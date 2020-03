Fuente: Reuters

La pandemia del nuevo coronavirus ya sobrepasó los 600 mil infectados en todo el mundo desde que se conoció el primer caso en diciembre de 2019, en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en China central. Estados Unidos superó los 100.000 contagios y se convirtió en el epicentro actual mundial del brote, superando a Italia, que registra más de 66.000 casos y 9183 muertos.

A falta de una vacuna o tratamiento probado, más de 3 mil millones de personas siguen encerradas en sus hogares en todos los continentes. Algunas de forma voluntaria y muchas por la fuerza. Es que el brote ya provocó 30 mil fallecidos a nivel global. Dos tercios de ellos en Europa.

En la Argentina, el presidente Alberto Fernández decretó el aislamiento preventivo, social y obligatorio desde el viernes 20 de marzo hasta el martes 31. Desde el Gobierno no descartan que el plazo se extienda, aunque aún no hay confirmación oficial . Hasta el momento, en el país se confirmaron 820 contagiados con Covid-19 y 20 de ellos murieron.

23.20 Primera muerte por coronavirus en Tucumán

Murió la primera persona por coronavirus en Tucumán. Se trata de un hombre de 50 años, que lo convierte en la vigésima primera víctima del país. Este paciente se encontraba internado en la Clínica Mayo, de la capital provincial, desde el sábado 14 de marzo. Todo empezó el domingo 8 de marzo, cuando la familia (el matrimonio y sus cuatro hijos) regresó a su casa del country Las Yungas de un viaje por Europa.

22.40 Guatemala amplía el toque de queda

El presidente Alejandro Giammattei decidió ampliar el toque de queda para los guatemaltecos, el cual finalizaba hoy, hasta el 12 de abril. En Guatemala, además de la ampliación del toque de queda, también se extendieron las prohibiciones sobre comercios y actividades laborales del sector público y privado, con lo que la nación centroamericana aumentó las medidas restrictivas en un intento por detener la propagación de la enfermedad. Hasta el domingo se reportaban 33 contagiadas y un muerto por el virus.

22.35 Primer muerto en Bolivia

El ministro de Salud boliviano Aníbal Cruz informó que una mujer de 78 años falleció la madrugada del domingo con una insuficiencia respiratoria aguda. La mujer que también padecía una neumonía fue diagnosticada con el virus hace seis días. Hasta el domingo, Bolivia registraba 80 casos de contagios y el reciente deceso, mientras el país andino cumplía con una cuarentena total decretada hasta el 15 de abril.

22.20 La Argentina amplía el aislamiento por coronavirus

La Argentina prolongó el aislamiento social obligatorio para evitar la propagación del coronavirus otros 14 días, hasta el fin de la Semana Santa, anunció el presidente Alberto Fernández en un discurso desde su residencia en Olivos. "La decisión que hemos tomado es prolongar la cuarentena hasta el día que termine la Semana Santa, por recomendación de los expertos para seguir controlando la transmisión (del Covid-19)", dijo Fernández en el décimo día de aislamiento en todo el país, con 820 casos y 20 muertos reportados. Dijo que el 90% de la ciudadanía cumplió la cuarentena y que "los resultados iniciales son buenos".

22.17 Más de 1000 muertos en Nueva York

La ciudad de Nueva York reportó que su cantidad de fallecidos se había elevado a 776. Se prevé que la cifra total de muertes a nivel estatal sea dada a conocer el lunes, pero el domingo por la mañana ya se habían registrado al menos 250 fallecimientos afuera de la urbe, por lo que el número de víctimas mortales en el estado llegó al menos a 1026. Nuevos datos muestran los distritos de la ciudad que más han sido golpeados por la enfermedad y que cerca de una cuarta parte de las personas que han fallecido por el coronavirus en el estado vivían en casas para ancianos.

