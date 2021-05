Coronavirus en la Argentina: un empresario rompió un respirador en un hospital tucumano

SAN MIGUEL DE TUCUMAN.- El empresario textil Hernán José Díaz, de 45 años, rompió un respirador artificial valuado en $ 1,2 millones luego de agredir al personal médico que lo atendía en el Hospital Padilla de la capital tucumana, tras sufrir un accidente de tránsito, el viernes a la madrugada. En un procedimiento judicial exprés, ese mismo día, en una audiencia virtual, un juez le dictó la prisión preventiva por 30 días al acusado, quien también rompió un monitor utilizado para controlar a los pacientes que requieren asistencia respiratoria.

Los instrumentos que Díaz destruyó en un inexplicable ataque de ira son fundamentales en la atención de personas que, en medio de la pandemia, presentan cuadros graves de coronavirus.

Según información judicial, el viernes a la madrugada Díaz transitaba sin acompañantes en un Renault Clío, perdió el control del auto y se estrelló contra una columna en avenida Roca y Ayacucho, en la zona sur de la capital tucumana. Tras ser asistido por personal policial, el empresario fue llevado en una ambulancia al Hospital Padilla, ubicado a pocas cuadras del lugar del accidente.

Cuando era atendido, por razones que están siendo investigadas, se puso agresivo, comenzó a insultar al personal del centro de salud, rompió un respirador y luego pateó un monitor.

“Rompí el respirador de manera accidental. No fue mi intención dañarlo. Estaba en la camilla y como me meaba (sic), me levanté y con la sonda que tenía puesta lo tiré”, relató. “Y sí, después me enojé y le di una patada al monitor porque todos me estaban gritando”, añadió el acusado durante la audiencia, según informó el diario local La Gaceta.

El juez penal Rafael Macoritto, quien lleva adelante la causa, rechazó la justificación de Díaz y, tal como había solicitado el Ministerio Público Fiscal, en un fallo inédito le dictó prisión preventiva por 30 días, bajo el cargo de daño agravado.

“La actitud del imputado no merece mayores reparos. Fue totalmente indiferente, sin mostrar siquiera arrepentimiento, desplegando una violencia desmedida contra los elementos utilizados para brindar salud a pacientes críticos. No puedo dejar de resaltar que dañó un respirador artificial en un contexto actual de pandemia, donde este tipo de elementos resultan necesarios e indispensables para salvar vidas. Son escasos los respiradores disponibles en nuestra provincia y desde ahora hay uno menos”, sostuvo el fiscal Carlos Saltor, titular de la Unidad de Flagrancias III, que intervino en la causa.

El fiscal aseguró “el dolo generado por esta persona es mucho más grave por el contexto de pandemia que estamos viviendo”. Y agregó: “Este señor, con su actitud, sacó de servicio un aparato elemental para un paciente crítico”.

El juez Macoritto ordenó que Díaz cumpla los 30 días de prisión preventiva en la cárcel de Villa Urquiza. Sin embargo, el abogado de Díaz requirió que la sanción se cumpla bajo la modalidad de arresto domiciliario, en razón de que su cliente padece diabetes y es insulinodependiente. El magistrado aceptó el planteo y ordenó que el empresario cumpla arresto domiciliario.

El imputado llamó “maestro” y “hermano” al magistrado y calificó de “inoperantes” a los médicos que lo atendieron, a pesar de que varios de ellos estaban presenciando la audiencia de manera virtual. Macoritto le pidió que se calmara y se ubicara.

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project