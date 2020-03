Por el coronavirus, esta mañana comenzaron a regir las nuevas medidas para evitar aglomeraciones de gente y frenar el avance de la pandemia Crédito: Captura de video

Esta mañana comenzó a regir la restricción en el transporte público para evitar grandes aglomeraciones y así tomar recaudos ante el avance de la pandemia del coronavirus, que en la Argentina ya provocó 97 enfermos y tres muertes.

Sin embargo, en las redes sociales varios usuarios denuncian que no se cumple con las medidas. Ángel es uno de ellos. Utiliza el tren Sarmiento para viajar hacia su trabajo y esta mañana en diálogo con TN aseguró que la información es confusa y que el operativo no se lleva a cabo como se había anticipado.

"Llegué a la estación y había mucha cola de colectivos pero era porque habían suspendido el esquema que se iba a cumplir con el tren. Hicieron un servicio rápido de Merlo a Liniers y de Liniers a Once" , dijo el usuario y agregó que entonces la gente comenzó a enojarse.

"Además no hubo restricciones, había tres personas en la parte de los molinetes y estaba todo abierto. No se abonó boleto. Pero yo no vi ni un policía, capaz estaba en otro vagón". Ángel indicó que "la distancia entre pasajeros no se respetaba". "Lo que se dice no se cumple", aseveró. En redes sociales, de hecho, varias personas denunciaron la situación con videos en que se ven los trenes desde adentro, con pasajeros tanto sentados como parados, pese a que desde el Gobierno anunciaron que no se podía viajar sin sentarse.

"Uno quiere llegar al trabajo pero también hay que cuidarse, no sabés qué hacer. Estaba pensando en bajarme pero quería viajar", agregó el pasajero.

Por su parte, según mostraron varios canales de televisión, en la estación Constitución el ingreso al transporte es controlado por oficiales, que obligan a las personas a hacer filas para ingresar a las plataformas de a una. Sin embargo, en las imágenes se ve que mientras esperan no respetan la distancia de un metro entre uno y otro.

Desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, aseguraron a LA NACION que los controles se llevan a cabo, sin embargo no dieron mayores precisiones al respecto. Ayer se anunció que todas las líneas de trenes del área metropolitana funcionan a partir de hoy con un esquema especial, con paradas sólo en las cabeceras y algunas estaciones, al igual que la red de subtes de la ciudad de Buenos Aires. Además se decretó la obligación de sólo llevar pasajeros sentados.