Coronavirus en CABA: cómo será la distribución de la cuarta dosis y el uso del barbijo en el territorio porteño

El ministro de Salud porteño, Fernán Quirós, dio a conocer los detalles de la aplicación de la cuarta dosis de la vacuna contra el Covid-19 y explicó a cómo deberá utilizarse el barbijo en espacios cerrados de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en la actual etapa de la pandemia.

Respecto al tapabocas, el ministro resaltó que aún deberá usarse en los lugares cerrados. “En CABA es obligatorio el barbijo en interiores, excepto paro los niños en la escuela. Prácticamente, todas las jurisdicciones lo mantienen todavía”, sostuvo.

En diálogo con la radio Urbana Play, el funcionario habló del operativo de vacunación que continúa en el territorio porteño y dijo que, a partir de este miércoles 20 de abril, comenzará la aplicación del segundo refuerzo.

“La cuarta dosis es para mayores de 50 años, o para personas de entre 12 y 49 años con enfermedades acompañantes. También es para trabajadores esenciales; entre ellos, de Salud, Educación y Seguridad, para quienes hayan pasado al menos cuatro meses de su última dosis”, explicó Quirós sobre la nueva distribución de dosis.

En relación al número de aplicaciones, el ministro aclaró las cantidades que debe recibir cada ciudadano, según su situación de salud particular. “El esquema primario completo para la enorme mayoría son las dos primeras dosis. Para un grupo particular -como quienes recibieron dosis de Sinopharm, o quienes tienen más de 50 años o una enfermedad de compromiso muy grave- el esquema inicial completo en vez de dos dosis, es de tres. Entonces, la mayoría recibió el primer refuerzo que fue la tercera dosis y, para este grupo pequeño, es la cuarta dosis”.

Quirós prefirió catalogar a las aplicaciones por refuerzos y no por cantidad de dosis recibidas para evitar la confusión generalizada. “Lo mejor es hablar de primer refuerzo y segundo refuerzo. Estamos, empezando el segundo refuerzo que, a diferencia del primero, está orientado a grupos de riesgo y no a toda la comunidad. El segundo refuerzo, después del cuarto mes de aplicado el primero, va para todos los mayores de 50 años y para las personas de 12 a 49 años con enfermedades acompañantes”.

Consultado sobre los meses de invierno y la posibilidad de mantener el régimen de vacunación contra el Covid en los próximos años, Quirós dijo: “Queremos completar la campaña de vacunación y ver cómo se comporta el virus con los primeros fríos. Todavía podemos tener un aumento de contagios. No sabemos cómo se va a comportar la enfermedad, pero es altamente probable que haya una vacunación anual, quizás no con estas vacunas que tenemos ahora, que llamamos de primera generación. Probablemente para agosto, septiembre y octubre, tengamos vacunas de segunda generación, con virus modificados u otra metodología, un poco más inteligente que las primeras y que no pierdan eficacia con los cambios del virus”, manifestó.

La apreciación de Quirós sobre el operativo de vacunación en CABA es positiva y, pese a que reconoció la posibilidad de que aumenten los casos de contagio, descartó que sean de gravedad. “El 95% de los porteños se dio la primera dosis y el 93% se dio la segunda; prácticamente, todo el mundo completó el esquema inicial”, explicó el funcionario.

De esta manera, Quirós se mostró satisfecho con el nivel de vacunación en la ciudad y destacó que es alto el grado de protección inmunológica en el territorio porteño. “El primer refuerzo se lo aplicó casi el 60%, los 20 puntos que no se lo aplicaron, en general, son menores a 25 años, que tuvieron la enfermedad en el verano y que actúa como una especie de vacuna. El grado de protección inmunológica en la ciudad es muy alta, los casos pueden aumentar, pero no los casos graves o mortales”.