La cantidad de muertos alrededor del mundo a causa de la pandemia de coronavirus, que se originó a fines del año pasado en Wuhan, China, ya son más de 861.000 y los contagiados superaron los 25.000.00

Estados Unidos lidera el ranking de naciones con mayor cantidad de casos (cerca de 6.300.000) y víctimas fatales (188 mil). El segundo país es Brasil, con más de 3.900.000 casos y 122.000 muertes. En cuanto a casos registrados, el tercer lugar lo ocupa la India que, con 3.700.000 de infectados y más de 66.000 muertes, es el país asiático más afectado por el virus.

En Europa, el Reino Unido es la nación con mayor cantidad de fallecidos: superó los 41.000. En tanto, con aproximadamente de 628.000 casos y más de 14.000 muertes, Sudáfrica es la nación más afectada en África.

Por su parte, América es el continente que registra mayor número de víctimas y de enfermos a causa de coronavirus. A más de 160 días del inicio del aislamiento obligatorio en el país, en la Argentina los infectados por Covid-19 son 451.198, hubo 9.361 muertes y 322.461 personas recibieron el alta.

23.25 | Aumentan un 7% los asesinatos cometidos por la Policía de Brasil

Al menos 3.148 personas murieron a manos de la Policía de Brasil durante los primeros seis meses del año, lo que supone un 7% más con respecto a las cifras del año pasado por estas mismas fechas, cuando se confirmaron 2.934 fallecidos.

Asimismo, el número de agentes de la Policía brasileña que murieron, tanto en acto de servicio, como fuera de sus funciones profesionales, también creció un 24%, pasando de los 83 del primer semestre de 2019, a los 103 de estos días.

22.55 | México suma 500 muertes más

El Ministerio de Salud de México informó de 513 nuevos fallecidos a causa del Covid-19, lo que supone un total de 66.329 víctimas mortales, desde que estalló la pandemia a finales de febrero. Además, las autoridades sanitarias registraron, en las últimas 24 horas, 5.937 nuevos contagios, lo que significa que en el país ya hay 616.894 casos acumulados.

22.11 | Brasil superó los 4 millones de casos

Brasil superó los cuatro millones de contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, cuya gestión global por parte de los gobiernos es objeto de una investigación de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Los balances del gigante sudamericano llegaron a 4.041.638 contagios y 124.614 muertos, desde el primer caso, registrado el 26 de febrero, y la primera muerte, el 16 de marzo.

22.10 | Venezuela reporta casi mil nuevos casos

Venezuela reportó 994 nuevos casos de coronavirus y 4 fallecidos, lo que que elevan a 49.877 el total de contagios y a 402 la cifra de muertos por coronavirus.

22.10 | Más de 11 mil muertes en Chile

En seis meses de pandemia en Chile, el Covid-19 se cobró 11.244 vidas y los contagiados ya alcanzan los 416.501, informó el Ministerio de Salud. Este jueves se informó que el país tiene 389.409 pacientes que se recuperaron, es decir, el 93% de los contagiados, mientras que 15.670 continúan activos y son capaces de transmitir el virus. En las últimas 24 horas, hubo 1.758 nuevos casos y 77 muertes.

21.44 | Ricardo Sastre, el vicegobernador de Chubut, dio positivo

El vicegobernador de Chubut, Ricardo Sastre, confirmó en sus redes sociales dio positivo al test de coronavirus Covid-19." Los contactos están identificados, y será momento de cuidarse más que antes. Le pido a la gente que haga lo mismo", advirtió en un mensaje que compartió en Twitter.

21.22 | En total hay 641.574 casos en Colombia

El ministerio de Salud reportó al menos 8.235 nuevos positivos de Covid-19, lo que dio cuenta de un incremento en el total de casos que llegó a 641.574, de los cuales 489.151 ya se recuperaron. Respecto de la víctimas mortales, el informe oficial añadió hoy 270 nuevos fallecidos para un global de 20.618 personas que murieron desde el arribo de la pandemia al país.

