Dónde comer en Punta del Este: una experta revela los cafés y restaurantes que los argentinos no se pueden perder este año

PUNTA DEL ESTE (Enviada especial).- No hay dudas: la propuesta gastronómica de Punta del Este no solo se renueva año a año, sino que también se vuelve cada vez más amplia. La argentina Carla Tchintian, con 20 años de experiencia en el rubro, es testigo del fenómeno. “Es imparable: todos los años en todas las zonas, desde Punta Ballena hasta José Ignacio, vas a encontrar nuevas ofertas gastronómicas. Y, al mismo tiempo, hay restaurantes clásicos increíbles donde los mozos o dueños ya conocen a tres generaciones de una familia de clientes”, sostiene la gastronómica, quien tras años de experiencia en gerencia de hoteles y restaurantes de lujo de Buenos Aires, como el Faena y el Four Seasons, hace una década decidió mudarse a Punta del Este, donde se volvió conocida por su mapa de recomendaciones Como Pez en el Agua: Dónde Comer y Dónde Dormir en Punta del Este.

Más allá del crecimiento general del rubro gastronómico en esta ciudad balnearia, ella destaca dos tendencias que se consolidaron en los últimos años. La primera es el boom de los cafés de especialidad, en consonancia con una movida similar registrada en gran parte de las ciudades del mundo occidental.

Acá, destaca Tchintian, la movida tiene una impronta local. “En parte, tiene que ver con que es menos costoso salir a tomar un café que salir a la noche. El home office, que muchos hacen acá durante el verano o durante el año, también te tira a salir a tomar un café mientras tenés una reunión virtual, por ejemplo. Para el gastronómico, la cafetería rinde porque tiene mayor rotación de público que un servicio de noche o de almuerzo”, explica.

La argentina Carla Tchintian Natalia Ayala

La creadora de Como Pez en el Agua remarca un segundo fenómeno que comenzó a tomar forma en los últimos tres años: “Los paradores de playa, especialmente los de la línea de La Mansa, se dieron cuenta de que estaban un poco abandonados y empezaron a remodelar la infraestructura y la propuesta gastronómica”.

LA NACION la invitó a compartir sus principales recomendaciones de cafeterías y restaurantes. Y, sobre la base de sus destacados, armó la siguiente lista.

Un cafecito después de la playa

1) Café de La Mansa, by Zunino

En la parada 1, en una esquina histórica de Punta del Este, abrió hace un año Café de La Mansa, del pastelero Nicolás Zunino, dueño de Zunino Patisserie. “Es propiedad de un grupo de gastronómicos bastante asentado en la Punta del Este. Una de las dueñas tiene I’marangatú y el otro dueño tiene Moby Dick. Lo que creo que todo el mundo tiene que probar son las medialunas de manteca, realmente riquísimas”, destaca Tchintian.

2) La Linda Bakery & Café

A la hora de destacar los lugares que los turistas no se pueden perder, la gastronómica porteña no solo se queda en las novedades, sino que también insiste con un clásico: La Linda Bakery & Café. Situada en una calle interna de Manantiales desde 2010, esta cafetería, pastelería, panadería y rotisería –que tiene mesas para sentarse y take away– no pierde su magia, subraya Tchintian. “Si vas en verano, siempre hay fila. Durante el año también le va bien. En pandemia muchos locales lo sintieron como un punto de encuentro importante, y quedó”, detalla. Su producto estrella es su clásico rogel alargado, que se va cortando por porciones a medida que los clientes lo piden.

La Casita de Cari, en el corredor gastronómico de la avenida Pedregosa Sierra Pilar Camacho

3) La Casita de Cari

Entre las nuevas aperturas, Tchintian incluye un café de especialidad que se destaca por ofrecer, tal como dice en su página, “comida saludable todo el día”. Se trata de La Casita de Cari, situado en el corredor gastronómico de la avenida Pedragosa Sierra, a metros del clásico restaurante La Bourgogne y de la avenida Roosevelt.

Toda su gastronomía es sin gluten y ofrece opciones veganas, vegetarianas, keto y sin azúcar. “Hay opciones para diabéticos, que muchas veces tampoco pueden comer gluten. Esos productos están identificados especialmente para ellos. Pero es apto para todos. No es que la comida tiene un sabor raro porque no tiene tal ingrediente. Vas a comer rico aunque no tengas ninguna intolerancia. En un lugar muy lindo y le está yendo bárbaro”, sostiene.

