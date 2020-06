Coronavirus. La extensión de la cuarentena según un infectólogo que asesora a Alberto Fernández: "Como mínimo, hasta principios de agosto" Fuente: LA NACION

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 17 de junio de 2020 • 09:42

El infectólogo Tomás Orduna, miembro del comité asesor del presidente Alberto Fenández , dijo hoy que "como mínimo, hasta principios de agosto" se extenderá la cuarentena obligatoria por coronavirus en el país . Además, señaló que "si los números" de contagios siguen aumentando, no sería raro "dar un retroceso" en las medidas de flexibilización del aislamiento social.

Orduna fue consultado sobre si coincidía con el viceministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak , quien ayer semana afirmó: "Si podemos decir (que con la extensión de la cuarentena] hasta el 15 de septiembre ayudamos al sistema [de salud], yo compro, firmo eso".

En diálogo con el programa "Buen día Continental", de esa emisora, el infectólogo fue cauto en su respuesta y dijo que no tenía "certezas" sobre si el viceministro quiso decir eso. "Ese fue el mensaje alentador, quizás". Entonces, el médico aclaró: "No me imagino después del 28 [de junio]" que cambie "la situación en que estamos en el AMBA". Incluso destacó que no "si los números no favorecen, existe la posibilidad de dar un retroceso" con las medidas de flexibilización tomadas. Y aclaró en cuanto a la duración de la cuarentena, la considera: "como mínimo hasta principios de agosto".

Por otra parte, aconsejó a los ciudadanos a que sean conscientes sobre las medidas de seguridad a tomar para prevenir la enfermedad y pidió que cumplan con las normativas. "Entiendo a la gente que dice: «Al final acá no pasó lo que pasó en Nueva York o en Italia». Pero eso que no pasó, no es que fue un milagro, fue porque toda la sociedad lo logró respetando la cuarentena".