20.58 | Ginés apuntó contra Macri

Ginés González García recordó, vía Twitter, que el 3 de septiembre de 2018, la gestión de Mauricio Macri eliminaba el Ministerio de Salud para convertirlo en una Secretaría de Estado. "Hace dos años nuestra patria dejaba de tener Ministerio de Salud, nueve meses después tenemos ministerio y políticas de salud para todos los argentinos, dijo el funcionario del Frente de Todos.

20.54 | Una profesora de la UADE murió mientras dictaba una clase virtual

Una profesora de la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) murió mientras daba un curso a través de Internet, ante el estupor de los estudiantes que asistían a esa lección vía Zoom. Las imágenes del trágico momento fueron difundidas por uno de los alumnos que participaron de la clase, aunque rápidamente fueron eliminadas a pedido de la familia y ante el repudio absoluto que provocó el accionar en las redes sociales.

19.40 | Advierten que Mendoza podría volver al aislamiento

La ministra de Salud de Mendoza, Ana María Nadal, advirtió hoy que "si no logramos estabilizar y disminuir la cantidad de contagios, hay que empezar a evaluar y analizar claramente volver a una situación de aislamiento", tras participar de un acto de entrega de equipamiento al hospital Ramón Carrillo, ubicado en el departamento de Las Heras.

Nadal, en diálogo con la prensa, precisó que "lo que estamos analizando, lo hemos dicho desde el inicio de la pandemia, es día a día, y ahora les diría casi hora a hora con los números y con las cifras". La ministra precisó que la provincia está en un 80 a 85% de ocupación de camas de terapia intensiva y apeló a la responsabilidad ciudadana para evitar el contagio.

19.00 | Argentina. Los contagios diarios dan un nuevo salto

El Gobierno informó que en las últimas 24 horas fueron 12.026 las personas que dieron positivo al test de coronavirus Covid-19 y los infectados en el país son 451.198. Además, se sumaron 245 nuevas víctimas fatales y el total de muertos es de 9361. El dato alentador es que los recuperados suman 322.461.

18.45 | París presenta plan reactivación post-Covid

El gobierno francés presentó hoy los detalles del plan de reactivación con 100 mil millones de euros en 2 años que tiene por objetivo una revitalización económica duramente afectada por la crisis sanitaria, preparando a Francia para 2030. "Este plan no se limita a curar las heridas que deja la crisis -explicó el premier Jean Castex en una entrevista a Le Figaro- sino que nos prepara para el futuro".

El objetivo es hacer frente a una contracción prevista del 11% este año a causa de la epidemia de coronavirus y el bloqueo decidido en primavera. El objetivo es volver en 2022 al nivel de actividad precedente a la crisis y comenzar a ver descender la desocupación, cuantificada en 800.000 puestos de trabajo menos solo este año. Castex dijo que "espera" que el plan creará en 2021 unos 160.000 puestos de trabajo.

18.30 | Una docente universitaria murió mientras dictaba una clase por Zoom

Una profesora que dictaba clases en la Universidad Argentina de la Empresa (UADE) falleció mientras daba un curso a través de Internet, ante el estupor de los y las estudiantes que asistían a esa lección. Según un comunicado de la casa de estudios, se trata de la licenciada en Relaciones Internacionales y en Ciencia Política Paola De Simone, que se descompuso ayer mientras dictaba una de sus clases.

La propia docente había contado en sus redes sociales que llevaba cuatro semanas con síntomas de coronavirus que no desaparecían: "Mi marido está agotado por trabajar tanto en este momento [médico terapia y emergencias]. Llega a más público y daña más", escribió en Twitter sobre la enfermedad. "Paola fue una docente apasionada y dedicada, excelente profesional, y gran persona, con más de 15 años de trayectoria en UADE", expresó la casa de estudios en un comunicado difundido hoy.