4) Vitaminas, casa de playa y café

“Lo que me gusta de Vitaminas es que despertó una zona donde era impensada una propuesta gastronómica. Un lugar más de paso o al que iban los surfistas para agarrar una ola e irse. Hoy, todo el año pasás y a toda hora hay gente”, cuenta. Vitaminas está situado sobre la playa El Emir, en La Punta, y tiene una vista privilegiada al mar, además de opciones de almuerzo y cafetería gourmet. Ofrecen un menú de desayunos y brunch todo el día. “Hay unos kebabs con pan pita, una comida típica de Medio Oriente, que vale la pena. El hummus también es muy bueno”, apunta Tchintian.

La cafetería Vitaminas se volvió rapidamente en un clásico Pilar Camacho

​​5) Borneo Coffee

Instalado en la principal de La Barra desde 2013, el clásico café de especialidad uruguayo abrió el año pasado un segundo local a pasos del primero. Se trata de BTA, Borneo Take Away, un take away de panadería dedicado principalmente a la venta de pan. “Borneo fue uno de los primeros que introdujo el chipá rico y casero en la gastronomía de Punta. Todo lo que tienen es rico”, dice Tchintian. Tanto el año pasado como este, en los días de mayor caudal de turismo hay que hacer fila para conseguir mesa.

Lo nuevo para salir a la noche

1) Bliss, en Posada Ayana

El exclusivo hotel boutique Posada Ayana, en José Ignacio, abrió de cara a esta temporada un restaurante propio. Durante las últimas dos temporadas, sus dueños habían albergado un pop up de la chef argentina Olivia Saal. “El pop up funcionaba en una carpa muy linda. Ahora decidieron abrir una nueva parte del hotel, que destinaron al nuevo restaurante, donde durante el verano va a estar Bliss. La cocina está a cargo del dúo creativo Maca.Viena, que tienen en Austria el restaurante Maca.Ramen. En el restaurante, el diseño prima. La propuesta gastronómica es sofisticada. Hay un menú de tapas, donde vos te pedís platitos o un plato a la carta. Hacen unos mejillones súper ricos. Y después un sándwich de wagyu, de carne muy tierna”, describe la creadora de Como Pez en el Agua.

2) Curado, quesos, charcutería y vinos

También en José Ignacio, este año abrió Curado: quesos, charcutería y vinos. El bar funciona dentro del nuevo hotel CasaChica y se destaca por utilizar en su cocina un 90% de productos locales de todo Uruguay. “Este grupo tiene el hotel CasaGrande y ahora abrieron CasaChica. Tienen desde hace años otra propuesta gastronómica, La Despensa. Curado es ideal para ir a comer una rica picada con un rico vino”, comenta Tchintian.

3) Gozar

La gastronómica incluye también entre sus destacados de este año el nuevo local de hamburguesas Gozar, situado en La Punta, que abre todos los días de 12 a 24 frente a la pista de skate de Punta del Este. “Tiene un precio accesible. Es muy canchero, muy despejado. Es un local donde el acero inoxidable prevalece, al estilo neoyorquino. Es un local chiquito. Comés de parado en las barras o en las mesas, o podés hacer take away. Todo es casero. Las hamburguesas son muy buenas; tienen la misma receta que las de I’marangatú, del chef Matías Sanjurjo”, sostiene.

Boulevard de las Palmeras abrió hace un mes y logró imponerse Pilar Camacho

4) Boulevard de las Palmeras

Adentrándose aún más en la punta de Punta del Este, a metros del puerto, se encuentra Boulevard de las Palmeras, la nueva propuesta del empresario gastronómico Marcelo Betancourt, exchef ejecutivo del grupo Vik y conocido en el Este por el restó-café Picniquería. Abrió hace poco más de un mes y en este poco tiempo logró imponerse en la noche de Punta del Este. Ofrece un menú de almuerzo y otro nocturno. El lugar es musicalizado por vinilos que su dueño elige y va alternando a lo largo de la noche.

“Boulevard de las Palmeras nació siendo un clásico. En una zona casi olvidada, con un crecimiento tranquilo de restaurantes. Llega para sumar estilo y sofisticación a la zona, ofreciendo carnes y pescado a la parrilla, con una cocina a la vista”, suma Tchintian.

Un público exigente

La gastronómica argentina, radicada desde hace una década en Punta del Este, describe a los turistas de verano de esta ciudad como un público exigente. “Punta siempre fue y sigue siendo un lugar donde cualquier gastrónomo quiso estar, aunque no es tan fácil entender la idiosincrasia. Es un público bastante puntaesteño, por así decirlo. El que viene tiene sus lugares preferidos, pero le gusta ir a conocer restaurantes nuevos, le gusta tener la primicia. Pero es una temporada muy corta, del 26 de diciembre al 5 de enero, y la oferta es mucha. En esos pocos días pasa de todo en todos lados: eventos de todo tipo, aperturas de restaurantes”, concluye.