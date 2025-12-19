Confirman la detección en la Argentina de los tres primeros casos de la variante de influenza A (H3N2)

La Administración Nacional de Laboratorios e Institutos de Salud (ANLIS) “Dr. Carlos G. Malbrán” confirmó la detección de tres casos de influenza A (H3N2) correspondientes al subclado K en la Argentina. Se trata de los primeros registros locales de esta variante, que en los últimos meses se volvió predominante en varios países del hemisferio norte y está asociada a una mayor transmisibilidad del virus.

Los casos fueron identificados a través de la Red Nacional de Laboratorios y de Unidades Centinela y confirmados por el Laboratorio Nacional de Referencia del INEI-ANLIS, mediante técnicas de secuenciación genómica. Según informaron las autoridades sanitarias, se trata de dos adolescentes de la provincia de Santa Cruz, estudiados en el marco de la estrategia de Monitoreo Ambulatorio de Infecciones Respiratorias Agudas, y de un niño que había sido internado en un hospital de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En todos los casos, los pacientes transitaron la enfermedad sin complicaciones. Desde los organismos oficiales no se precisó si alguno de los afectados tenían antecedente de viaje reciente.

Dos adolescentes de Santa Cruz y un niño atendido en la Ciudad de Buenos Aires cursaron la infección sin complicaciones el-pais-uruguay-12422

Las jurisdicciones involucradas ya iniciaron las investigaciones epidemiológicas correspondientes y tienen a su cargo garantizar la atención oportuna de los casos detectados. De acuerdo con el último informe de vigilancia integrada, la circulación de influenza y otros virus respiratorios en el país se mantiene dentro de los valores esperados para la época del año.

El análisis genómico permitió clasificar a los virus dentro del subclado K, una variante del H3N2 que presenta cambios genéticos asociados a una mayor transmisibilidad. Estas características podrían favorecer un incremento en el número de casos y en las consultas al sistema de salud. Sin embargo, la evidencia disponible hasta el momento no indica que este subclado esté asociado a una mayor severidad clínica en comparación con otros virus de influenza A (H3N2) que circularon en temporadas previas.

Desde ANLIS–Malbrán y la Dirección de Epidemiología del Ministerio de Salud de la Nación destacaron que el sistema de vigilancia epidemiológica y de laboratorio se mantiene activo en las 24 provincias, con el objetivo de detectar de manera temprana eventuales cambios en los patrones de circulación, transmisibilidad o gravedad, así como en las poblaciones afectadas. Además, recomendaron que las personas que presenten síntomas respiratorios compatibles con infección viral consulten al sistema de salud, especialmente quienes integran grupos de riesgo.

El subclado K se volvió predominante en Europa y Estados Unidos y se asocia a una mayor transmisibilidad del virus de la gripe

La circulación simultánea de gripe, VRS y SARS-CoV-2 aumenta la presión sobre guardias y hospitales durante el invierno

La confirmación de estos primeros casos locales ocurre en un contexto internacional marcado por una temporada de gripe inusual en el hemisferio norte. Países de Europa y Estados Unidos registran un aumento acelerado de contagios impulsado por el subclado K del virus H3N2, una variante que se adelantó varias semanas al calendario estacional y generó un incremento sostenido de consultas médicas e internaciones.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la actividad gripal comenzó entre tres y seis semanas antes de lo previsto. España, Alemania, Francia, Italia, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá y Japón reportaron cifras que superan ampliamente las del año pasado, con el subclado K como variante predominante. En varios de estos países, los especialistas anticipan que la temporada podría extenderse incluso hasta la primavera.

Especialistas recomiendan sostener la vacunación antigripal y la consulta temprana ante síntomas respiratorios, en especial en grupos de riesgo Shutterstock

A este escenario se suma la circulación simultánea del virus sincicial respiratorio (VRS) y del SARS-CoV-2, una combinación que complica los diagnósticos diferenciales y eleva la demanda en guardias pediátricas, residencias de larga estadía y servicios de atención de adultos mayores.

Qué anticipan los especialistas en la Argentina

En este contexto, infectólogos y epidemiólogos argentinos advierten que el comportamiento observado en el hemisferio norte suele anticipar lo que ocurrirá durante el próximo invierno local. Enrique Casanueva Martínez, infectólogo y asesor del Servicio de Infectología Pediátrica del Hospital Austral, explica que “un subclado es un subgrupo, una variante genética dentro de un grupo más grande, y probablemente sea lo que circule este invierno en la Argentina”.

El especialista señala además que la llegada podría adelantarse: “Puede ser que aparezcan algunos casos antes, producto de los viajes, y hay que estar atentos”. En cuanto a los grupos más vulnerables, Casanueva remarca que “los más afectados van a ser los chicos más pequeños, los adultos mayores y las personas con enfermedades crónicas, algo característico de la influenza”.

Desde una mirada clínica, Ramiro Heredia, médico del Hospital de Clínicas José de San Martín, subraya el patrón estacional del virus en la región. “El virus de la gripe, aunque pueda circular todo el año, tiene un claro componente estacional, con epidemias que generalmente ocurren en invierno”, afirma. Y agrega: “Las variantes que circulan en el hemisferio norte suelen ser las que llegan en la temporada siguiente a nuestro país”.

Heredia destaca que será clave evaluar el impacto del subclado K en términos de gravedad: “Habrá que analizar su efecto en los contagios y en las hospitalizaciones, tanto en cuidados generales como intensivos, para determinar la severidad de la enfermedad”.

Vacunación y medidas de prevención

La vacunación continúa siendo la principal herramienta para reducir cuadros graves e internaciones, incluso cuando la protección frente a un subclado específico pueda ser parcial. El epidemiólogo Hugo Pizzi recuerda que el H3N2 no es un virus desconocido, aunque esta variante muestra un comportamiento más agresivo. “El H3N2 es uno de los cuadros comunes de la gripe, pero esta variante K se transmite con mayor facilidad”, explica.

Pizzi señala que en países como el Reino Unido el aumento de casos severos obligó a acelerar campañas de vacunación. En la Argentina, sostiene, el impacto podría atenuarse si se actúa con anticipación: “La recomendación sería vacunarse en marzo. Eso nos dejaría en un estado de solidez muy importante desde el punto de vista epidemiológico”.