17.30 | Argentina. La producción industrial cayó 6,9% interanual

La producción industrial bajó 6,9% interanual en julio respecto a igual mes de 2019, mientras que la actividad de la construcción retrocedió 12,9% en igual período, informó hoy el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). En el acumulado enero-julio de este año la producción industrial cayó 3,4% respecto a igual período de 2019. Mientras que para el caso de la construcción, en los primeros siete meses del año acumuló una baja de 34%, agregaron los informes del Indec.

En el caso de la actividad industrial, el indicador mostró una leve desmejora respecto al mes anterior, cuando había caído 6,3% interanual. En tanto que la construcción marcó una mejora respecto frente a junio pasado de casi dos puntos porcentuales, cuando retrocedió 14,8% interanual. Ambos sectores fueron fuertemente afectados por el cese de actividades impuesto en el marco del aislamiento preventivo para combatir el coronavirus.

17.00 | Hollywood. Detienen la filmación de Batman tras un caso en el set

La filmación de la nueva película de The Batman, protagonizada por Robert Pattinson, fue detenida en Gran Bretaña luego de que se registrara un caso de Covid-19 en el set, informó este jueves Warner Bros. La suspensión se produce apenas días después de que se reanudara la producción de la cinta de Matt Reeves.

"Un integrante de la producción de The Batman dio positivo en la prueba de covid-19 y está en aislamiento, siguiendo los protocolos establecidos", indicó el estudio en una nota enviada a la AFP. El estudio no ofreció detalles sobre el enfermo o un pronóstico de cuándo se reanudará la producción, que se paró en marzo -cuando iba el rodaje iba por la mitad- debido a la pandemia.

16.45 | Río Negro. Reparten cascos Helmet de ventilación no invasiva

Los pacientes infectados por Covid-19 del Alto Valle rionegrino comenzaron a recibir cascos Helmet que se utilizan en los tratamientos de recuperación de la salud, como alternativa de ventilación mecánica no invasiva, "con el fin de reforzar el equipamiento en el marco de la pandemia", informó hoy una fuente del Ministerio de Salud de Río Negro.

Según el último parte difundido por el ministerio de salud provincial, en ese distrito son 1839 los contagiados con el virus, y 189 los fallecidos. "Los cascos son sellados al cuello del paciente y la circulación de aire y oxígeno dentro del mismo es cerrada, por lo que no contamina el ambiente y disminuye el contagio al personal de salud, además de ser reutilizable luego de una correcta desinfección", aseguró a Télam la fuente en Río Negro.

16.30 | En el mundo, 7.000 trabajadores de la salud murieron por Covid-19

Al menos 7.000 trabajadores de la salud han fallecido por Covid-19 en el mundo, siendo México el país más golpeado, según un estudio de Amnistía Internacional (AI) difundido este jueves. "El hecho de que más de 7.000 personas mueran mientras intentan salvar a otras es una crisis de una escala asombrosa", dijo Steve Cockburn, director de Justicia Económica y Social de AI, citado en un comunicado. De esas defunciones, al menos 1.320 ocurrieron en México, "la cifra más alta conocida para un solo país", destacó el informe "El costo de curar".

Detrás de México, el nuevo estudio ubica a Estados Unidos (1.077 muertes), Reino Unido (649), Brasil (634), Rusia (631), India (573), Sudáfrica (240), Italia (188), Perú (183), Irán (164) y Egipto (159). "Todas las personas trabajadoras de la salud tienen derecho a estar seguras en el trabajo, es un escándalo que tantos estén pagando el precio final", añadió Cockburn.

15.40 | España. Madrid endurece capacidad de reuniones

Madrid endurecerá la capacidad de convocatoria en terrazas de bares, reuniones y velatorios ante el aumento de contagios de coronavirus. Con un 30% de los nuevos contagios de España, Madrid vuelve a ser, en esta segunda ola, el epicentro de la pandemia, como ya lo fue en la primera. España registró 3.607 nuevos casos de coronavirus en el último día, un tercio de ellos en Madrid, que de momento no decretará su confinamiento. En las últimas 24 horas Madrid registró 941 casos y 23 fallecidos, y tiene el 16% de ingresos hospitalarios por coronavirus, frente al 5% de media nacional. Su situación es "complicada y preocupante", afirmó Fernando Simón, director de emergencias.

