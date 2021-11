Coronavirus: el peligroso gen ligado a que algunas personas desarrollen una versión más grave de la enfermedad

La mayoría de las personas con Covid-19 no terminan en el hospital, pero algunos grupos contraen una forma muy severa de la enfermedad. Ya en la primera ola estaba claro que los grupos étnicos minoritarios en Reino Unido y otros países occidentales tenían más probabilidades de morir de coronavirus que las personas blancas.

Parte de este mayor riesgo se debe a factores socioeconómicos. Por ejemplo, las personas de minorías étnicas tienen más probabilidades de vivir en áreas hacinadas que las personas blancas.

Y es más probable que vivan en hogares multigeneracionales, por lo que las personas mayores están más expuestas a los virus transmitidos por los miembros más jóvenes de la familia. También tienen un mayor riesgo porque es más probable que trabajen en hospitales y centros de cuidado de personas mayores, lo que aumenta su riesgo de exposición al virus. Pero esa no es toda la historia.

Un estudio publicado en la revista The Lancet en mayo de 2021 encontró que los riesgos de ser hospitalizado, requerir cuidados intensivos o morir a causa del Covid en Reino Unido fueron mayores para grupos étnicos asiáticos, negros y mixtos en comparación con los blancos durante la primera ola de la pandemia en ese país (primavera boreal de 2020).

En la segunda ola, el riesgo entre los grupos étnicos negros y mixtos disminuyó, pero se encontró lo contrario en los grupos étnicos del sur de Asia. Para ellos, el riesgo de terminar en el hospital o morir de Covid fue mayor entonces en comparación con los blancos y otros grupos étnicos minoritarios.

¿Qué podría explicar esta diferencia? ¿Podría ser que los genes en ciertos grupos étnicos minoritarios los ponen en mayor riesgo de padecer un coronavirus severo?

El nuevo estudio muestra una forma potencial de desarrollar nuevos tratamientos dirigidos a los pulmones en lugar del sistema inmunológico Getty vía BBC Mundo

Dos preguntas

En 2020, los primeros estudios genéticos mostraron que efectivamente existían diferencias genéticas que resultaban en un mayor riesgo de Covid grave. Después de estudiar los genes en miles de pacientes con coronavirus, los investigadores encontraron dos sospechosos: los genes llamados LZTFL1 y SLC6A20.

Las siguientes preguntas que necesitaban respuesta eran: ¿Cuál de estos dos genes aumenta el riesgo de Covid severo? ¿Y cómo lo hace? Un nuevo estudio, publicado en la revista científica Nature Genetics, encontró la respuesta a esas dos preguntas. Los investigadores, de la Universidad de Oxford, hallaron que es el gen LZTFL1 el que está involucrado en una enfermedad de mayor gravedad, no el SLC6A20.

El 60% de las personas de ascendencia del sur de Asia portan la versión de mayor riesgo del gen por un 15% entre las personas blancas y solo el 2% de las personas de ascendencia africana o afrocaribeña. No solo eso, sino que este gen es muy activo en la capa de células que recubren las vías respiratorias y los pulmones. Esta capa de células, llamada epitelio respiratorio, calienta y limpia el aire antes de que llegue a los pulmones, donde el oxígeno se absorbe en la sangre.

El epitelio respiratorio actúa como una barrera entre el aire que ingresa al sistema respiratorio y los tejidos internos del cuerpo y es esencial para una respiración adecuada. El estudio mostró que la variante de alto riesgo del gen reduce la capacidad de las células de los pulmones para reparar el tejido dañado y reemplazar las células perdidas, lo que puede ser necesario para superar una enfermedad grave.

Las personas contagiadas que portan la variante genética de alto riesgo probablemente terminen teniendo más células infectadas y menos capacidad de curación Getty vía BBC Mundo

La variante genética también hace que las células tengan más copias de las dos proteínas (llamadas ACE2 y TMPRSS2) que permiten que el virus SARS-CoV-2 ingrese a las células y las infecte. Lo que eso significa es que las personas contagiadas que portan la variante genética de alto riesgo probablemente terminen teniendo más células infectadas, menos capacidad de curación y, por lo tanto, una enfermedad más grave.

Todavía no sabemos en qué medida se debe a este gen el efecto desproporcionado que el Covid tuvo en las personas de ascendencia surasiática en Reino Unido. Y estos hallazgos no significan que los factores socioeconómicos no hayan jugado un papel importante.

Tampoco tenemos aún datos sobre el papel del gen en los países del sur de Asia, donde es probable que muchas más personas lo porten, o lo que esto podría significar para los esfuerzos para abordar la pandemia allí. Pero los resultados de este estudio son importantes, porque nos dicen que parte del mayor riesgo en algunos grupos étnicos, como las personas de ascendencia del sur de Asia, es biológico.

Aunque ahora existen vacunas y medicamentos para tratar el Covid, el nuevo estudio nos muestra una forma potencial de desarrollar nuevos tratamientos dirigidos a los pulmones en lugar del sistema inmunológico, que hasta ahora fue el enfoque principal. Eso podría ser particularmente útil para quienes corren el riesgo de sufrir una enfermedad grave.