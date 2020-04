Eduardo López opinó que habría que hacer más test antes de flexibilizar la cuarentena

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 6 de abril de 2020 • 13:53

Eduardo López , uno de los infectólogos que forma parte del equipo de especialistas que asesora al presidente Alberto Fernández sobre la pandemia de coronavirus , advirtió sobre los beneficios de hacer "más testeos" antes de que se comience a flexibilizar la cuarentena .

"Cuando usted aumenta el testeo, la curva de diagnosticados aumenta [la cantidad de casos aumenta] pero es una subida que detecta y puede aislar rápidamente al enfermo y no sigue diseminando el virus en la comunidad ", explicó en comunicación con Radio Continental.

El especialista detalló que en la Argentina aún hay en "un número bajo de casos" de coronavirus "comparado con otros países". Y destacó: "En esto puede haber discrepancia, pero si uno va a flexibilizar la cuarentena, va a tener que testear más para aislar a los casos leves que son los que más trasmiten el virus en la sociedad".

Además dijo que la estrategia de aumentar los testeos que la Organización Mundial de la Salud recomienda , funcionó muy bien en los países donde la propagación del virus se frenó . "Hay que testear más y testear bien. Tomo los países que lo han frenado rápidamente, como Alemania, Corea del Sur, Hong Kong y Japón. Ellos hicieron cuarentenas muy firmes y testeos", explicó López.

"En Argentina hay 200 testeos por cada millón de habitantes. Según la información que tengo hay 600 testeos por día. En Chile, testean mucho más. Ellos hacen 1.000 por día y tienen menos habitantes", ejemplificó.

En cuanto al final de la cuarentena que el presidente determinó para el 13 de abril, opinó: "La cuarentena no puede levantarse. Hay que ir flexibilizándola por sectores. Mantendría [en cuarentena] a los mayores de 65 años, no tendría colectivos, no tendría aglomeraciones en espacios públicos, como partidos de fútbol, teatros, cine".

Además, dio su parecer sobre los beneficios del uso de los barbijos: "Ocurrió lo mismo cuando fue la pandemia de H1N1 en 2009. La gente los termina usando sin saber con certeza su función. Si quieren usarlo porque le da tranquilidad, que lo use. O si quiere usar una bufanda (...) no hay certeza de su utilidad ni de su no utilidad".