15.32 | Catamarca. Se van a restringir actividades por nuevos casos

El gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, se mostró preocupado por los casos positivos de coronavirus detectados durante los últimos días y confirmó que "se van a restringir algunas actividades en la provincia". En la jornada de ayer, el Comité Operativo de Emergencia (COE) de Catamarca detectó un nuevo caso positivo de coronavirus: se trata de un trabajador del Banco Nación que estuvo en contacto con clientes de la entidad, por lo que se solicitó el cierre total de la sucursal bancaria. Catamarca registra, hasta el momento, 71 casos positivos de coronavirus, 65 pacientes recuperados y 6 casos activos.

15.00 | Brasil supera los 4 millones de casos entre señales de mejora

Brasil superará este jueves los cuatro millones de contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia, que muestra tímidas señales de ceder después de haber causado más de 123.000 muertes. Desde el primer caso registrado el 26 de febrero y el primer deceso, el 16 de marzo, los balances llegaron el miércoles a 3.997.865 contagios y 123.780 decesos. Tras varios meses en una meseta con un promedio diario de más de mil muertos, el gigante sudamericano registra desde fines de agosto una leve disminución y computó en la última semana una media de 874 muertes y unos 40.000 contagios cada día.

14.10 | Argentina apuesta a la vacuna

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, aseguró hoy que "el mundo no sabe cuándo va a terminar la pandemia" y lamentó que "el virus se esté propagando en todo el país", mientras tiene puesta la expectativa en el desarrollo de la vacuna contra el coronavirus sobre la que avanzan varios laboratorios del mundo, entre ellos el que la produce en Argentina.

"El mundo no sabe cuándo va a terminar la pandemia, y nuestra pauta es la vacuna, que se va a producir en Argentina, uno de los 16 países que tienen la capacidad de hacerlo", dijo Cafiero en diálogo con radio Nacional. En este sentido, destacó la capacidad productiva y tecnológica de Argentina, así como la formación de sus científicos, como los valores que hicieron que la Universidad de Oxford y el laboratorio AstraZéneca.

13.50 | Trotta ofreció a la Ciudad computadoras y acceso a wifi para 6.500 niños

El Ministerio de Educación propuso hoy al Gobierno porteño entregar 6.500 dispositivos tecnológicos y de conectividad a los chicos de sectores vulnerables y desplegar promotores del Ministerio de Desarrollo, la UBA, el Enacom y el portal Educar.Se para que realicen un abordaje socioeducativo en esos hogares, informaron a Télam fuentes de esa cartera. La propuesta se dio en el marco de la negociación con la ministra de Educación de la Ciudad, Soledad Acuña, tras el rechazo de Nación al protocolo que contemplaba abrir espacios digitales en escuelas porteñas para niños que perdieron el vinculo con las instituciones.

13.40 | Comienza investigación de la OMS sobre la gestión global de la pandemia

La investigación sobre la gestión global de la pandemia de coronavirus, una de las peores crisis sanitarias que ha conocido el planeta, comenzó este jueves, con la promesa de la OMS de que dará pleno acceso a sus archivos. A comienzos de julio, el director general, Tedros Adhanom Ghebreyesus, anunció la creación de un comité independiente de evaluación presidido por la ex primera ministra neozelandesa, Helen Clark, y la ex presidenta de Liberia, Ellen Johnson Sirleaf.

13.25 | Italia roza los 1.400 contagios de coronavirus en 24 horas

Las autoridades sanitarias italianas han informado este jueves de 1.397 nuevos casos de Covid-19 en 24 horas, una cifra similar a la registrada el miércoles que eleva en Italia el balance provisional de contagios desde el inicio de la pandemia a 272.912. Así consta en el último informe del Ministerio de Sanidad, que ha elevado a 35.507 la cifra de personas fallecidas por COVID-19, diez más que en la jornada previa. También ha aumentado en la misma cantidad los pacientes ingresados en cuidados intensivos, que suman 120.