22.10 México registra casi 1000 casos de coronavirus

México reportó hoy 145 nuevos casos confirmados de coronavirus en el país, elevando la cifra a un total de 993 contagios, informaron las autoridades de salud. En las últimas horas se registraron además cuatro decesos relacionados con el brote, con lo que la cifra de víctimas fatales subió a 20, dijo en una conferencia de prensa, Ricardo Cortés, director general de Promoción de la Salud.

21.19 Llegaron médicos argentinos desde Europa a sumarse al operativo sanitario

Más de un centenar de profesionales de la salud, entre médicos, enfermeros y kinesiólogos argentinos, regresó hoy a Buenos Aires procedente de Europa, donde estaban dando clases en universidades o completando posgrados, para sumarse al equipo sanitario que está trabajando para mitigar el avance del brote de coronavirus, la pandemia que afecta a todo el mundo.

"Nos fuimos conectando alrededor de 300 profesionales que estábamos en distintos puntos del mundo y al final coincidimos un grupo que nos dispusimos estar acá y ayudar. Por eso agradecemos a los embajadores, a los cónsules y a Corporación América, que nos pagó el pasaje de España a Suiza para poder tomar este vuelo", dijo Yael Zin, una de las médicas en una conferencia de prensa ofrecida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza.

21.06 Cruceros afectados por la pandemia entran al Canal de Panamá

El crucero "Zaandam", con cuatro fallecidos y al menos dos contagiados por el nuevo coronavirus, y su buque asistente "Rotterdam", entraron este domingo en aguas del Canal de Panamá con rumbo incierto, anunció este domingo la autoridad canalera.

"Los cruceros 'Zaandam' y 'Rotterdam' ingresaron la tarde de este domingo a las aguas de la vía interoceánica, luego de completar sus operaciones de traslado de pasajeros y abastecimiento de suministros", publicó la Autoridad del Canal de Panamá en un comunicado.

20:49 Diego Maradona apoya una campaña para el Hospital Posadas

El astro y actual director técnico de Gimnasia y Esgrima La Plata apoyó hoy una campaña para donar y mantener el banco de sangre del Hospital Posadas en el contexto de un país en cuarentena por la pandemia.

20.47 Justin Trudeau seguirá aislado

El primer ministro de Canadá dijo el domingo que permanecerá en un aislamiento autoimpuesto aunque su esposa se haya recuperado del coronavirus que contrajo hace unas semanas.

Pese a que Sophie Gregoire Trudeau recibió el alta de sus médicos, el primer ministro, que no ha presentado síntomas, dijo que toma estas precauciones por haber estado "compartiendo el techo con alguien que dio positivo".

20.30 Panamá registra siete nuevos muertos

20.06 Nuevo parte

Hay 75 nuevos casos en el país y solo tres provincias todavía no registraron infectados. Con estos, hay un total de 820 personas con coronavirus en el país, de las cuales 20 murieron.

Del total de esos casos, 442 (54%) son importados, 207 (25%) son contactos estrechos de casos confirmados, y el resto se encuentra en investigación epidemiológica, según se informó.

18.00 | Los números en República Dominicana

El ministro de Salud Pública declaró un total de 39 fallecidos por coronavirus en el país, en el que hay 859 los infectados. Estas cifras suponen un incremento de once fallecidos y 140 casos más con respecto a la jornada anterior. Del total de contagiados, 131 están ingresados en centros hospitalarios y el resto permanece en aislamiento domiciliario. "En 24 horas se registraron 140 nuevos casos confirmados del virus y 11 fallecimientos: uno en el Distrito Nacional, ocho en la provincia Duarte, uno en San Pedro de Macorís y uno en el Gran Santo Domingo", explica el informe oficial. República Dominicana impuso el estado de emergencia el 19 de marzo y mantiene sus fronteras cerradas y un toque de queda nocturno, vigente desde el viernes pasado.

17.40 | El virus en Austria

Las autoridades sanitarias anunciaron 8536 positivos por coronavirus y 86 fallecidos, 18 de ellos en las últimas 24 horas. Además informaron que hay 931 pacientes hospitalizados, 92 más que el sábado, y 187 están en cuidados intensivos. En total, la pandemia dejó hasta la fecha más de 710.000 contagios y más de 33.550 fallecidos en el mundo, según el balance recopilado por la Universidad Johns Hopkins.

