abrir las inscripciones para el ciclo lectivo en curso.

En septiembre pasado, incluso, las autoridades habían anticipado que el cierre era una posibilidad, aunque luego intentaron sostener la actividad mediante la gestión de un préstamo que no alcanzó para revertir el cuadro financiero.

Su cierre abre ahora un proceso de reubicación tanto para los estudiantes como para los trabajadores. El caso se suma a otros cierres de establecimientos privados en registrados en los últimos meses en distintos puntos del país.