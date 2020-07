Controles en Victoria, Entre Ríos: sólo los vehículos que transporten mercadería esencial pueden ingresar desde Rosario Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

ROSARIO.- Dos días después de que el gobierno de Santa Fe reconociera que existe circulación comunitaria de Covid-19 en Rosario, del otro lado del río Paraná, en la localidad entrerriana de Victoria,el intendente Domingo Maioccoprohibió el ingreso de los rosarinos y dispuso que los únicos que pueden entrar a esa ciudad son los transportes con mercadería esencial, a los que agentes de transito les ponen una faja para distinguirlos de que provienen de una zona de circulación comunitaria del virus.

El municipio de Victoria tomó esa drástica medida luego de que el miércoles a la noche el gobierno de Santa Fe admitiera que en Rosario hay circulación comunitaria del virus, donde este jueves se reportaron sólo 11 casos de Covid-19, que suman un total de 309 contagios registrados desde que comenzó la pandemia. A pesar del crecimiento de casos, la situación sanitaria sigue estando controlada, señalaron desde el municipio rosarino.

El rótulo de "circulación comunitaria" provocó que ciudades vecinas no sólo de Entre Ríos, sino también de la propia provincia de Santa Fe, impusieran restricciones para el ingreso de personas provenientes de Rosario.

Los transportistas que trasladen mercaderías esenciales y provengan de Rosario pueden ingresar a Victoria, pero en la entrada, en la rotonda que se encuentra en la cabecera del puente que separa a las dos ciudades, los agentes de tránsito les ponen una faja distintiva en el camión para que los pobladores sepan que proviene de "una zona de circulación comunitaria" del virus.

Los vehículos que ingresan a Victoria desde Rosario deben acreditar su condición de esencial Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Según la disposición firmada por el intendente, se prohíbe a los médicos rosarinos atender en consultorios de Victoria. También se impide el ingreso de "transportistas no esenciales". "Las mercaderías deberán enviarse por encomienda o trasbordo", señala la normativa. Los pacientes que deben atenderse por una urgencia en Rosario deberán "en todos los casos solicitar permiso en la web" del municipio.

"Victoria no registra ningún caso nuevo, pero a partir de que Rosario entró en definición de zona de circulación comunitaria, los controles son más estrictos para ingresar a la ciudad", aseguró Maiocco, el intendente.

"Las medidas tienen como único objetivo proteger a Victoria, nada más que eso. Son medidas que pueden no gustar o caer antipáticas. Nuestra población de adultos mayores es importante", explicó el secretario de Salud Pública de Victoria, Federico Picchi.

"No prohibimos la entrada de nadie, lo que hacemos es que el rosarino cumpla con los protocolos de protección y que vengan a hacer una tarea esencial. Si no vienen a hacer una tarea esencial o por causa de fuerza mayor, no podrán entrar. Si lo entienden está bárbaro, y si no lo entienden que lo analicen, pero es para protegernos. No tenemos la culpa de que Rosario tenga circulación comunitaria", aclaró el funcionario.

A su vez, el gobierno de Santa Fe dispuso el jueves medidas para restringir el ingreso de personas que provengan de otras provincias con circulación comunitaria de coronavirus. A través de un decreto, el gobernador Omar Perotti estableció que si una persona no residente en Santa Fe pretende ingresar a la provincia debe hacerse antes un hisopado. Esta medida responde a que la mayoría de los casos detectados provienen de Buenos Aires.

Una tensión no resuelta

Desde el gobierno entrerriano salieron a aclarar que esa provincia no está entre las zonas definidas con transmisión comunitaria en Argentina, por lo que se encuentra en etapa de distanciamiento social, preventivo y obligatorio, tal como lo indica el DNU presidencial 605/2020 y en consecuencia la circulación de sus ciudadanos no puede prohibirse en ninguna provincia.

Para evitar tensiones con el resto de las provincias limítrofes, el gobierno santafesino tuvo que salir a aclarar que esas exigencias no eran para aquellas personas que viajen desde Córdoba y Entre Ríos. El secretario de Salud de Santa Fe, Jorge Prieto, aclaró las dudas, en diálogo con la radio Aire de Santa Fe. "Quienes vengan desde Córdoba o Paraná, sitios que no están incluidas dentro de las zonas con circulación comunitaria, no será necesario que presenten los hisopados negativos", dijo.

La tensión entre Rosario y Victoria tiene su origen en un problema que no está vinculado a la pandemia, sino a la quema de pastizales en las islas del Delta -que están frente a Rosario- que provocaron durante los últimos meses serios problemas a los rosarinos que se vieron afectados por el humo en medio de la cuarentena.

Esta situación derivó en que el municipio de Rosario demandara a los propietarios de tierras donde se produjeron los incendios, que se realizarían para favorecer el recambio de pasturas para la cría de ganado. Este viernes, la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario ordenó a Victoria y a la provincia de Entre Ríos a cesar con los incendios por los próximos 6 meses.