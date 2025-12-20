Hay alerta naranja y amarilla por tormentas, lluvias y vientos fuertes para este sábado 20 de diciembre: las provincias afectadas

Después de una semana muy calurosa en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que este sábado 20 de diciembre habrá un leve descenso en las temperaturas, aunque advirtió que volverán las precipitaciones. A su vez, emitió una serie de alertas naranjas y amarillas por tormentas, lluvias y vientos fuertes para distintas regiones del país.

El organismo dependiente del Ministerio de Defensa aseguró que las zonas más afectadas por las tormentas -donde regirá el aviso naranja- serán Santa Fe, Santiago del Estero, Entre Ríos, Corrientes y un pequeño sector de Córdoba. En estos casos se esperan fenómenos meteorológicos “peligrosos” para la sociedad, la vida, los bienes y el medio ambiente.

Las tormentas estarán acompañadas por frecuente actividad eléctrica, granizo ocasional, ráfagas de hasta 90 kilómetros por hora y abundante caída de agua en cortos períodos. Además se prevén valores de precipitación acumulada entre 80 y 110 milímetros, que pueden ser superados en forma puntual.

En esta línea, la advertencia amarilla por tormentas fue publicada para las zonas restantes de Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, La Pampa, La Rioja, Jujuy, Salta y San Luis, donde las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora y se anticipan valores de precipitación acumulada de entre 30 y 70 milímetros.

Mapa de alertas para este sábado 20 de diciembre

Frente a este escenario, el organismo compartió una serie de recomendaciones para mantener protegida a la población y evitar mayores inconvenientes:

Seguir las instrucciones de las autoridades locales.

Salir solo si es necesario.

Permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas y edificios públicos.

Desconectar los electrodomésticos y cortar el suministro eléctrico si ingresa agua.

Cerrar y alejarse de puertas y ventanas.

Alejarse de zonas inundables y no ingresar en calles anegadas.

Retirar o asegurar objetos que puedan ser volados por el viento.

Preparar un kit de emergencia con agua potable, alimentos, botiquín de primeros auxilios, radio a pilas y linterna.

Cargar los celulares con anticipación.

En el sur de Mendoza, por su parte, regirá una alerta amarilla por vientos Zonda, donde las velocidades serán de entre 30 y 45 kilómetros por hora, con ráfagas que pueden alcanzar los 70, y podría haber reducción de la visibilidad, un repentino aumento de temperaturas y condiciones muy secas. También publicó una advertencia del mismo nivel por vientos para Neuquén, donde las velocidades rondarán entre 45 y 55 kilómetros por hora, con ráfagas de hasta 90.

Por último, las zonas cordilleranas de Neuquén (en el sur), Río Negro y Chubut (al norte) estarán bajo alerta amarilla por lluvias, las cuales dejarán valores de precipitación acumulada de entre 10 y 25 milímetros.

El tiempo en el AMBA

En vísperas del fin de semana, el SMN informó que la temperatura en la ciudad de Buenos Aires rondará en 25°C, un poco más baja que durante los últimos días. Se esperan mínimas de 24°C y máximas de 27°C, y habrá tormentas durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Los vientos del sector este tendrán velocidades aproximadas de ocho kilómetros por hora y la humedad será del 78%. Luego, para el domingo no se prevén lluvias, aunque el cielo seguirá nublado.

El pronóstico completo para la ciudad de Buenos Aires

En el conurbano bonaerense se espera un pronóstico similar, aunque un poco más frío, con una media de 24°C, mínimas de 23°C y máximas de 26°C. En principio será una jornada ventosa, con tormentas durante la mañana y lluvias aisladas por la tarde. Además habrá una humedad del 79%.

En tanto, el Servicio Meteorológico emitió el pronóstico para el resto del país, donde la temperatura rondará entre 23°C y 29°C en Córdoba, 21°C y 36°C en Tucumán, 25°C y 27°C en Santa Fe, 25°C y 27°C en Entre Ríos, 20°C y 33°C en Jujuy, 19°C y 31°C en Salta, 24°C y 34°C en Misiones, 23°C y 36°C en La Rioja, 27°C y 37°C en Santiago del Estero, 20°C y 33°C en San Luis, 20°C y 35°C en San Juan, 20°C y 33°C en Mendoza, 16°C y 29°C en Río Negro, 17°C y 27°C en Chubut y 9°C y 16°C en Santa Cruz.