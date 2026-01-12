El tren Mitre ya no funciona: cuáles son las mejores alternativas de viaje y cuándo se normalizará el servicio

Ante el cierre temporal del Tren Mitre a Tigre, muchos usuarios del transporte público se preguntan cuáles son las alternativas de viaje para llegar a los distintos puntos que alcanza el tren.

Desde el 10 de enero y hasta el 28 de febrero, el ramal Tigre de la línea Mitre interrumpió su funcionamiento de forma total, y el ramal J.L. Suárez y Bartolomé Mitre sufren modificaciones. Esta medida, que durará casi 50 días, forma parte de un plan de modernización de infraestructura impulsado por Trenes Argentinos bajo la actual Emergencia Ferroviaria.

Alternativas de viaje del tren Mitre

Trenes Argentinos ofrece un listado de medios de transporte alternativos para viajar los próximos días. Estas son algunas formas de viajar mientras el ramal Tigre se encuentra interrumpido:

Colectivos: 130, 152, 29, 59, 60, 161, 101, 21, 168, 203, 365, 343, 203, 365, 343.

Subte: líneas C y D.

Trenes: ramal Mitre y Tren de la Costa.

En el caso del ramal Suárez, estas son algunas opciones para continuar el viaje o llegar a Retiro:

Colectivos: 130A, 152, 161, 93C + 151A, 92 + 67A, 114 + 151, 169 + 107, 175, 161, 343, 670, 78B, 87A y 670G

Tren: Línea Belgrano Norte (LBN)

A su vez, estas son las alternativas para viajar cuando no funcione el ramal Mitre que cubren tanto la conexión con la estación Retiro como la posibilidad de abordar distintos medios de transporte hacia otros destinos:

Colectivos: 130A, 152, 93C + 151A, 92 + 67A, 41, 76, 203, 430, 21, 71

Subte: C, D, E, B en combinación con colectivos.

Tren: Tren de la Costa para conexiones desde o hacia el ramal Mitre.

¿Por qué se hacen estas obras?

Las autoridades de Trenes Argentinos explicaron que la principal razón de las obras es el deterioro crítico de las vías y durmientes, que tienen más de 40 años de antigüedad. Actualmente, este desgaste obliga a las formaciones a circular a velocidades muy bajas para evitar riesgos, lo que deriva en las constantes demoras y cancelaciones que sufren los usuarios.

Renovación de vías en el ramal Tigre de la Línea Mitre

El objetivo de los trabajos es:

Garantizar la seguridad operativa.

operativa. Aumentar la velocidad de los trenes.

de los trenes. Renovar infraestructura obsoleta que ya no admite parches temporales.

Se eligieron estos meses para hacer el cierre porque hay menos afluencia de pasajeros en esas semanas por las vacaciones de verano.

¿Qué ramales del Mitre se verán afectados y cómo funcionan?

El ramal Tigre tiene una interrupción total de su servicio.

tiene una de su servicio. Los ramales J. L. Suárez y Bartolomé Mitre funciona de manera limitada entre sus cabeceras y la estación Belgrano R, sin llegar a la terminal de Retiro. Esta limitación se debe a la modernización del sistema de señalamiento en Retiro, que requiere el corte completo de energía por seguridad.

¿Cuándo y por cuánto tiempo se extenderán las obras?

Los trabajos comenzaron el 10 de enero y se extenderán hasta el 28 de febrero, lo que en total serán casi 50 días de interrupción.

¿Qué tipo de obras específicas se realizarán en el ramal Tigre y en Retiro?

En el ramal Tigre se renovarán 7700 metros de vías en sectores de difícil acceso, incluyendo el tendido desde Crisólogo Larralde hasta Laprida, y desde Martín Rodríguez hasta Chacabuco, además del cuadro de la estación Vicente López y puentes clave. También se renovará el sistema de tercer riel y se desconectará y reconectará el sistema de señalamiento.

En Retiro, se desinstalará el viejo sistema de señales centenario y se instalará y probará un nuevo sistema de última generación para una operación más segura.

