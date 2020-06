Coronavirus. Daniel Arroyo: "Ahora estoy aislado y voy a seguir así"

Arroyo formaba parte de la comitiva presidencial que ayer estaba en la Rioja

El resultado negativo del test de coronavirus realizado al ministro de Desarrollo de la Nación, Daniel Arroyo , trajo alivio al Gobierno. Sin embargo, el funcionario deberá permanecer aislado para cumplir con los protocolos sanitarios.

"Lo qué pasó fue un gran susto. Apenas me enteré del positivo de Martín Insaurralde me separé de la comitiva presidencial", señaló Arroyo en diálogo con CNN radio. Ayer, cuando la comitiva presidencial, de la que formaba parte Arroyo, se disponía a viajar desde la Rioja hacia Catamarca, el intendente de Lomas de Zamora informó que tenía coronavirus y encendió las alarmas. Inmediatamente, el viaje fue suspendido y se iniciaron los protocolos correspondientes.

"Yo en ningún momento tuve síntomas . El miércoles estuve en reunión con Martín Insaurralde, firmamos un acuerdo para planificar lo que es un edificio histórico del Consejo de la Niñez", detalló Arroyo a Radio Mitre. "Ayer estábamos en La Rioja, terminamos la actividad, presentamos el plan Argentina Potenciar Trabajo, y cuando íbamos para Catamarca se dio la noticia de que Martín Insaurralde había dado positivo. Ahí me hice el test en La Rioja y me vine en un avión sanitario, cuando llegué a mi casa me dieron el resultado negativo", añadió.

"Hasta ahora suspendí toda mi actividad y solo estoy haciendo reuniones virtuales", indicó. En tanto, contó que se comunicó con Insaurralde en las últimas horas y que "por suerte está bien de salud". "Ahora estoy aislado y voy a seguir así", aseguró Arroyo.