13.00 | La Unión Europea acelera vacuna

La Comisión Europea acelera sus pasos para obtener la vacuna contra el Covid-19, con la primera disponibilidad para los países miembros prevista para noviembre, y para el acceso universal al fármaco. Según pudo saber ANSA de funcionarios de la comisión, se espera la primera disponibilidad de la vacuna conocida como Oxford en noviembre, sobre la que se firmó un contrato que permite a los países miembros comprar 300 millones de dosis con opción de otras 100. Mientras tanto, las negociaciones con las empresas farmacéuticas continúan, con las conversaciones para la vacuna Pfizer-BioNtech muy avanzadas y en las etapas finales.

12.33 | El término "coronavirus", uno de los más buscados en Internet

A más de cinco meses del comienzo de la pandemia, la palabra coronavirus ocupa 9 de cada 10 noticias en portadas de medios digitales y es más buscada incluso que "porno", según un estudio de Flacso Argentina junto con la Fundación Medifé. Según se desprende del informe, por primera vez en los últimos años, un tema por fuera de la política y la economía dominó la agenda mediática: el coronavirus, liderando las tendencias y búsquedas populares en el consumo de noticias, y acaparando 9 de cada 10 noticias publicadas en las portadas de los principales medios digitales del país.

12.12 | Terapistas

Arnaldo Dubín, referente de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva (SATI), dijo que los trabajadores de la salud que cumplen funciones en las terapias intensivas están "luchando cotidianamente con la muerte" y tienen la sensación de que están "perdiendo la batalla" contra el coronavirus. "En los bares se reúne gente sin protección; esta flexibilización está provocando un desmadre en las conductas sociales", aseguró.

11.45 | Afuera

Estados Unidos inició la retirada de sus expertos destinados en la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el marco de su salida del organismo, ordenada por el presidente Donald Trump en rechazo a cómo gestionó el brote de coronavirus. El proceso deberá estar completada para el 6 de julio de 2021.

11.20 | Neuquén

El ministro de Deportes, Luis Sánchez, dio positivo en coronavirus en el test que le realizaron por el cuadro febril que cursaba, informó el funcionario a través de las redes sociales. "Quiero decir lo que todos sabemos pero ahora en primera persona; el virus no descansa; no discrimina, ni sexo, edad, religión, condición social, laboral, nada; solo necesita una oportunidad y durante seis meses no la tuvo", posteó al anunciar el resultado de su hisopado.

10.57 | Teatro

Los aficionados a la ópera de Rusia acudirán el domingo al Teatro Bolshoi por primera vez en casi seis meses, con tapabocas y sentados con distancia en un auditorio medio vacío para una representación de "Don Carlo", de Giuseppe Verdi. El emblemático teatro del centro de Moscú cerró sus puertas el 17 de marzo cuando aumentaron los casos de coronavirus en la capital, la región más afectada del país.

10.25 | Por la crisis

Art Basel anunció la cancelación de su feria en Miami Beach, programada para realizarse del 3 al 6 de diciembre en el Centro de Convenciones de esa ciudad. El impacto de la pandemia, que se extiende actualmente desde el sur de Florida hasta otras partes de Estados Unidos, la incertidumbre sobre la puesta en escena de eventos a gran escala, las prohibiciones de viajes internacionales, así como las regulaciones de cuarentena dentro del país motivaron la cancelación de la edición.

10.01 | Viajes

9.40 | En cien días

Un preso en Tailandia dio positivo de coronavirus, en el primer caso de transmisión local de la enfermedad en el país asiático en 100 días, informaron las autoridades. El recluso, un hombre de 37 años que había sido arrestado por abuso de drogas y trasladado a una prisión en Bangkok el 26 de agosto, dio positivo ayer en el centro de salud de la prisión, informó el Ministerio de Salud.

9.16 | En la Argentina

El Ministerio de Salud informó 38 nuevos fallecimientos por coronavirus, lo que elevó a 9155 la cifra de muertos desde marzo, con una tasa de mortalidad de 201 personas cada millón de habitantes y de letalidad del 2,1% sobre los casos confirmados. 439.172 es el número total de infectados.

