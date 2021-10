Coronavirus: Marta Cohen vaticinó que la Argentina podría tener un rebrote en marzo de 2022

La médica Marta Cohen, patóloga y pediatra de La Plata que reside en el Reino Unido, volvió a expresar hoy su preocupación ante la situación epidemiológica de aquel Inglaterra, país en el que en las últimos días se vienen registrando más de 50.000 casos diarios de coronavirus. Al referirse al escenario de rebrote en Europa, la especialista envió una clara advertencia para la Argentina: “No se puede terminar la pandemia con las dos o tres dosis de la vacuna. Se necesitan también los barbijos y el distancimiento”.

En diálogo con LN+, la especialista aclaró que “la vacunación hace la diferencia”, pero reparó en la importancia de mantener el barbijo, el distanciamiento social y los aforos para evitar un incremento importante en los casos tal como ocurre por estos días en Reino Unido.

"Marta Cohen alertó a la Argentina sobre la posibilidad de un rebrote en el verano".

“Si una mira el mapa de Reino Unido, Inglaterra está en color rojo, mientras que Escocia está en azul porque sigue usando el barbijo”, precisó la médica. Cohen explicó que el rebrote en Reino Unido comenzó con las flexibilizaciones del Freedom Day, el 19 de julio.

Cohen precisó que el aumento significativo de casos en Reino Unido se dio cuando comenzaron las clases. Y en relación a ello alertó: “En la Argentina el problema va a ser en marzo. No hay distanciamiento en el aula, en los recreos no usan barbijos y ahora hay muchos chicos infectados que por suerte no se internan”.

En ese sentido, la médica argumentó que en la Argentina será crucial el mensaje que den las autoridades que, según sostuvo -apoyándose en el caso del Reino Unido- deberán mantener las medidas de cuidado más allá del éxito de la campaña de vacunación masiva.

“En el mes de julio y agosto se salió de vacación local. Las localidades de vacaciones en Inglaterra estaban colmadas, pero el problema fue el mensaje que se dio: ‘Recuperemos el país, chau barbijo, lo peor ya pasó’ ¿Y cómo se retrotrae ese mensaje?”, cuestionó la especialista, quien aclaró que actualmente profesionales de la salud le están reclamando a Boris Johnson que restituya el uso del barbijo obligatorio y el distanciamiento social y que todo el mundo vuelva trabajar desde sus casas.