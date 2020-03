Fuente: AFP

Los enfermos ya son más de 210 mil. El mundo enfrenta una crisis sanitaria sin precedentes luego de que el coronavirus, que se originó en un mercado de animales salvajes del centro de China, se esparciera por más de 150 países y provocara miles de muertos. Las noticias en China son alentadoras. Tras casi tres meses los contagios se frenan. En el resto del mundo la pandemia avanza.

Italia volvió a sufrir ayer un duro golpe tras confirmarse un nuevo record: fallecieron 475 personas en 24 horas. Por su parte es España los contagios tampoco ceden y ya superan los 13 mil. Estados Unidos cerró su frontera norte con Canadá y Cuba registró su primera víctima fatal.

En la Argentina se anunció que los transportes públicos se verán afectados por restricciones para evitar contagios y que se ampliarán los vuelos de Aerolíneas Argentinas para repatriar a los varados por el mundo. Hoy se espera que el presidente Alberto Fernández haga un anuncio importante: la cuarentena a nivel nacional. Ayer se confirmó la tercera muerte en el país y 19 nuevos casos más, con un total de infectados que ascendió a 97. Hasta ahora, la mayoría es importada, según indicó el Ministerio de Salud.

Seguí las novedades del coronavirus minuto a minuto:

17.47 | Uruguay: los casos llegan a 79

Los casos por coronavirus en Uruguay hasta hoy son 79. No hubo ninguna muerte y hay dos pacientes recuperados. Los casos se dieron en cinco departamentos: Canelones, Colonia, Maldonado, Montevideo y Salto. Las cifras de los infectados fue anunciada por el ministro Aparicio Ponce de León, vocero de la Presidencia y director de Comunicación en conferencia de prensa.

16.45 | Sin declaraciones de gobernadores para respetar la distancia

El nutrido grupo de periodistas de diferentes medios que están en la puerta de la Quinta de Olivos acordó no acercarse en busca de declaraciones a las ventanillas de los autos de gobernadores y funcionarios. Ellos bajan los vidrios y, a lo lejos, solo se toman fotos y videos para preservar el distanciamiento social.

15.45 | En el peaje ya detectaron a un hombre don 38.5° de fiebre

Pocos minutos después de que comenzaran los controles de temperatura a todos los automovilistas que circulan por el peaje de Hudson en la autopista Buenos Aires - La Plata, se detectó a un hombre con 38.5° de fiebre. El conductor dijo que había estado con contacto con personas que habían estado en Italia y fue trasladado a un hospital de la zona para que se le haga un hisopado, a fin de determinar si tiene coronavirus Covid-19.

14.00 | Italia superó a China en el número de muertos y tuvo casi 4480 contagios en un día

La mayoría de los casos y de los fallecidos siguen registrándose en Lombardía, la región más castigada del norte del país y el foco de un brote que ha significado la cuarentena desde hace más de una semana para 60 millones de italianos.

13.16 | Brasil restringe la entrada por sus fronteras terrestres

La restricción durará por 15 días y no se aplicará a extranjeros con residencia permanente en Brasil, a funcionarios de agencias internacionales y diplomáticos, así como tampoco a camiones que transporten productos.

13.00 | Rusia desmienta su primera muerte

Una mujer de 79 años que se creía había muerto por coronavirus en realidad murió como resultado de un coágulo sanguíneo, informaron hoy autoridades sanitarias rusas. La paciente había sido hospitalizada la semana pasada diagnosticada con coronavirus, pero también sufría de varias enfermedades crónicas, como hipertensión y otros trastornos cardiovasculares. Tras hacerse la autopsia, se determinó que en realidad falleció por complicaciones de una trombosis.

12.00 | En la realeza

11.40 | Antes del coronavirus

11.25 | Rastreados en Italia

Las autoridades, como hicieron China e Irán, comenzaron a cibervigilar los movimientos de su población confinada mediante la geolocalización. La medida se adoptó debido a que se observó que en algunas zonas el 40 por ciento de la población está saliendo a la calle pese a las restricciones. Para ello, el país inició una colaboración con los proveedores de telefonía e Internet para rastrear la ubicación de los usuarios y controlar si se están cumpliendo las órdenes.

11.16 | También el Brexit

El negociador europeo para el Brexit, Michel Barnier, anunció en las redes sociales que dio positivo y se mostró confiado sobre su estado de salud. "Ayer di positivo por Covid-19. Estoy tan bien como puedo estar, confinado estrictamente en mi domicilio", explica en un video subido a su cuenta de Twitter.