8.40 | Desarme

El Centro de Atención Intermedia que se montó en el estadio del club Estudiantes de La Plata para el tratamiento de pacientes leves infectados con coronavirus será desmontado por el inminente retorno del campeonato de primera división y las camas e insumos quedarán disponibles para usarlos en caso de ser necesario.

8.12 | Puerto Madryn

El intendente de la ciudad chubutense, Gustavo Sastre, informó a través de su cuenta de Twitter que dio positivo de coronavirus, con lo cual se convirtió en el primer jefe comunal de la provincia en contraer la enfermedad. "Lamentablemente les tengo que comunicar que acabo de dar positivo de Covid-19, consciente de que estaba dentro de las posibilidades, porque estamos expuestos por el lugar que nos toca ocupar", sostuvo el funcionario, de 48 años, quien aseguró que se encontraba "bien" y que todos sus contactos estrechos habían sido identificados.

7.42 | Vuelos internacionales

El principal aeropuerto internacional de Pekín empezó a recibir vuelos desde un número limitado de países considerados de bajo riesgo de propagación del virus. Los pasajeros, procedentes de Camboya, Grecia, Dinamarca, Tailandia, Pakistán, Austria, Canadá y Suecia, deben presentar una prueba negativa antes de embarcar, dijo Xu Hejian, vocero del gobierno de la capital de China.

7.13 | Muertes diarias

Bolivia registró un récord de 102 muertes en 24 horas, en medio de advertencias de un posible rebrote luego de haber aplanado la curva de contagios y levantado gran parte de las restricciones sanitarias que rigieron durante meses. Las anteriores cifras más altas de muertos por el nuevo coranavirus en el país en un solo día se habían registrado los pasados 5 y 29 de agosto, con 92 fallecidos en ambas jornadas.

6.45 | Donación de órganos

El gobierno de la provincia de Buenos Aires aprobó un protocolo de actuación para implementar cuando una institución de salud solicita la evaluación de un posible donante de órganos en el marco de la pandemia. A través de la resolución 1.504, se planteó que se entiende por caso sospechoso de coronavirus la presencia de fiebre (37,5 o más) y uno de estos síntomas: tos, odinofagia, dificultad respiratoria, anosmia/disgeusia.

6.21 | Nueva cuarentena

El ministro de Sanidad Salvador Illa aseguró que el gobierno de España no se plantea confinamientos generales ni medidas masivas para controlar los brotes en España y apostó por realizar "medidas quirúrgicas" según la situación de cada territorio. También descartó un confinamiento perimetral de Madrid.

5.58 | Más rápido

El gobierno británico anunció que va a acelerar el desarrollo de nuevos tests rápidos de diagnosis para poder someter a la población a pruebas "masivas" de "forma regular". El Ministerio de Sanidad anunció haber invertido 665 millones de dólares para lograr que el país pase al "siguiente nivel" en su política de detección.

5.30 | Brasil

5.09 | Una vacuna

La farmacéutica francesa Sanofi y la británica GSK comenzaron un ensayo clínico para una vacuna basada en una proteína, sumándose a la carrera de las farmacéuticas para desarrollar tratamientos contra el Covid-19. Las empresas dijeron que habían comenzado la "Fase 1/2" de su vacuna adyuvante, que esperan poner a disposición en todo el mundo.

4.40 | Sorpresa

Pakistán, con un sistema de salud devastado, parecía ir rumbo a lo peor cuando se diagnosticaron los primeros contagios pero seis meses más tarde no ocurrió así. Las últimas cifras oficiales registran 300.000 infectados, un dato que muchos expertos consideran que podría ser diez veces más. Las autoridades registran 6300 muertos.