17.00 | ¿Hasta 200 mil muertes en EE.UU.?

Anthony Fauci, experto en enfermedades infecciosas y asesor del presidente Donald Trump, lanzó la predicción de que el coronavirus podría terminar con la vida de hasta 200.000 personas en el país. "En función de lo que vemos hoy, diría que entre 100.000 y 200.000", dijo Fauci en CNN . También habló de "millones de posibles contagios". Pero cauto, el director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas e integrante del equipo asesor de la Casa Blanca ante el coronavirus recordó, no obstante, que los modelos se basan siempre en diferentes hipótesis.

16.10 | Violó 14 veces la cuarentena

Un empresario gastronómico rosarino fue acusado hoy de haber violado 14 veces el aislamiento social, preventivo y obligatorio por la pandemia de coronavirus, y se le dictó la prisión domiciliaria para que cumpla con la cuarentena. El hombre fue identificado como Roberto Dutra (62), quien este mediodía fue sometido a una audiencia imputativa que se realizó por videconferencia entre el Centro de Justicia Penal de Rosario y la Jefatura de Policía local, donde el acusado estaba alojado.

15.50 | Se suicidó un funcionario en Alemania

El ministro de Finanzas de Hesse, Thomas Schaefer, "profundamente preocupado" por las repercusiones de la epidemia del coronavirus en la economía, se suicidó, anunció el domingo el primer ministro de este Estado federado alemán, Volker Bouffier. Schaefer, de 54 años, casado y con dos hijos, fue hallado muerto ayer cerca de una vía férrea. La fiscalía de Wiesbaden indicó que privilegiaba la hipótesis de un suicidio.

15.22 | Tragedia en medio de la crisis

Ocho personas murieron al estrellarse un avión que trasladaba a un enfermo de coronavirus de Manila a Japón. Fallecieron durante el despegue. El avión se incendió y explosionó en la pista del Aeropuerto Internacional Ninoy Aquino a las 20. El avión, modelo RPC 5880, transportaba a dos médicos, un enfermero, tres tripulantes, un paciente y un acompañante que tenían previsto llegar a Haneda, Japón.

15.00 | La primera dama organiza un teletón para ayudar a los sectores vulnerables

El programa se llamará "Unidos por Argentina" y será transmitido en simultáneo por todos los canales de aire el domingo 5 de abril a las 18. Contará con la participación de figuras de América, Televisión Pública Argentina, Net TV, El Nueve, Telefe y Eltrece . También de personalidades de la cultura, la salud y el deporte. Todos juntos para colaborar con los sectores de la sociedad que más lo necesitan y para crear conciencia frente a la pandemia de coronavirus, que ya causó quince muertes en el país.

14.45 | Nuevo máximo en Turquía

El gobierno comunicó más de 1815 casos de coronavirus en las últimas 24 horas, el máximo diario hasta la fecha, y elevó a 131 los fallecidos. El Ministerio de Sanidad indicó que durante el último día murieron 23 personas, al tiempo que subió a 9217 los casos totales en el país.

14.15 | Las víctimas mortales en Chile

Una persona de la Región de la Araucanía, 800 kilómetros al sur de Santiago, que estaba en tratamiento de quimioterapia es la séptima muerte por coronavirus en el país, informó la subsecretaria de Salud Pública, Paula Daza. Del total de fallecidos, tres son de la Región Metropolitana, dos del Biobío (500 kilómetros al sur de la capital) y dos de La Araucanía.

14.00 | Moscú, aislado

Los moscovitas quedarán bajo estricto confinamiento a partir del lunes, anunció el alcalde de la capital rusa. Los habitantes de la capital de Rusia solo podrán salir de casa por una emergencia médica, para ir al trabajo en caso de ser necesario, o ir a comprar alimentos o a la farmacia.

