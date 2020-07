Médicos atienden a un paciente con Covid-19 en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) en el Centro Médico Regional El Centro, en El Centro, California Crédito: Mario Tama/Getty Images/AFP

La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemiade coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, es superior a las 647.000 y los contagiados rondan los 16.180.000.

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (superó los 4 millones) y sobrepasó las 144.200 víctimas fatales. El segundo país en relación a los infectados es Brasil, con más de 2.400.000 casos, y lo sigue la India, con alrededor de 1.390.000

Europa comenzó a dejar atrás el confinamiento para adentrarse en la nueva etapa. En esta región, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: más de 45.738. También en Asia, los gobiernos intentan levantar las restricciones para pasar a la nueva "normalidad", incluso pese a los rebrotes registrados.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de enfermos. Pasados ya los 120 días del inicio del aislamiento obligatorio, en la Argentina los infectados por Covid-19 llegaron a 162.526, hubo 2939 muertes y 68.022 personas recibieron el alta. Para intentar controlar la situación, el Gobierno anunció una apertura "escalonada" hasta el 2 de agosto en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).

Seguí el avance de la pandemia, minuto a minuto:

23.58 | Argelia prolonga 15 días el confinamiento parcial

El gobierno argelino decidió esta noche prolongar el confinamiento en la mayor parte del país durante 15 días, debido al aumento de los nuevos casos de coronavirus en las últimas semanas.

23.30 | Florida superó a Nueva York en casos

Florida superó a Nueva York el fin de semana como el estado con la segunda mayor cantidad de casos de coronavirus en Estados Unidos, luego de que más de 9.300 nuevos contagios fueron reportados en la entidad sureña el domingo, junto con 78 fallecimientos adicionales.

Los 423.855 casos de Covid-19 en Florida hasta el domingo sólo son superados por los 453.659 de California, el estado más poblado del país con 39,5 millones de habitantes, casi el doble de los 21,4 millones de Florida. Texas es el segundo con más habitantes, seguido por Florida y Nueva York en tercero y cuarto sitio.

22.45 | EE.UU. registra más de 55.000 nuevos casos de covid-19 en un día

Estados Unidos registró hoy 55.187 nuevos casos de coronavirus en 24 horas, informó la Universidad Johns Hopkins en su recuento en tiempo real.

El país más afectado del mundo por el covid-19 suma ahora 4.229.624 casos, señaló la universidad con sede en Baltimore. Otras 518 muertes llevaron el número total de decesos a 146.909.

Tras una caída en la tasa de infección a fines de la primavera boreal, Estados Unidos ha visto un aumento reciente en los casos de covid-19, particularmente en estados del sur y el oeste como California, Texas, Alabama y Florida.

22.00 | Colombia ya tiene más casos de coronavirus que Italia

Colombia reportó hoy cerca de 249.000 casos confirmados de coronavirus desde el comienzo de la pandemia, con lo que escaló al décimo cuarto puesto entre los países con más contagios y dejó atrás a Italia, que meses atrás llegó a ser la nación más afectada en todo el mundo.

21.39 | Maduro extiende confinamiento reforzado en Caracas y seis estados

Nicolás Maduro extendió hoy el confinamiento reforzado en Caracas y seis estados de Venezuela para combatir el nuevo coronavirus, mientras que en el resto del país las medidas son más flexibles.

Caracas y los vecinos estados Miranda y Vargas, así como los fronterizos Zulia, Táchira (ambos con Colombia) Bolívar (Brasil) y Sucre (Trinidad y Tobago) entran en "cuarentena radical producto del crecimiento de los casos" de Covid-19, dijo el mandatario en una transmisión televisada.

21.20 | México supera los 390. 500 contagios

México reportó 306 nuevos fallecidos relacionados al coronavirus, elevando la cifra total de muertos a 43.680, además de que se registraban 390.516 infectados conocidos en el país, 5. 480 más que en la víspera, según cifras dadas a conocer por autoridades de salud.

