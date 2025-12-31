Cortes de luz en vísperas de Año Nuevo: más de 30 mil usuarios no tienen suministro en la Ciudad y el conurbano
A últimas horas del martes, el número de servicios afectados escaló a 33.814; las zonas más afectadas son Almagro, Avellaneda, Berazategui, Villa del Parque y Parque Patricios
A pocas horas del inicio del 2026, muchos ciudadanos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) volvieron a padecer cortes de luz: pasadas las 23 de este martes se registraron 33.814 usuarios sin servicio de la empresa Edesur. Las zonas más afectadas son Almagro, Avellaneda, Berazategui, Villa del Parque y Parque Patricios, entre otros.
Noticia en desarrollo.
