Ginés González García: "Con Mauricio Macri no me enojo, nunca le importaron los argentinos, por eso dice lo que dice desde Mónaco"

11 de agosto de 2020

El ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, respondió esta mañana a los dichos del expresidente Mauricio Macri, quien ayer desde Francia aseguró que "el modelo de cuarentena sin salida del Gobierno no va más". El responsable de la cartera sanitaria fue contundente: "No me enojo con Macri, nunca le importaron los argentinos, por eso dice lo que dice desde Mónaco".

Los dichos de Ginés se producen luego de que el expresidente, quien participó de una reunión virtual con los principales referentes de Juntos por el Cambio, como Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta, expresara además que en donde gobierna su partido hay un mejor control de la pandemia.

"Seguimos teniendo un bajo número de muertos, que es lo que quisimos evitar de entrada. Algunos exfuncionarios que hicieron un papel muy malo, que dejaron sin vacunas ni ministerio de Salud a la Argentina, se atreven a decir barbaridades", dijo al respecto.

En ese sentido, cuestionó a su antecesor en la cartera de Salud, Adolfo Rubinstein y a su postura contraria a la cuarentena. "Por hacerle caso a Rubinstein, sus correligionarios tomaron medidas de apertura masiva, como Jujuy. Mendoza también ha actuado, porque él es consejero allá y dice cosas. Bastante daño hizo antes como para que siga haciéndolo ahora", sentenció.

En otro tramo de la entrevista, agregó en esa línea: "No solo fue un pésimo ministro, sino que es peor exministro. Tiene seis causas judiciales por su gestión. Se está haciendo la víctima, es inadmisible lo que hace. Con Macri no me enojo, nunca le importaron los argentinos, por eso dice lo que dice desde Mónaco".

Despreocupación en la Ciudad

Macri destacó ayer que Larreta "marca un camino" diferente al Gobierno Nacional con reaperturas programadas en la Ciudad. Sin embargo, González García critica precisamente dichas aperturas y las tilda de "masivas" al hablar de las medidas de flexibilización de la cuarentena que encabeza el gobierno porteño.

En esa misma sintonía, arremetió que la dirigencia porteña "parece despreocupada" por la cantidad de contagios. "No me parece que alguien pueda estar despreocupado, si tiene muchos casos y camas ocupadas. No digo que la Ciudad esté despreocupada, pero parecía, por declaraciones y aperturas masivas. No hay secreto: donde se produce la apertura masiva cambia la historia y empieza el conflicto", aseguró.

Aumento de casos de Covid-19

Por otra parte, el funcionario se refirió a la tensión entre la Ciudad y la Provincia por la cantidad de casos y el crecimiento. Sobre este punto, explicó que se registran más casos de Covid-19 en la provincia de Buenos Aires que en la Ciudad debido a que en el distrito bonaerense se realizan más testeos.

"Los números dicen que hay un número mayor de testeos en Provincia que en Capital, y teniendo los niveles que tienen de 40 o 50 personas infectadas al hacer test, claramente se encontrará más gente al hacer más test", aseguró. Y comentó que la Ciudad hace un número de testeos que no va en aumento, sino que es fijo, por lo que el promedio de casos "da un número casi fijo".

Además, apoyó los dichos del ministro de Salud bonaerense, Daniel Gollan, quien ayer habló de la incidencia de los contagios de la capital en la Provincia de Buenos Aires. "En la Ciudad está pasando con tres semanas de anticipación lo que pasa en Provincia, donde hay una magnitud distinta", destacó.