20.54 | Latinoamérica y el Caribe es la región más afectada por la pandemia

El mundo superó el domingo los 16 millones de contagios confirmados de covid-19 y la mayor cantidad de casos se encuentran concentrados en América Latina y el Caribe, según un balance de la AFP.

América Latina y el Caribe se convirtieron este domingo en la región con mayor cantidad de contagios al sumar 4.340.214 y al superar a América del Norte.

21.00 | Marruecos prohíbe desplazamientos a ocho ciudades

Las autoridades marroquíes prohíben a partir del lunes los desplazamientos desde y hacia ocho ciudades del país, entre ellas Casablanca, Marrakech y Tánger, debido a un "aumento considerable" en los últimos días de casos de coronavirus.

La decisión, anunciada este domingo, se ha tomado pocos días antes de Eid al Ada o celebración del sacrificio, que generalmente se celebra con reuniones familiares. Entra en vigor el lunes y hasta nuevo aviso, según un comunicado conjunto del ministerio del Interior y del de la Salud.

20.44 | Paraguay: más de 100 casos nuevos y otro brote en un frigorífico

Paraguay registró hoy 116 nuevos contagios de coronavirus y detectó otro brote en un frigorífico, esta vez en San Lorenzo, a 12 kilómetros al sudeste de Asunción, informaron fuentes oficiales.

Unos 60 trabajadores del frigorífico Ochsi estaban aislados en cuarentena luego de que se detectaran 19 contagios de coronavirus en su planta de embutidos en San Lorenzo, según el diario Última Hora.

20.40 | Guatemala registró más de 500 casos de coronavirus y 35 muertes en un día

Guatemala registró hoy 561 nuevos contagios de coronavirus, un poco menos de la mitad de la cifra reportada ayer, y 35 fallecimientos, y superó la barrera de los 45.000 casos confirmados y los 1.700 decesos acumulados desde el inicio de la pandemia, mientras se prepara para un sistema de alertas que regulará la actividad económica.

En total, el país centroamericano contabilizó 45.053 infectados, de los cuales actualmente hay 11.707 activos, y 1.734 decesos, de acuerdo al último recuento del Ministerio de Salud.

19.50 | Florida supera a Nueva York

Florida se convirtió el domingo en el segundo estado de Estados Unidos que supera a Nueva York en casos registrados de coronavirus, después de California, según un recuento de Reuters. El total de casos de COVID-19 en el estado subió en 9.300 a 423.855 el domingo, sólo por debajo de California, que ahora lidera los contagios en el país con 448.497 casos. Nueva York, el estado más afectado al inicio de la pandemia en Estados Unidos, está en tercer lugar con 415.827 casos.

19.30 | Brasil registra 555 muertes más

Brasil registró 555 nuevas muertes atribuibles al nuevo coronavirus durante las últimas 24 horas y otros 24.578 casos confirmados, dijo el domingo el Ministerio de Salud. El país sudamericano suma ahora 87.004 muertes y 2.419.091 casos totales confirmados.

19.10 | Parte de salud

18.50 | Murió un fundador del PT de Brasil

El exdiputado José Mentor, cofundador del Partido de los Trabajadores (PT) de Brasil, murió a los 71 años por coronavirus, informó hoy la prensa local. Mentor murió ayer en un hospital en San Pablo, donde llevaba dos semanas internado en terapia intensiva. Dos meses atrás había sufrido un infarto y estaba recuperándose cuando contrajo Covid-19, según la televisora G1, del grupo de medios Globo.

18.20 | Cuarentena en una ciudad de Corea del Norte

El Gobierno de Corea del Norte ordenó la entrada en cuarentena de toda la ciudad de Kaesong, "con el aislamiento de cada barrio en el marco del estado de emergencia declarado para el área" a raíz del ingreso de un desertor que volvió al país tras haber estado en Corea del Sur que podría ser portador del coronavirus. La Agencia Telegráfica Central de Corea (KCNA) confirmó que Corea del Norte reportó su primer caso sospechoso de Covid-19 luego de que el pasado 19 de julio regresara de manera ilegal a Kaesong un potencial infectado con el nuevo coronavirus que había huido a Corea del Sur en 2017.

