En el aeropuerto de Miami había filas de argentinos que buscaban regresar al país Crédito: Lucila Martí Garro

Lucila Martí Garro Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 18 de marzo de 2020 • 20:32

MIAMI.- Gladys y Nelson Sequeira disfrutaban las playas de esta ciudad como un día cualquiera. Su vuelta estaba prevista para el 28 de marzo. Pero desde el momento en que se enteraron que se cancelaron los vuelos de Estados Unidos a la Argentina por el avance del nuevo coronavirus , sus vacaciones dejaron de de ser placenteras. Ella tiene 69 años, y toma pastillas para la presión, la arritmia y el colesterol. Su marido sufre de asma, y es diabético. Automáticamente, su hija en la Argentina empezó a recorrer correos privados para enviarle la medicina en caso de tener que prolongar su estadía, pero todos los courriers contestaron lo mismo: no pueden trasladar medicamentos. "Nos agarró un pánico de locos. No podemos estar ni un día sin la medicación. Si me decían que el 28 podía embarcar, me quedaba tranquila. ¿Por qué razón no dejan que manden medicamentos? Se solucionarían muchas urgencias", pregunta Gladys. Allí empezó la travesía para conseguir ingresar en un vuelo de regreso. Escribieron un mensaje de WhatsApp al número que Aerolíneas Argentinas habilitó para estos casos, y el viaje fue reprogramado para volver hoy, en el primer vuelo charter de la compañía para repatriar argentinos, que acaba de salir de la ciudad.

Ahora esperan en la extensa fila de este vuelo especial. Hay muchos barbijos y algunos guantes. El zigzag habitual frente a los mostradores, sigue por el pasillo unos 60 metros. Pero además hay otra cola casi igual de larga: la de aquellos que pensaban que embarcarían hoy y fueron rechazados, o que buscan desesperadamente la certeza de una fecha que los regrese a casa.

"Yo tengo mi pasaje para hoy, es el vuelo que compré inicialmente en despegar.com. Me dijeron que estaba el vuelo confirmado. Pero ahora me dicen que no estamos en la lista, mi asiento se lo dieron a otra persona. Cuando mandé mi consulta por WhatsApp hace tres días a Aerolíneas me habían dicho que mi vuelo estaba vigente, pero hoy no me dejó hacer el check in online. En Despegar decía 'reserva en proceso´", cuenta Sergio Muñoz. Ya entregó el auto y el hotel, y ahora empezará a buscar dónde quedarse.

Opciones en el aeropuerto

Agustín Ríos, un joven de Rosario, no descarta, en cambio, dormir esta noche en el aeropuerto. Ya lleva bastante dinero gastado en vano. "Yo viajé con Aerolíneas y tenia vuelo el 26 desde Nueva York. Había comprado mi pasaje a Nueva York desde Orlando, pero mientras estaba en los parques, a través del WhatsApp de Aerolíneas, me agregaron en un vuelo para ayer desde Nueva York. Enseguida compré un segundo boleto a esa ciudad, para poder llegar al vuelo internacional, pero antes de embarcar en Orlando me aparece cancelado. No me llegó siquiera un mail, me enteré por la aplicación. Por suerte no llegué a embarcar a Nueva York. Entonces ahí mismo me aparecía mi pasaje en un vuelo desde Miami para el día siguiente. Dejamos el hotel que inicialmente teníamos contratado tres días más y nos vinimos rápidamente en auto a Miami. Eramos cuatro, los tres chicos que estaban conmigo embarcaron y a mí me dijeron que no estaba en la lista. Cuando vuelvo a ver la aplicación para mostrarle a la empleada de Aerolíneas, no estaba mi boleto, había desaparecido. No hay nada que puedan hacer. Creo que me voy a quedar a dormir en el aeropuerto e intentar mañana. Ya perdí dos pasajes a Nueva York. El problema es la incertidumbre", cuenta.

Paula tiene 24 años y es de Chaco. Vino a Estados Unidos en el programa de Work and Travel en diciembre. Estaba trabajando en un centro de esquí en Vail, cuando le informan que todo va a cerrar. "Hace cuatro días el centro de esquí de golpe se convirtió en un pueblo fantasma. Primero nos dijeron que cerrarían una semana, y esperamos unos días. Luego dijeron que sería por toda la temporada y que teníamos que irnos. Tras horas al teléfono en Aerolíneas Argentinas me dijeron que viniera al aeropuerto de Miami. Llegué hoy a las 5 de la mañana y cuando se abre el check in , me dicen que no podía embarcar y no sabrían cuándo. Yo acá no conozco, no tengo nada. Me puse a llorar, estaba muy mal. Una mujer de la compañía se ve que tuvo compasión, porque me tomó los datos y me dijo que esperara. Cinco horas después recibí un correo que ya estoy confirmada para el 24 de marzo", relata.

