Coronavirus: Mendoza no aplicará el pase sanitario pese a las variantes delta y ómicron

MENDOZA.- El gobernador Rodolfo Suarez decidió que Mendoza no aplicará el “pase sanitario” que propone el gobierno nacional, a pesar del avance de la variante delta y del inminente arribo de la cepa ómicron. “La vacuna no es obligatoria. Es facultad de cada una de las personas elegir si lo hace o no. En la medida en que no sea obligatoria, desde la provincia no tenemos facultades para establecer restricciones de circulación o de ingresos a determinados lugares. Tampoco disponemos de las facultades para disponer la obligatoriedad de la vacuna. Por ello exigir un pase sanitario es obligar a la gente a vacunarse, si no, estaríamos afectando su libertad de circulación en la provincia”, expresó el mandatario provincial.

El funcionario se manifestó atento a la evolución, aunque leve, que vuelve a tener la enfermedad en tierra cuyana, con una tasa de positividad que se acerca al 3%, pero con una baja ocupación de la camas de terapia intensiva.

El objetivo oficial está puesto en un “shock” de inoculación de los jóvenes y adultos que aún no completan el esquema, por lo que instan a estos grupos etarios a presentarse de manera espontánea en los centros de vacunación dispuestos en toda la provincia. Asimismo, se busca acelerar la campaña en la infancia, aunque según pudo saber este diario se están registrado demoras de hasta un mes en el otorgamiento de turnos, tal como contó días atrás LA NACION.

Por su parte, la ministra de Salud, Ana María Nadal, informó: “La idea es llegar al otoño del próximo año con la mayor cantidad de mendocinos vacunados. Instamos y apelamos a la conciencia individual y colectiva”. La titular de la cartera sanitaria indicó que la situación epidemiológica en la provincia está “bajo control”.

“A los que no se vacunaron los invitamos a tomar la decisión y a los que ya recibieron su primera dosis necesitamos que completen los esquemas para lograr así la inmunidad de rebaño”, señaló Nadal durante una entrega de ambulancias para el Sistema Coordinando de Emergencias.

De acuerdo con el Monitor Público de Vacunación, en Mendoza se aplicaron 2.739.093 vacunas, de las cuales 1.161.127 corresponden a personas que completaron esquemas. Por su parte, 26.292 mendocinos recibieron la dosis adicional, la cual viene siendo destinada para quienes se vacunaron con Sinopharm, y 23.853 accedieron al suero de refuerzo. Asimismo, hay un remanente de casi 650.000 dosis.

Por otra parte, sobre la apertura de pasos fronterizos, el gobernador destacó: “Estamos ansiosos tratando de que se abra el paso con Chile, ya que tenemos una gran oportunidad para recibir turismo por la diferencia cambiaria, pero parece que las reglas del juego cambian todo el tiempo y trataremos de evitar nuevas cepas en la provincia con controles”.

“En Mendoza en materia sanitaria estamos dentro de parámetros de positividad razonables, con el sistema sanitario dando respuestas y hay que seguir en este sentido. Queremos decirles a los mendocinos que hay que entrar en otoño con la mayor cantidad de gente vacunada, por eso les pedimos a todos que se vacunen con todas las dosis que su rango etario les permita. Eso es solidaridad y nos ayuda a dar respuesta desde el sistema sanitario”, concluyó Suarez.

En tanto, Nadal confirmó que no se han registrado casos de variante ómicron en la Argentina y que las desinteligencias ocurridas con el crucero proveniente de África “ponen en riesgo sanitario al país”. Así, frente a este tipo de situaciones y al crecimiento de casos en otras naciones, la titular de Salud comentó: “Estamos redoblando los esfuerzos en esta etapa de pausa epidemiológica del país”.

Asimismo, como parte de la estrategia oficial, la funcionaria puso en valor el aumento de testeos en los casos estrechos de los positivos. Además, indicó que la vacunación es clave para complementar los planes de prevención y pidió a quienes no se han inoculado que lo hagan en cualquier punto habilitado de la geografía local. “A quienes no han completado el esquema les pido que lo hagan y los que ya tienen las dos dosis, que se coloquen el refuerzo a los seis meses”, sostuvo Nadal.

La ministra de Salud aseguró que actualmente se están realizando trabajos de secuenciación del virus y, desde que apareció la cepa delta en Mendoza, se han detectado por PCR in house unos 150 casos, de los cuales 13 están confirmados y el resto están siendo evaluados en Buenos Aires. En cuanto al estado de salud de los pacientes que hoy están con Covid-19 indicó que es bueno.

Desde que la enfermedad llegó a tierra cuyana en marzo de 2020 se registraron 165.957 casos positivos confirmados de coronavirus. En tanto, se registraron 4655 fallecimientos.