18.01 | India exhorta a usar barbijos

El primer ministro de India, Narendra Modi, exhortó hoy a sus conciudadanos a no descuidar el uso de tapaboca porque el coronavirus "es tan peligroso como al principio". India es el tercer país con más casos confirmados de Covid-19 desde el comienzo de la pandemia, con 1.385.522 (48.661 en las últimas 24 horas).

17.40 | Fiesta clandestina en Quito

El Gobierno de Quito intervino en una fiesta clandestina en la que había 77 personas bebiendo alcohol y sin adoptar medidas de seguridad ante el coronavirus, ni el uso del tapabocas ni la distancia social, informó el alcalde de la capital ecuatoriana, Jorge Yunda.

En su perfil de Twitter, Yunda, dijo que la mayor parte de los asistentes a esa fiesta clandestina eran jóvenes.

17.20 | Fase 3 para una vacuna en EE.UU.

La farmacéutica estadounidense Moderna comenzará mañana la fase 3 del ensayo de su vacuna experimental contra el nuevo coronavirus y conseguir doblar la financiación gubernamental del fármaco hasta 955 millones de dólares, según anunció hoy. Moderna señaló en un comunicado que modificó su contrato con el organismo Barda (Biomedical Advanced Research and Development Authority) para que amplíe en 472 millones de dólares la cantidad inicial que iba a destinar al desarrollo de la vacuna mRNA-1273, que entra en su etapa avanzada, informó la agencia EFE.

16.50 | Chile celebra

El Gobierno de Chile, el tercer país de Sudamérica con mayor cantidad de casos de coronavirus, celebró que los contagios bajaron 29% en los ultimos 14 días al brindar el informe de hoy, que incluyó 92 decesos y 2.198 nuevos positivos. La subsecretaria de Redes Asistenciales, Paula Daza, indicó este mediodía que en el país "seguimos viendo una disminución de los casos. En la última semana hemos disminuido un 5% los contagios nuevos, y en los últimos 14 días, un 29%", reportó el diario El Mercurio.

16.20 | Más de 200 casos diarios en Tokio

El Gobierno japonés confirmó este domingo 825 nuevos casos de contagio por el coronavirus, hasta rebasar ya los 31.300 afectados, mientras que la capital, Tokio, volvió a superar los 200 contagios diarios con 239 nuevos casos en las últimas horas. Un total de 1.011 personas han fallecido ya por la enfermedad en el país, mientras 22.421 se recuperaron y recibieron el alta médica. Un total de 66 pacientes están en estado grave.

15.50 | Sin perdón

El ministro de Asuntos Exteriores de Reino Unido, Dominic Raab, aseguró este domingo que su país no pedirá perdón por reimponer una cuarentena de 14 días a los viajeros procedentes de España dado el riesgo que representaría cualquier posible caso importado que acabara desembocando en una segunda ola de contagios en el país.

15.20 | Bajan los casos en Italia

El Gobierno italiano anunció este domingo 255 nuevos contagios y cinco fallecidos, cierto descenso respecto a los 275 casos del sábado, en un día sin nuevos infectados en cinco regiones del país: Umbría, Cerdeña, Calabria, Valle d'Aosta y Basilicata, y sin fallecimientos en la región más afectada, Lombardía. El número total de contagios es de 246.118 y los fallecidos ascienden ya a 35.107, de acuerdo con el balance de Protección Civil. El número de casos actuales, descontando altas y fallecimientos, es de 12.565 personas (123 personas más que ayer), de las cuales 44 se encuentran recibiendo cuidados intensivos.

