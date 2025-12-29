Hay alerta amarilla por tormentas y calor extremo para este lunes 29 de diciembre: las provincias afectadas

Para el último lunes del año, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una serie de alertas amarillas por calor extremo y tormentas que afectarán a por lo menos 19 provincias durante la jornada del 29 de diciembre. Además, para amortiguar los efectos de estos fenómenos meteorológicos, el organismo difundió una serie de recomendaciones para seguir y tener en cuenta.

La recta final de 2026 llega con una ola de calor en el Área Metropolitana de Buenos Aires y alertas activas también por altas temperaturas en el centro y el oeste del país. Estas rigen tanto para Buenos Aires, así como para Córdoba, San Luis, La Pampa, Mendoza, Neuquén, San Luis, Río Negro y Entre Ríos.

El pronóstico del tiempo del SMN para CABA en la última semana del año

En el caso de CABA y el conurbano se prevé un lunes con una máxima de 35°C y una mínima de 22°C, lo que consolida la llamada ola de calor, es decir, al menos tres días consecutivos donde se mantienen estas temperaturas. No se prevén lluvias ni precipitaciones aunque las nubes ayudarían a contener los embates del sol.

No obstante, en el norte de la provincia y hacia el oeste, el termómetro podría llegar a marcar los 38°C. Algo similar a lo pronosticado para La Pampa, San Luis, y regiones del sur y centro de Córdoba, donde la sensación térmica rozaría el umbral de los 40°C.

Otras de las provincias más afectadas por el calor extremo de fin de año serán Río Negro, Mendoza y Neuquén. En esta región la máxima podría estirarse hasta 36°C con mínimas entorno a los 20°C. Sin embargo, hacia el anochecer, las lluvias podrían traer un alivio momentáneo.

Las provincias alcanzadas por la alerta amarilla por altas temperaturas este lunes 29 de diciembre

Pero donde sí se sentirán con intensidad las lluvias, será en el norte del país. El SMN compartió una serie de alertas amarillas que alcanzan a las provincias de Misiones, Corrientes, Santa Fe, Chaco, Formosa, Santiago del Estero, Jujuy, Salta, Tucumán, La Rioja, San Juan y Catamarca.

En el Litoral se esperan tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes, que pueden estar acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 km/h. Asimismo, se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 70 mm, que pueden ser superados en forma puntual

Para la región de Cuyo, están pronosticadas similares condiciones meteorológicas pero con menos cantidad de agua acumulada. En esta zona los valores rondarán los 20 a 50 mm.

Las provincias bajo alerta amarilla por tormentas y lluvias este lunes 29 de diciembre

Por último, en el Noroeste Argentino (NOA) el pronóstico de tormentas se repite pero con la salvedad de que las lluvias se repartirán también a lo largo de la semana, con intervalos de algunas horas entre tormenta y tormenta. En Tierra del Fuego, rige una alerta por “lluvias persistentes” y se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 mm.

Recomendaciones por calor extremo:

Prestar especial atención a niños, bebés, embarazadas y personas mayores o con enfermedades crónicas

Aumentar el consumo de agua (frecuencia e ingesta) sin esperar a tener sed para mantener una hidratación adecuada.

No exponerse al sol en exceso, ni en horas centrales del día, entre las 10 y las 16 horas.

Evitar las bebidas con cafeína, con alcohol o muy azucaradas y comidas muy abundantes.

Ingerir frutas y verduras.

Reducir la actividad física.

Usar ropa ligera, holgada y de colores claros; sombrero, anteojos oscuros.

Permanecer en espacios ventilados o acondicionados.

Recomendaciones por tormentas: