SAN SALVADOR DE JUJUY.- Como parte del Comité Operativo de Emergencias (COE) local, el doctor Omar Gutiérrez anunció el inicio de la fase de experimental de ensayos clínicos con Omega 3 que se llevarán a cabo en Jujuy. Lo que se busca con este ácido graso poliinsaturado es prevenir el coronavirus en pacientes de riesgo o en quienes están muy expuestos al virus.

"El estudio está dirigido a las personas que están en alto riesgo de contraer la infección, trabajadores de salud y gente de seguridad. Se les va a ofrecer la posibilidad de ingresar, en forma voluntaria, para evaluar si es que un medicamento que pertenece al grupo de Omega 3 puede prevenir la infección por Covid-19", dijo Gutiérrez.

Y agregó: "El grupo investigador provee los medicamentos en forma gratuita para las personas. También todas las pruebas que se les van a realizar, que incluyen test PCR, dosajes de anticuerpo y análisis de sangre para ver cómo es su estado de salud".

Gutiérrez señaló que quienes consuman las dosis del medicamento no tienen que haber tenido ni tener Covid-19 en el momento, ya que es para prevención. Se le asignará, al azar, a dos grupos: uno que recibirá el medicamento, y otro que recibirá un placebo, es decir, pastillas con la misma apariencia pero sin el efecto. Con el tiempo se irán realizando diferentes testeos en función de la investigación.

Quienes participen de los ensayos se deberán inscribir a través de una plataforma web y, posteriormente, el equipo a cargo se contactará para el inicio del tratamiento.

El estudio se llama "Prepare It" y está autorizado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) para su realización en el país. Asimismo, se encuentra inscripto en el registro de estudios internacionales de Estados Unidos.

Dentro del país, el director del trabajo es el doctor Rafael Díaz, miembro de la Fundación rosarina Estudios Clínicos Latinoamérica (ECLA). Cuatro integrantes del equipo se encuentran en Jujuy. A ellos se sumarán investigadores jujeños para avanzar con las primeras pruebas.

"Lo que queremos hacer es minimizar y reducir las infecciones por Covid; y eso no es fácil hasta que no haya una vacuna. [La intención] es administrar alguna droga con poder antimicrobiano, pero no compasivamente, sino con un estudio y demostrar que funciona para prevenir potenciales infecciones", expresó Díaz.

"Se sabe que el Omega 3 es un poderoso antiinflamatorio, reduce la morbilidad y mortalidad de pacientes cardiovasculares. Pero ahora estamos usando una dosis más alta por un período relativamente corto, para ver si evitamos infecciones", añadió.

Tratamientos

Sobre la base de ensayos clínicos con Omega 3 para personas en riesgo, desde el COE local se prevé trabajar más adelante con un tratamiento en pacientes con diagnóstico positivo del virus, denominado ColCovid.

Debido a la compleja situación, Jujuy ha adoptado los tratamientos de ibuprofeno inhalado y cascos de oxígeno, cuyos primeros resultados han sido satisfactorios, con pacientes que lograron una mejoría del cuadro de salud y menor estadía hospitalaria. Por este motivo, recientemente en la capital jujeña se inauguró una planta de oxígeno medicinal, a fin de realizar la recarga del gas sin la necesidad de abastecimiento fuera de la provincia.