14.50 | Descubren cómo daña el coronavirus

Investigadores de la Universidad Sapienza de Roma, en Italia, decodificaron el mecanismo de acción por el cual el coronavirus deriva en graves daños en el organismo, lo que "abre una vía para poner a punto nuevas armas terapéuticas contra los efectos graves del Covid-19", especificaron. "Fuimos hasta el detrás de escena de la enfermedad y comprendimos qué activa los daños en el interior del organismo", explicó a la agencia ANSA el docente de Medicina Interna de la universidad y director de Clínica Médica del Policlínico Humberto Primo, Francesco Violi, que dirigió el estudio realizado sobre 182 pacientes y cuyos resultados serán publicados próximamente en la revista Redox Biology.

14.20 | 15.000 voluntarios

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, explicó que "ya hay más de 15.000 voluntarios anotados" para someterse a pruebas de la vacuna de coronavirus y adelantó que "en los primeros días de agosto" podría darse inicio a ese proceso.

13.50 | Muere un ministro de Salud en México

Jesús Grajeda, al frente del Ministerio de Salud del estado Chihuahua, falleció dos semanas después de ser infectado con coronavirus. El deceso, dijo el gobernador del estado, Javier Corral, fue causado por complicaciones cardíacas. El fallecido, de 73 años, dio a conocer su infección el 2 de julio y una semana después tuvo que ser ingresado a cuidados intensivos.

13.25 | CABA

13.06 | Con maniquíes

Un hospital público de la ciudad de La Plata cuenta con una sala de simulación en la que, utilizando maniquíes, capacitan al personal médico sobre cómo realizar un hisopado y cómo vestirse y quitarse el equipo de protección tras atender enfermos de coronavirus y evitar autocontagiarse. Se trata del Hospital Interzonal Especializado de Agudos y Crónicos "San Juan de Dios", fundado hace más de 100 años con el fin de tratar pacientes con enfermedades infectocontagiosas.

12.40 | Toda una granja

Casi 500 trabajadores fueron puestos en cuarentena en una granja del estado alemán de Baviera para intentar contener un brote masivo de coronavirus. Las autoridades del lugar anunciaron que se harán pruebas gratuitas de Covid-19 para los habitantes de la zona que lo soliciten por precaución. Un total de 174 trabajadores temporales dieron positivo desde el viernes, la mayoría proviene de Hungría, Rumania, Bulgaria y Ucrania.

12.12 | Voluntarios

El ministro de Defensa, Agustín Rossi, explicó que "ya hay más de 15.000 voluntarios anotados" para someterse a pruebas de la vacuna de coronavirus y adelantó que "en los primeros días de agosto" podría darse inicio a ese proceso. Sobre la administración, señaló que "se va a sumar personal del Hospital Militar que hará el seguimiento" y aclaró que "son dos dosis".

11.44 | Economía

11.18 | Rusia

El gobierno de Vladimir Putin confirmó más de 5750 positivos durante el último día, con los que el país superó la barrera de los 81.000 contagios. El centro nacional contra el coronavirus detalló que en las últimas 24 horas se detectaron 77 fallecidos, lo que sitúa el global en 13.269. La mayoría de los nuevos contagios se detectaron en Moscú.

10.51 | En alza

El Centro de Protección de la Salud de Hong Kong informó 128 casos en el quinto día consecutivo con más de 100 nuevas infecciones. Entre los nuevos positivos, 103 son infecciones de transmisión local y 25 son casos provenientes del extranjero, lo que eleva el número total a 2633.

10.24 | Reembolso

Francia anunció que reembolsará el costo de las pruebas PCR que se realice la población para determinar si se contagiaron de coronavirus, en medio del drástico repunte de los casos en el país europeo. "He firmado una orden que permite que la población se beneficie del reembolso total de las pruebas PCR, sin necesidad de prescripción ni mostrar síntomas", declaró el ministro de Sanidad francés, Olivier Véran.

10.02 | Bielorrusia

El país reportó 130 nuevos infectados y elevó el total a 67.132. En las últimas 24 horas, hubo 333 nuevas recuperaciones para llegar a un total de 60.425. Hasta ahora, 534 personas fallecieron. Hasta hoy se realizaron más de 1.251.000 pruebas.