Gladys y Nelson Sequeira, dos argentinos que buscaban embarcar en el primer vuelo charter de Aerolíneas Argentinas Crédito: Lucila Martí Garro

Florencia Buzetti estaba en Clearwater, sobre la costa oeste de la Florida. Su vuelo era para el 21 de marzo. "Al ver que no nos contestaban el WhatsApp en Aerolíneas, dejamos todo y nos vinimos para acá, para tener una fecha cierta de vuelta. Nos dijeron que esperemos a que terminen el check in . Dejamos nuestro hospedaje tres días antes para poder solucionar la vuelta. Somos 12, y ahora tenemos que salir a buscar hotel para todos", explica.

Cancelación de planes

Aun aquellos que lograron ingresar en este vuelo charter tuvieron que cancelar sus planes. Es el caso de Natalí Azcurra, su marido y su hija. "Llegamos hace una semana, habíamos alquilado un motorhome , nuestro plan inicial era recorrer todo Florida. Tuvimos que volver rápido porque nos avisaron que nuestro vuelo se cancelaba. Nosotros no pudimos comunicarnos acá con Aerolíneas, pero mi cuñada sí pudo desde la Argentina. Nos dieron opción de este vuelo, o en un mes. Esperar tanto tiempo se nos hacia imposible, sumado a la cuarentena al llegar. Tuvimos que deshacer todos los planes, porque recién empezaban nuestras vacaciones", aporta.

Adrián es de Tucumán, y estuvo ahorrando por mucho tiempo para llevar a su pequeña hija a los parques de Disney. Pero el viernes que aterrizó en Estados Unidos, salió el comunicado que los parques cerraban tres días después. "Compré tickets para recorrer durante cuatro días los parques, pero solo pudimos hacer dos. Era un mundo de gente. No disfruté, había colas inmensas. Demorábamos una hora y media para subir a un juego. Mi vuelo regresaba por Atlanta, llamé al consulado y me dijeron que viniera al aeropuerto. Pero en el mostrador me dicen que espere, que tienen 30 asientos sobrevendidos. Así que veremos cómo conseguir un hotel cerca, y sino probar mañana".

Mientras el personal del consulado trata de contener a algunos pasajeros varados, algunos se retiran indignados.

"Me parece una vergüenza lo que están haciendo en Aerolíneas. Yo tenia mi vuelo el 25 de marzo. Lo cancelaron. Tengo 77 años, mande el WhatsApp y no me lo contestaron. No me atendieron las llamadas. Vengo acá al aeropuerto y pido para anotarme, me mandan a la cola, pero la gente está acá con valijas para tratar de viajar. A mí me da lo mismo subir mañana o pasado. Pero necesito una respuesta, una fecha, y no tenes con quien hablar. Andaban diciendo en la cola que, al parecer, tanta gente fue a las oficinas de Aerolíneas Argentinas en Doral, que los empleados de las otras oficinas en ese edificio se quejaron. Claro, nadie quiere contagiarse. Por eso me vine al aeropuerto. No queremos volar hoy, solo que me den una fecha", reclama Carlos Bines.

Marcelo Blanco logró comunicarse con Aerolíneas, pero tampoco la historia terminó bien. "Mi vuelo inicial era ayer, pero me pasaron a uno vía Lima para ayer mismo. Llego al aeropuerto con mi valija y me entero que Perú cerró sus fronteras. Nadie me avisó que el vuelo se había cancelado. Ahora estoy esperando. ¿Tengo que venir todos los días a ver qué pasa? Mi mujer está con mis hijos afuera en el auto para que no se agarren nada. Nadie quiere pasar horas en el aeropuerto".

El Consulado al rojo vivo

Leandro Fernández Suárez, cónsul general en Miami, vive los últimos días en una vorágine sin descanso. "En las últimas 48 horas recibimos más de 4000 mails. Abrimos el sábado y domingo de 8 a 22, y tenemos una guardia telefónica para atender requerimientos (305-373-1889). Los argentinos que necesitan regresar en primera instancia deben contactar a la aerolínea donde contrataron su pasaje. En caso de no contar con alternativas de retorno por cancelación de vuelos, se deberá proporcionar sus datos a través de un formulario online, al que se accede en las páginas web de las representaciones argentinas en el exterior. No se trata de un formulario de repatriación. De esa manera será contactado por la aerolínea. Ni el consulado ni cancillería emiten o asignan boletos", explica Fernández Suárez.

En caso de tener un ticket de Aerolíneas Argentinas, los pasajeros serán todos reubicados en sus vuelos especiales. Además, la compañía de bandera tiene convenio con 52 aerolíneas del mundo (entre ellas no están British, Latam, Iberia, o American). Desde la empresa confirmaron que todos los pasajeros que tienen boletos de otras compañías que tienen convenio pueden hacer el canje del boleto, de lo contrario deben comprar un pasaje que cuestan 600 euros desde Madrid, y 500 dólares más impuestos desde Miami.