13.30 | Sobre la cuarentena

Este mediodía, desde la Quinta de Olivos, el ministro de Salud Ginés González García brindó una conferencia de prensa junto a varios de los funcionarios de su cartera e indicó que los expertos que se reunieron con el presidente Alberto Fernández le recomendaron extender el aislamiento decretado el 20 de este mes. "Los expertos coincidieron en que hay que prorrogar la cuarentena", aseguró el ministro aunque destacó que la decisión de todos modos está en manos de Fernández.

13.20 | Las cifras en Italia

12.40 | Congelan créditos hipotecarios y alquileres

El presidente Alberto Fernández firmó dos decretos que congelan las cuotas de los créditos hipotecarios y extienden los plazos de los alquileres, ambos por 180 días.

12.20 | Primera muerte en Bolivia

Según publica el diario El Deber, se trata de una mujer de 78 años de Santa Cruz de la Sierra, la zona más golpeada por la pandemia. Las primeras versiones indican que fue contagiada por una persona procedente de Europa. Falleció a las 6 de la mañana de hoy, a causa de una neumonía. Estaba en terapia desde el lunes 23 de marzo.

12.10 | Idas y vueltas en Nueva York

En Estados Unidos los muertos ya son más de dos mil. El estado de Nueva York reúne casi la mitad de los infectados del país, con 53.520 casos. Anoche, el presidente Donald Trump descartó la necesidad de dictar una cuarentena en las zonas más afectadas horas después de afirmar que estaban analizando esa posibilidad. L a posibilidad de que dictar medidas restrictivas desde el gobierno federal abrió una fuerte polémica con diferentes gobernadores y, en especial, con el mandatario neoyorquino, Andrew Cuomo.

11.00 | El Presidente, contra los despidos

Alberto Fernández advirtió hoy que no dejará que se despidan empleados durante la crisis económica desatada por el coronavirus y llamó "miserables" a quienes toman esa decisión. "Hay que ser solidario, ponerse en el lugar del otro y ayudarlo. Algunos miserables olvidan a quienes trabajan para ellos y en la crisis los despiden. A esos miserables les habló el Papa. Ahora les digo yo que no dejaré que lo hagan", afirmó el jefe de Estado en su cuenta de la red social Twitter, acompañando sus palabras con un video en el que Francisco advierte en una entrevista que "el sálvese quien pueda no es la solución".

10.50 | La situación en el Reino Unido va a empeorar

Los británicos deben prepararse a un "largo período" de confinamiento por el nuevo coronavirus, advirtió el domingo un ministro muy cercano al premier Boris Johnson. El gobierno decretó el lunes un confinamiento general de al menos tres semanas para intentar frenar la propagación del brote, que dejó 1019 muertos. Por su parte, en una carta dirigida a 30 millones de hogares británicos, Boris Johnson advirtió que la situación iba a "agravarse antes de mejorar" y que el respeto de las reglas de confinamiento permitiría una vuelta "a la normalidad" más rápidamente. El primer ministro fue declarado positivo al Covid-19, tras tener "ligeros síntomas" aunque sigue dirigiendo la respuesta contra el coronavirus, según Downing Street.

10.22 | Cuatro de cada diez personas, encerradas

Más de 3.380 millones de personas en casi 80 países o territorios están confinadas en sus casas, por decreto o voluntariamente, para luchar contra el brote. Esta cifra representa a alrededor del 43% de la población mundial, que la ONU estima en 7.790 millones de personas en 2020.

10.00 | Holanda

El país superó los 10.000 casos y ya registra 771 muertos debido a la pandemia, según anunciaron las autoridades, que decidieron abstenerse de confinar a la población, optando por una estrategia de cierre de sitios educativos y de esparcimiento. Holanda, país de 17 millones de habitantes, contabilizó hasta ahora 10.866 casos de Covid-19.

9.33 | Se amplía el diagnóstico

El Ministerio de Salud de la Nación comenzó con la entrega de 35 mil reactivos para diagnosticar el coronavirus en las 24 jurisdicciones del país, como parte del programa de descentralización en 35 laboratorios. "Se distribuirán 4000 a la provincia de Buenos Aires; Chaco, Córdoba, Santa Fe y Tierra del Fuego recibirán 2000 cada provincia", se precisó hoy en un comunicado. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en tanto, recibirá 3000 mil reactivos.

