Cortes de luz en vísperas de Año Nuevo: más de 30 mil usuarios no tienen suministro en la Ciudad y el conurbano

A pocas horas del inicio del 2026, muchos ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a padecer cortes de luz: pasadas las 23 de este martes se registraron 33.814 usuarios sin servicio de la empresa Edesur. Las zonas más afectadas son Almagro, Avellaneda, Berazategui, Villa del Parque y Parque Patricios, entre otros.

Noticia en desarrollo.