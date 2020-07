Reporte del viernes 23 de julio Crédito: GCBA

Luego de que ayer el ministro de Salud de la Nación, Ginés Gonzáles García, responsabilizara a algunos ciudadanos por el aumento de casos de coronavirus en los últimos días, su par de la Ciudad, Fernán Quirós, dijo hoy que de la pandemia "no se sale buscando culpables".

En el marco del reporte de la situación sanitaria de la Ciudad, Quirós coincidió con González García en que "hay que evitar al máximo los encuentros en lugares cerrados", en un mensaje a las personas que se reúnen con amigos o familiares durante el aislamiento obligatorio. Sin embargo, el funcionario porteño destacó que "de esto no se sale buscando culpables, se sale colaborando y nosotros los funcionarios, pensando en qué podemos aportar".

Consultado sobre si coincidía con los dichos de Gonzáles García de ayer, Quirós dijo: "No me gusta hablar de responsabilidad, porque responsables somos todos, me gusta hablar de aporte colaborativo, porque todos tiene situaciones particulares y personalísimas, me gusta llamar a la ciudadanía a llamar al mayor esfuerzo y a nosotros los funcionarios también, todos tenemos algo más para hacer y colaborar".

"Hay una cosa que es evidente: la gente está muy saturada, hay gente que ya no la puede cumplir [la cuarentena]", expresó.

Ayer, González García se mostró preocupado por los récords de casos diarios de esta semana y dijo que esperaba otro resultado de la cuarentena estricta que rigió hasta la semana pasada. En ese sentido, responsabilizó a quienes no respetaron la cuarentena: "La responsabilidad individual es fundamental. Hoy mucho de lo que está pasando tiene que ver con cosas clandestinas, reuniones, asado. (...) Todos los brotes que estamos viendo son por estas indisciplinas sociales".

