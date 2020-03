Coronavirus: cómo se limpia el transporte público para prevenir la propagación

Los molinetes de las estaciones son higienizados de manera exhaustiva Fuente: LA NACION - Crédito: Hernán Zenteno

Las medidas preventivas para evitar la propagación del nuevo coronavirus llegaron al transporte público. A los cuidados personales que se deben tener en cuenta, las restricciones para eventos masivos y espectáculos deportivos, el aislamiento voluntario para las personas que llegan de los países más afectados, la restricción de ingreso de extranjeros, entre otras, también comenzaron a profundizarse las tareas de higiene en subte, trenes y colectivos del área metropolitana. La medida también se extiende a los aeropuertos.

En la red de subte porteño se reforzaron los operativos de limpieza en accesos, andenes, instalaciones, boleterías, formaciones y baños públicos. Además, según pudo comprobar LA NACION , se incrementaron las medidas de prevención hacia los pasajeros con la distribución de alcohol en gel en todas las estaciones; y para el personal de Metrovías con la entrega de jabón para manos, toallas, guantes descartables y bolsas plásticas para residuos, entre otros productos de higiene.

Las pruebas no son concluyentes, pero de acuerdo a los especialistas el virus Covid-19 puede vivir varias horas y hasta días de acuerdo a la superficie . La limpieza con agua y lavandina es una de las formas más efectivas de combatir el virus, aunque también se pueden aplicar otros productos desinfectantes.

Fuentes del Ministerio de Transporte de la Nación afirmaron que se puso principal atención en todos los trenes del área metropolitana , sobre todo en aquellas que tienen conexión con los aeropuertos como el caso del tren San Martín que llega hasta El Palomar , quizás con mayor circulación de pasajeros extranjeros. Sin embargo las tareas también se activaron en las líneas que circulan en otras direcciones y llegan a Retiro , Constitución y Plaza Miserere .

El personal de limpieza de cada línea higieniza pasamanos, asientos, molinetes para la tarjeta SUBE y toda superficie que pueda estar en contacto con las manos de los pasajeros a través de las cuales puede propagarse el virus. Según la información, se pone principal atención en los sectores con mayor aglomeración de personas, es decir, los vagones y las estaciones donde se colocaron dispenser de alcohol en gel para uso gratuito.

La limpieza exhaustiva de las formaciones se efectúan con mayor periodicidad y cada vez que llegan a las estaciones terminales. Estas medidas, advierten desde el Gobierno, se realizan con efectos precautorios para generar conciencia entre los pasajeros, sin buscar causar pánico en la comunidad.

Los mismos trabajos, de acuerdo al Ministerio de Transporte, se realizan en los ómnibus que se utilizan para trasladar personas dentro del Puerto de Buenos Aires , principalmente, extranjeros que llegan en barcos de diferentes países. Esas unidades se someten a una limpieza similar a los de los trenes, como no así los colectivos de transporte público urbano ya que, según el ministerio conducido por Mario Meoni , la Organización Mundial de la Salud (OMS) no lo recomienda mientras no haya circulación local del virus.

Sin embargo, en ciudades como La Plata entre la Municipalidad y las empresas de transporte público de colectivos acordaron implementar medidas de prevención en todas las unidades para prevenir el contagio. A esta iniciativa se sumaron taxistas, remiseros, propietarios y conductores de transportes escolares que fueron convocados a una reunión en la sede municipal para delinear acciones en la misma línea.

"Es importante difundir las normas de higiene y las medidas de prevención en todos los ámbitos, sobre todo en aquellos donde circulan una gran cantidad de personas", señaló el titular del área de Salud de La Plata, Enrique Rifoucart . "La prevención es más efectiva si la trabajamos en conjunto con todos los integrantes de la sociedad platense", remarcó.

Los cambios en las rutinas de higiene también se aplicaron en las terminales aéreas. Desde Aeropuertos Argentina 2000 informaron que tanto en Aeoparque como en Ezeiza en los últimos días se profundizó la desinfección de pasamanos, picaportes, chequeo de contenido de alcohol en gel de todos los dispenser y desinfección adicional del interior de las mangas utilizadas por los vuelos directos desde países más afectados.

"Más allá de los protocolos sanitarios que se realiza en los aeropuertos como parte integrante del ecosistema, que es liderado por Ministerio de Salud, Aeropuertos Argentina 2000 desde enero viene realizando procedimientos de limpieza y desinfección profunda que se incrementaron en los últimos días", confiaron desde AA200.