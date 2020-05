Gastón Payo tiene 33 años, es de Tandil, y padece de neutropenia cíclica, una enfermedad que implica una baja de las defensas cada 21 días Crédito: Gentileza

Gabriela Origlia 19 de mayo de 2020 • 14:22

Gastón Payo tiene 33 años y padece de neutropenia cíclica , una enfermedad que implica una baja de las defensas cada 21 días. Llegó a Australia a fines del año pasado con visa de viajero por tres meses . En Año Nuevo tuvo un accidente y se cortó en el pie. Lo vieron en un hospital y le dieron antibióticos. Pero a los diez días ya tenía una infección avanzada.

Hoy, por la pandemia de coronavirus , sigue varado en ese país con más de un problema: ya le realizaron siete cirugías, le debe al Estado australiano 35.000 dólares y pide ayuda para regresar a la Argentina.

El corte en el pie coincidió con la baja de defensas. Por eso la infección avanzó rápidamente. "Compré mi pasaje en Expedia por Air New Zealand -cuenta-. Con la pandemia del Covid-19 la línea aérea canceló todo y no atienden ni los teléfonos. Toda mi fe está en lo que pueda hacer la Argentina, en poder regresar en un avión de repatriación . Somos muchos los que estamos acá esperando".

Cuando dice "somos muchos" se refiere a los cerca de 300 argentinos que quedarán después de que un vuelo de Qantas, de mañana, traiga a poco más de un centenar de argentinos. El grupo, autoorganizado, hizo campañas para ayudar a los más afectados, como Payo. Entre ellos hay mujeres embarazadas, pacientes oncológicos recuperados que deben regresar para controles, mayores de 65 años, hipertensos, epilépticos y personas con familiares con enfermedades terminales en la Argentina.

Hasta el momento hubo dos los vuelos de repatriación (el de mañana será el tercero): uno de Latam, del 17 de abril, y el de Quantas con tickets a unos US$ 1800 (casi el triple de lo que sale normalmente). Payo, al igual que otros, no tiene recursos para pagar esa suma.

"La idea era quedarme por tres meses. Tenía visa turista, pero por el corte y la infección todo se prolongó -relata Payo-. Estuve 28 días hospitalizado en tres hospitales diferentes, donde me salvaron la vida, la pierna y el pie. en ese orden. Ya camino con muletas pero debo seguir la recuperación en la Argentina donde, además, habrá que hacer una última operación. Quiero regresar a casa, a Tandil".

Payo tenía visa de turista por tres meses, pero por el corte y la infección no pudo volver antes del cierre de fronteras Crédito: Gentileza

Cuenta que por la situación económica derivada de la pandemia, su familia ya no está en condiciones de seguir enviándole ayuda. Le quedan menos de US$ 50 y la persona que le daba alojamiento también está con problemas y no podría seguir allí.

Payo cambió su ticket aéreo para el 23 de marzo pero, una semana antes Air New Zealand dejó de operar y quedó varado. Por su enfermedad preexistente, no viajó con asistencia al viajero y cuando llegó contrató una cobertura pero que no le cubre todo lo que le pasó: por ejemplo, las siete cirugías. Ahora le debe al Estado australiano unos US$ 35.000. "Todavía necesito medicamentos. Me dieron una droga para subir las defensas y vendas", resume.

Micaela Bonorino es una suerte de vocera de los argentinos que quedaron varados y se ayudan entre ellos: "Cuando nos enteramos del caso de Gastón estaba casi en situación de calle, y en un período de rehabilitación complejo. Me contó que ya estaba en la cuerda floja y no recibía respuestas del consulado; hicimos una colecta, una chica le donó comida para un par de semanas y le compró gasas y todo lo que necesitaba de farmacia. A través de Instagram conseguimos unos US$ 250. Vivir acá es carísimo".

Payo insiste en que espera que haya una "respuesta" o "acción" de Cancillería para poder volver a casa: "Es la esperanza que tenemos todos acá; los recursos ya nos escasean a todos".

Consultada por este medio Air New Zealand respondió con el comunicado de la empresa del 23 de abril que indica las ruta a Buenos Aires no se reanudará pese a que en un principio se había planteado el reinicio para el 30 de junio.El texto aclara que quienes compraron a través de un agente de viaje deberán "hablar" con ellos.

Alquilar por semana no baja de los US$ 100 (siempre espacio compartido), más otros US$ 50 de supermercado. Varados en Australia es el nombre del grupo que colabora para seguir adelante y tratar de regresar. Piden que el Gobierno argentino autorice a Latam para cubrir la ruta ya que el 70% de los pasajeros tiene boleto por esa línea aérea.