Crean un impresionante recinto para reintroducir a una especie extinta en la Argentina

Misiones es escenario de un doble acontecimiento que revitaliza la esperanza para la conservación de la fauna argentina: el nacimiento del primer pichón de Maracaná lomo rojo (Primolius maracana) en décadas y la reciente inauguración de un impresionante recinto de entrenamiento de vuelo. Ambos hitos son pilares fundamentales del Proyecto Maracaná de Aves Argentinas, enfocado en reintroducir esta especie virtualmente extinta en el país.

El Maracaná lomo rojo, un guacamayo que alguna vez fue abundante en la región, no ha sido registrado en estado silvestre en Argentina desde hace más de 20 años. Su desaparición se atribuye a una combinación de factores que incluyen la drástica pérdida de árboles de gran porte, esenciales para su nidificación, el mascotismo ilegal y la persecución directa, que contribuyeron a su extinción local.

Desde hace décadas no se registran ejemplares de esta ave (Foto: Carlos García López)

Desde 2023, un dedicado equipo de profesionales de Aves Argentinas trabaja intensamente en la Reserva El Puente Verde, ubicada en el norte de Misiones. Su misión es la recuperación de este “monumento natural”, cuyo retorno a los cielos misioneros se percibe ahora más cercano. El día a día de esta labor incluye el enriquecimiento ambiental del hábitat, el entrenamiento constante para desarrollar las habilidades individuales de cada ave, y una alimentación rigurosa basada en frutos y flores nativas del Bosque Atlántico.

El nacimiento de este ejemplar lleva esperanza a toda la especie (Foto: Carlos García López)

El nacimiento del pichón representa un logro extraordinario, fruto directo de este esfuerzo ininterrumpido. Este pequeño individuo no solo simboliza el éxito de las técnicas de manejo y cuidado implementadas, sino también la promesa de un futuro donde el Maracaná lomo rojo pueda nuevamente prosperar en su ambiente natural.

Simultáneamente, la inauguración de una nueva y ampliada área de entrenamiento de vuelo es crucial para la preparación de los maracanás antes de su liberación. Esta imponente estructura, producto del diseño y la construcción conjunta de herreros especializados y el equipo técnico, se integra armónicamente en el corazón de la reserva.

El recinto permitirá el correcto desarrollo de esta ave (Foto: Carlos García López)

Esta enorme jaula cuenta con unas dimensiones considerables: 20 metros de longitud y más de 6 metros de altura. Estas características fueron pensadas meticulosamente para permitir que las aves desarrollen la musculatura y las habilidades de vuelo indispensables que necesitarán para subsistir y desenvolverse con éxito en el complejo ecosistema de la selva misionera. La capacidad de volar largas distancias, esquivar obstáculos y buscar alimento de manera eficiente son competencias vitales que se perfeccionan en este espacio.

“Este proyecto representa un esfuerzo colectivo clave en la conservación y recuperación del patrimonio natural de Argentina. Cada paso que damos es pensando en el bienestar del plantel. Estamos cada vez más cerca de verlos volver”, aseguró Sofía Zalazar, responsable del proyecto en Aves Argentinas, en un comunicado.

El Proyecto Maracaná se enmarca dentro de las acciones de Aves Argentinas a través de su Proyecto Bosque Atlántico. Esta iniciativa abarca ejes estratégicos fundamentales para la conservación regional, incluyendo la creación y el fortalecimiento de áreas naturales protegidas, la restauración activa de ambientes degradados, el estudio y manejo de especies amenazadas, la promoción de la producción sostenible y el impulso del turismo de naturaleza. Con estos avances, la reintroducción del Maracaná lomo rojo en Misiones está cada vez más cerca de concretarse, prometiendo la recuperación de un ícono de la biodiversidad argentina.