11.00 | En Bolivia

El país elevó hoy a 15 el número de casos de coronavirus confirmados, al detectar la enfermedad en dos personas que habían llegado del exterior, una de ellas desde Argentina, y en un tercer contagio considerado local. El ministro interino de Salud de Bolivia, Aníbal Cruz, informó que los infectados son de las ciudades de Cochabamba, La Paz y Oruro.

10.40 | Síntomas vía app

Para facilitar la comunicación y evitar una propagación del virus aún mayor Madrid, epicentro de la pandemia en España, lanzará una aplicación que permitirá a los usuarios autoevaluar su estado de salud y evitar llamar sistemáticamente a los centros de atención telefónica, ya desbordados. Disponible por ahora en internet ( www.coronamadrid.com ), "tendrá en los próximos días formato de aplicación" móvil, indicó la región de Madrid en un comunicado.

10.22 | Advertencia

Al tiempo que una gran cantidad de países lucha contra el coronavirus con confinamientos generales y un freno a los desplazamientos, la ONU alertó que unos 3000 millones de personas no cuentan siquiera con las herramientas básicas para protegerse: jabón y agua potable.

10.10 | Pandemia

10.00 | AMLO evita las medidas drásticas

México mantiene fronteras abiertas y pocas restricciones frente al coronavirus, lo que provoca críticas de la oposición y de quienes recuerdan la crisis que generó la pandemia de influenza H1N1 en 2009. En contraste con decenas de países, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador solo adelantó y prolongó, de dos a cuatro semanas, las vacaciones escolares de Semana Santa y recomendó distanciamiento físico entre personas y protección a los ancianos. De momento, el covid-19 solo afecta a 118 mexicanos, entre ellos un fallecido.

9.30 | El virus, como la Segunda Guerra Mundial

La lucha contra el coronavirus constituye "el mayor desafío" que haya conocido Alemania desde la Segunda Guerra Mundial, consideró ayer la canciller Angela Merkel. "Desde la reunificación alemana, no, desde la Segunda Guerra Mundial, no ha habido un desafío para nuestro país que dependa tanto de nuestra solidaridad común", declaró durante un discurso dirigido a la nación.

9.00 | Más fronteras cerradas

Australia y Nueva Zelanda anunciaron hoy el cierre de sus fronteras a todos los extranjeros, a excepción de aquellos que tengan la ciudadanía, residencia o sean familiares cercanos, para contener el avance del coronavirus. La medida entrará en vigor en las próximas horas.

8.30 | Hoteles como hospitales

Desde el gobierno porteño acordaron sumar dos mil camas en hoteles para los casos de infectados con buen estado clínico. Hoy ingresaron las primeras 15 personas para cumplir con la cuarentena.

8.20 | En Madrid, un muerto cada 16 minutos

En las últimas horas, en la capital de España, la ciudad más golpeada del país, fallecieron 88 personas. El diario El País confirma que esa cifra "ofrece un dato que ilustra el brutal golpe del virus: un muerto cada 16 minutos". A nivel nacional, son casi 18 mil los enfermos y 767 los fallecidos.

8.05 | La llama olímpica

Grecia entregó la antorcha a los organizadores de los Juegos de Tokio-2020, en un estadio Panathinaikó de Atenas vacío de público debido a la pandemia. Solo un grupo de periodistas fue autorizado a presenciar la ceremonia tradicional en el emblemático estadio en el que tuvieron lugar en 1896 los primeros Juegos de la era moderna.

7.43 | Un robot ninja

Tailandia llevó a sus hospitales a "Ninja",un robot médico que lucha contra la pandemia. Los varios ejemplares tienen la misión de detectar a las personas afectadas, ocuparse de los pacientes y proteger al personal hospitalario.

7.20 | Un hijo de Bolsonaro acusa a China

El diputado brasileño Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, acusó al régimen del Partido Comunista de intentar ocultar el brote. En su cuenta de Twitter publicó un mensaje en el que se acusa a China de ser el responsable de la pandemia y además equiparó lo ocurrido con el desastre nuclear de Chernóbil. "Una vez más una dictadura prefiere esconder algo grave a exponerlo y sufrir un desgaste que salvaría vidas. China tiene la culpa y la libertad sería la solución", dijo el hijo de Bolsonaro. En respuesta, desde la embajada del gigante asiático en Brasilia indicaron que tiene un "virus mental".