9.40 | El Barcelona

El presidente Josep Maria Bartomeu considera que el club se perdió de ganar 200 millones de euros (233 millones de dólares) debido al coronavirus y admitió que no llegará al objetivo de los 1100 millones de euros (1.282 millones de dólares) de ingresos, de un plan a cinco años, que culmina la próxima temporada. "Desde el 14 de marzo (cuando empezó un confinamiento de tres meses en España) no hemos ingresado casi ni un euro. Hemos dejado de ingresar alrededor de 200 millones", afirmó.

9.15 | 20 muertes

El Ministerio de Salud informó 20 nuevos fallecimientos por coronavirus en la Argentina, con un total acumulado de 2913 fallecimientos desde el inicio de la pandemia, una tasa de letalidad del 1,8% de los casos confirmados y una tasa de mortalidad del 63,8 por cada millón de habitantes.

8.51 | A los jóvenes

El papa Francisco pidió a los jóvenes que no dejen solos a los abuelos y que tengan gestos de ternura con ellos, como llamarlos por teléfono o visitarlos, pero siempre con las precauciones necesarias impuestas por la pandemia para evitar contagios. "Queridos jóvenes, cada uno de estos ancianos es vuestro abuelo, no los dejen solos, usen la fantasía del amor. No los dejen solos. Llámenlos, videollamadas, por teléfono, escúchenlos", dijo el pontífice.

8.30 | 71 por ciento

El aumento de las infecciones en Bélgica, que saltó un 71% en la última semana y se concentra sobre todo en la provincia de Amberes, preocupa al gobierno local, que anticipó la reunión de su Consejo Nacional de Seguridad para definir medidas adicionales de contención. Según los datos del Instituto de Salud Pública belga, entre el 16 y el 22 de julio se registraron de media 255,3 nuevos casos diarios, lo que eleva la incidencia en el país a 24,6 nuevos casos por cada 100.000 habitantes en 14 días, por encima de sus vecinos de Francia (14,6) u Holanda (10,2).

8.00 | Control

España garantizó que pese al incremento de brotes la situación "está controlada", en respuesta a las restricciones impuestas en Reino Unido y Noruega para quienes lleguen desde este país y la recomendación de Francia de evitar Cataluña. "El gobierno considera que la situación está controlada, los brotes están localizados, se han aislado y controlado", indicaron fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores. "España es un país seguro".

7.27 | En la Argentina

7.00 | Protestas

Doce personas fueron detenidas en Israel durante las protestas registradas contra el primer ministro, Benjamin Netanyahu, por las acusaciones por corrupción que pesan sobre él y por la gestión de las autoridades de la pandemia. La manifestación tuvo lugar en la plaza París de Jerusalén, donde cerca de 5000 personas se concentraron para marchar.

6.22 | Contadores

Los profesionales de Ciencias Económicas que actúan en la ciudad de Buenos Aires podrán realizar nuevamente su tarea de manera presencial a partir de mañana en los lugares habituales de trabajo, de acuerdo al cronograma gradual de puesta en marcha de actividades dispuesto por el gobierno porteño. En la primera etapa, la presencia física será de solo una vez por semana, bajo los protocolos de cuidado de la salud y responsabilidad en el cuidado para evitar la propagación del coronavirus.

5.50 | Hisopado negativo

Las personas no residentes en la provincia de Santa Fe que ingresen desde zonas definidas como de circulación local del virus deberán presentar un hisopado negativo de la enfermedad para poder entrar a partir del primer minuto de mañana, por la entrada en vigencia del decreto provincial 647/20.

5.27 | Perder peso

El primer ministro británico Boris Johnson anunciará un gran plan de lucha contra el sobrepeso en Reino Unido, tras un estudio que destaca a la obesidad como factor agravante del nuevo coronavirus. "El Covid-19 nos ha recordado los riesgos inmediatos y a largo plazo del sobrepeso", declaró un portavoz del gobierno. "Vamos a exhortar a los ciudadanos a aprovechar este momento para reflexionar sobre su modo de vida y a adoptar medidas simples para perder peso, vivir sanamente y reducir la presión sobre el NHS", el servicio de salud pública.