4.18 | Ante la falta de tecnología

Los profesores de una aldea rural en la India, cuya escuela cerró a causa del coronavirus, encontraron la forma de dar clase a sus alumnos en sus casas, sin computadoras ni teléfonos móviles: escribir las lecciones en las paredes. En marzo, el virus obligó a cerrar la escuela pública Asha Marathi Vidyalaya en Nilamnagar, con 30.000 habitantes, cerca de la ciudad de Solapur. Los profesores se preguntaron cómo sus alumnos, de familias pobres, que a penas tienen para comer, podrían seguir las clases en línea. "Como la mayoría de familias no tienen los medios de educar a sus hijos con las herramientas digitales, tuvimos que buscar un método innovador para evitar el fracaso escolar", explicó Ram Gaikwad, un profesor de 47 años.

3.51 | Ayuda económica

Francia presenta un gigantesco plan para reactivar la economía, con el que busca revertir la caída del crecimiento y evitar los despidos masivos en las empresas en dificultades. El gobierno de Emmanuel Macron inyectará 120.000 millones de dólares en dos años para contrarrestar el devastador impacto del coronavirus en un momento en que se multiplican los rebrotes en el país.

3.24 | De Louis Vuitton a Lacoste

3.00 | Emergencia

El Consejo Municipal de Los Ángeles declaró una emergencia fiscal y allanó el camino a la suspensión de unos 15.000 trabajadores. La ciudad afronta un déficit de ingresos de impuestos de hasta 400 millones de dólares este año. Las suspensiones, que comenzarían el 11 de octubre, obligarían a los funcionarios municipales a tomarse hasta 18 días de permiso.

2.37 | Cero

La parte continental de China no registró ningún caso de transmisión local de Covid-19, de acuerdo con la Comisión Nacional de Salud. 11 casos confirmados llegados desde fuera de la parte continental fueron reportados pero no se contabilizaron nuevos casos sospechosos o decesos.

2.13 | Por primera vez

El municipio de General Pueyrredón informó que por primera vez desde el inicio de la pandemia se registraron más de 300 contagios en un lapso de 24 horas, con lo que el distrito acumula más de 4000 contagios. La Secretaría de Salud comunal, a cargo de Viviana Bernabei, comunicó que los acumulados ya son 4167".

1.50 | Fútbol

Boca Juniors totaliza 26 positivos, 18 de ellos en futbolistas del plantel dirigido por Miguel Ángel Russo, confirmó el club en un comunicado. El lunes ya había registrado 19 infectados, 14 de ellos futbolistas y el resto auxiliares. De esos 18 jugadores, 10 tienen síntomas leves y los otros ocho son asintomáticos.

1.26 | Alemania eleva el balance diario

El coronavirus dejó en las últimas 24 horas en Alemania 1311 casos y ocho víctimas mortales, frente a los 1256 contagios y los once fallecidos de la jornada anterior, según el Instituto Robert Koch, la agencia gubernamental encargada del control y el seguimiento de enfermedades infecciosas. Con los nuevos datos, el balance asciende a 246.166 casos y 9321 fallecidos. La cifra de personas que consiguieron superar la enfermedad se eleva a 220.500.

1.03 | México: el 24% de las víctimas padecía obesidad

El Ministerio de Salud confirmó 610.957 casos positivos y 65.816 fallecidos a causa del Covid-19, de los cuales 16.118, el 24,48%, corresponden a pacientes que padecían obesidad.

00.35 | "No voy a permitir que el sistema sanitario colapse"

El presidente Alberto Fernández advirtió que no descarta accionar el "botón rojo" para endurecer las medidas de aislamiento social en caso de que aumente la ocupación de camas de terapia intensiva y aseguró que no permitirá que el sistema sanitario "llegue a un punto de colapso". En una entrevista con el canal TN desde la Residencia de Olivos, lamentó que el debate por la pandemia haya sido "politizado" por la oposición.

00.11 | Jair Bolsonaro insiste en minimizar la pandemia

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, uno de los mandatarios más negacionistas de los efectos del coronavirus, reiteró que "quien está bien de salud no tiene que preocuparse" por una enfermedad que está causando estragos en el país que gobierna. "Es como la lluvia", dijo.