7.07 | Casi 9 mil víctimas mortales

La pandemia originada en la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro de China, dejó más de 218 mil personas contagiadas y provocó la muerte de más de 8900 personas en todo el mundo.

7.00 | El mercado reacciona a las medidas económicas del mundo

Las principales bolsas europeas abrieron con leves alzas hoy tras el anuncio del Banco Central Europeo (BCE) de un plan de compra masiva de títulos de deuda para contener el impacto económico del coronavirus. El índice FTSE 100 de Londres subía un 0,40%, mientras que el índice Dax de Fráncfort progresaba un 0,74% y el CAC 40 de París, un 2,11%. En los primeros intercambios, la bolsa de Milán progresaba un 4,53% y la de Madrid, un 2,94%.

6.35 | El primer vuelo

Hoy temprano aterrizó el vuelo especial de Aerolíneas Argentinas que trajo de regreso a argentinos que se encontraban varados en Miami. Llegó a Buenos Aires con 270 pasajeros a bordo. La aeronave aterrizó a las 5.51. Algunos de los pasajeros manifestaron presentar algunos síntomas que podrían ser compatibles con la infección del virus, por lo que fueron evaluados al bajar del avión. Todos deberán guardar cuarentena obligatoria.

6.20 | A las 17

El presidente Alberto Fernández recibirá hoy en la residencia de Olivos a los gobernadores para informarles sobre las medidas adoptadas por el avance del coronavirus. Del encuentro participarán también ministros del gabinete nacional. E l Gobierno analiza avanzar hacia un "proceso que aumente las restricciones y los niveles de aislamiento".

6.00 | Se extiende el encierro en Italia

El primer ministro Guiseppe Conte aseguró que se prorrogarán las medidas de confinamiento impuestas para frenar la pandemia del coronavirus. Estaba estipulado que terminarían el 3 de abril. Durarán más.

5.33 | 10 mil enfermos en Alemania

El país superó esta cifra de casos, según el Instituto Robert Koch, encargado de la vigilancia de la pandemia. La cantidad exacta: 10.999 contagios y 20 muertos. En las últimas 24 horas se registraron 2.801 nuevos infectados. La región de Renania del Norte-Westfalia (oeste) es la más afectada.

5.10 | China anunció que no registró ningún caso nuevo local

Las autoridades del Partido Comunista anunciaron ayer que en las últimas 24 horas no se registró ningún nuevo caso de contaminación local de coronavirus . Sí se verificaron 34 casos provenientes del exterior.

4.00 | Todos los diarios, un mensaje

02.23 | Australia anunció el bloqueo al ingreso de no residentes

El gobierno comunicó hoy que pasará a vetar el ingreso de personas no residentes en el país, una medida sin precedentes que refuerza las demás disposiciones para contener la propagación del Covid-19. "Será aplicada una prohibición de viaje a no residentes y ciudadanos no australianos que lleguen a Australia y entrará en vigor a las 21 del mañana (viernes)", dijo el primer ministro, Scott Morrison.

02.05 | México reporta la primera muerte por coronavirus

El país gobernado por López Obrador ya tiene una víctima fatal por coronavirus. Se trata de una persona que presentó síntomas desde la semana pasada, según informó la secretaría de Salud. La dependencia agregó en Twitter que el paciente padecía de diabetes.

01.34 | Estados Unidos suspende la emisión de visas

El gobierno de Donald Trump arrancó a suspender sus servicios de emisión de visas en la mayoría de los países debido a la pandemia. Embajadas y consulados del mundo "cancelarán todas las citas para visas de inmigrantes y no inmigrantes a partir del 18 de marzo de 2020". La administración no especificó a qué países afecta esta suspensión, justificada por los "desafíos mundiales" relacionados con el brote.

00.16 | Panamá ordena toque de queda

El presidente Laurentino Cortizo decretó un toque de queda nacional, la última medida para tratar de contener el coronavirus, que ya causó decenas de infectados y un fallecido en el país. La disposición exceptúa a servidores públicos para atender la emergencia, a altos funcionarios, a personal del Ministerio de Salud, a aduanas y al sector de Migración. Los casos en Panamá aumentaron en los últimos días y, hasta el martes, sumaban 86 infectados.

Agencias AP, AFP, Reuters, Télam y DPA