5.03 | El brote en Alemania

El gobierno comunicó más de 300 casos durante el último día, lo que sitúa en más de 205.000 el número de contagios totales, según el Instituto Robert Koch (RKI), el organismo gubernamental encargado del control de enfermedades infecciosas. Además detalló son cerca de 190.000 los recuperados y que la cifra de reproducción es de 1,24, lo que significa que cada afectado contagia de media aproximadamente a algo más de una persona.

4.28 | En la India

El primer ministro Narendra Modi advirtió que el brote aún es un grave problema en la nación y pidió a la población que utilice tapabocas ante la aceleración de la propagación de la pandemia en el país asiático. "Tenemos que recordar que el coronavirus es tan peligroso como al principio", dijo y resaltó que "hay que permanecer vigilantes". Modi destacó sin embargo que "la tasa de recuperación es mejor que en otros".

4.05 | En las últimas horas

Ocho personas fallecieron y 1094 fueron diagnosticadas con coronavirus ayer en la Ciudad, lo que elevó a 1078 los decesos y a 52.861 los positivos desde el inicio de la pandemia. La tasa de letalidad (fallecidos sobre casos confirmados) en el distrito es del 2,04%, en tanto se acumulan 18.872 personas dadas de alta, de las cuales 290 ocurrieron ayer.

3.33 | CABA

3.00 | Focos en España

La región nororiental de Cataluña acoge ahora dos de los brotes más preocupantes de España, lo que provocó que las autoridades en Barcelona y en una zona agrícola de interior en torno a Lleida endurezcan las restricciones levantadas hace apenas un mes. Clubes nocturnos, bares y playas se convirtieron en los espacios que mayor cantidad de contagios causaron.

2.25 | Guatemala

El Ministerio de Salud reveló que la cifra de personas contagiadas en el país llegó a 44.492 en total, mientras que los fallecimientos alcanzaron los 1699. Del total de confirmados, 59 por ciento corresponde a hombres y 37 por ciento a mujeres, mientras que un 4 por ciento aún está en investigación. Por grupo de edad, las personas de 30 a 39 años son las más contagiadas, seguidas por el grupo de 20 a 29 años.

2.02 | Primer sospechoso

Corea del Norte impuso un confinamiento en la ciudad fronteriza de Kaesong y se declaró en estado de "emergencia máxima" tras detectar lo que calificó de primer caso "sospechoso" del nuevo coronavirus, informó la agencia oficial KCNA. Se trata de una persona que "regresó el 19 de julio después de haber cruzado ilegalmente la línea de demarcación" que hace las veces de frontera con Corea del Sur.

1.29 | La Paz bate récord de contagios

El Ministerio de Salud de Bolvia informó que fueron confirmados 1825 contagios más durante la última jornada, lo que aumenta el número de casos en el país a 68.281. El departamento de La Paz (oeste) reportó la cifra más alta, 1098 personas infectadas, y muy por debajo se situó Santa Cruz (este), con 292 casos. En medio de este ascenso, los hospitales quintuplicaron la demanda de oxígeno y se mantiene la carencia de medicamentos para atenuar los efectos del virus.

1.05 | Muertes en México

El país contabiliza 43.734 fallecidos por la pandemia del coronavirus tras registrar 729 decesos en el último día, según el balance ofrecido por el Ministerio de Salud. El número de casos alcanzó los 385.036, con 6751 positivos más en 24 horas.

00.41 | La crisis en Chile

El país registró 13.203 muertos por Covid-19 según el informe semanal que difundió el Ministerio de Salud y que indicó que se registraron 9020 muertes con un examen de PCR (hisopado) y 4183 fallecimientos "probables".

00.12 | Colombia registra de nuevo más de 7000 casos

Las autoridades sanitarias informaron que se contabilizaron 7.254 nuevos positivos en las últimas horas, lo que eleva el total en el país a los 240.795.

Con información de las Agencias Télam, AP, AFP, DPA y Reuters