9.04 | Muere en Portugal un adolescente de 14 años

La ministra de Sanidad Marta Temido informó que entre los últimos fallecidos por el coronavirus en el país hay un adolescente de 14 años. "Me gustaría informar del fallecimiento de un chico de 14 años. Se trata de un caso cuya causa de fallecimiento está siendo investigada, pero será en cualquier caso un caso de Covid-19", explicó en rueda de prensa.

8.50 | Más muertos en Irán

El Gobierno confirmó un total de 2640 fallecidos y 38.309 contagios, según el último balance publicado por el Ministerio de Salud de la república islámica. En las últimas horas, el país registró 2901 nuevos casos y 123 muertes, de acuerdo con el portavoz ministerial, Kianoush Jahanpour.

8.30 | El brote en España

Los casos de coronavirus se elevaron a 78.797, lo que supone 6549 más que ayer, mientras que en las últimas 24 horas se registraron 838 muertes, lo que lleva el total de fallecidos a 6528, según las últimas cifras publicadas hoy por el Ministerio de Sanidad. Los datos de la cartera sanitaria española muestra también que 14.709 pacientes, 2424 más que el sábado, se curaron, mientras que 4.907, 332 más la jornada anterior, fueron ingresados en unidades de cuidados intensivos.

6.00 | En fotos

5.00 | ¿Se extiende el aislamiento?

4.10 | Máscaras de buceo

Ante la sobrecarga, en los hospitales de enfermos de coronavirus que necesitan respiración asistida, el personal médico transforma máscaras de buceo para aliviar los pulmones de los pacientes. La idea surgió en Italia, el país más afectado por la pandemia, con más de 10.000 muertos. Los hospitales de otros países han seguido sus pasos, cada uno con una pequeña aportación, como en el de Erasme, en los suburbios de Bruselas, la capital belga.

02.46 | La esposa de Justin Trudeau se curó

Sophie Grégoire Trudeau anunció ayer que se curó del coronavirus que la obligó a aislarse junto con su marido desde hace dos semanas. "Me siento mucho mejor. He recibido un informe positivo de mi médico" y de los servicios de Salud Pública de Ottawa, indicó en un mensaje de Facebook. La esposa del primer ministro canadiense dio positivo el 12 de marzo, después de volver de un viaje a Londres. El diagnóstico llevó a su esposo, que no presentaba síntomas, a hacer teletrabajo en su residencia.

01.29 | Guaidó pidió conformar un "gobierno de emergencia nacional"

En Venezuela, el líder de la oposición y presidente encargado quiere así, entre todos los sectores políticos y sociales, enfrentar la propagación de la pandemia con la ayuda inicial de 1200 millones de dólares de los organismos financieros internacionales. Guaidó indicó que ese gobierno de emergencia "por razones obvias'' no debe estar encabezado "por alguien acusado de narcotráfico'', en alusión al presidente Nicolás Maduro, denunciado de narcoterrorismo por Estados Unidos.

00.56 | El dueño de los Knicks, enfermo

Los Knicks anunciaron el diagnóstico de Jim Dolan el sábado por la noche. Se desconoce la fecha en que se realizó el análisis o se conocieron los resultados. Dolan es el primer propietario de un equipo deportivo de las ligas relevantes en Estados Unidos que da positivo. Es también presidente ejecutivo del Madison Square Garden, dueño de los Rangers de Nueva York de hockey sobre hielo y de otros recintos de espectáculos, como el Radio City Music Hall.

00.24 | Aumentan a 1835 los casos en Ecuador

El Ministerio de Salud Pública confirmó que los casos de la pandemia de Covid-19 subieron hasta los 1835 positivos, mientras que los fallecidos se mantuvieron en 48. Hasta el momento, los casos sospechosos en el país latinoamericano son 2680.

