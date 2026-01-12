Un 20% menos: las cinco razones que explican la baja del turismo argentino en Chile

MENDOZA.- Chile siempre es un clásico para los argentinos, sobre todo en vacaciones de verano. Viajar hacia ese país es un destino fijo para los turistas, principalmente mendocinos y sanjuaninos. Sin embargo, en esta temporada estival los números no acompañan la tendencia creciente que se esperaba, más allá de las compras convenientes del otro lado de la Cordillera, sobre todo en indumentaria, calzado y tecnología.

Los problemas económicos, por la menor capacidad de ahorro de las familias, sumado a la inseguridad latente en Chile y las largas horas de espera en la montaña, además de las condiciones meteorológicas y los incidentes viales en el corredor bioceánico, incidieron en la decisión de quedarse en la provincia o, en el caso de aquellos de mejor poder adquisitivo, apuntar a destino, como la costa atlántica o el exterior, como Brasil y Estados Unidos.

De acuerdo con un relevamiento realizado por LA NACION de los datos oficiales del flujo en el principal paso fronterizo a Chile basados en el Sistema Integrado Cristo Redentor (SICR), los viajes a Chile desde las Fiestas de fin de año hasta el comienzo de la segunda semana de enero se redujeron más del 20% en relación con la temporada anterior. En cantidad de personas se traduce en los siguientes números: desde el 26 de diciembre del 2024 hasta el 7 de enero del 2025 viajaron a Chile más de 107.000 turistas, mientras que en esta temporada cruzaron la montaña unas 84.000 personas. Es más, para esta fecha, el año pasado, al compararlo con fines de 2023 y enero de 2024, se registró un incremento del flujo turístico argentino superior al 20%, lo que evidenciaba una tendencia creciente que se esperaba superar en la actualidad.

“Sin dudas, el bolsillo sigue mandando a la hora de las vacaciones, y la merma de turistas se percibe en relación con años anteriores. La cuestión cambiaria también incide: ya no es tan favorable, porque te dan menos pesos chilenos por dólar. Además, uno de los problemas que influye son los hechos de inseguridad, ya que generaron temor y dudas de hacer el viaje, en muchos casos. La espera en la Aduana es menor, con un flujo más bajo de vehículos, salvo las jornadas posteriores a la interrupción por cuestiones meteorológicas, ya que se juntan más viajeros”, indicaron a LA NACION desde el sector fronterizo. En las últimas jornadas, la espera máxima de los vehículos en el complejo chileno Los Libertadores tuvo un pico de 4,5 horas, mientras que el año pasado hubo registros de hasta 12 horas de demora.

Los últimos días de 2024, tras la Navidad y en la previa de Año Nuevo, desde el 26 hasta el 31 de diciembre, se movilizaron hacia Chile más de 50.000 personas, mientras que a fines de 2025, en el mismo lapso, cruzaron unas 38.000 personas. Además, desde el 1° hasta el 7 de enero de 2025 viajaron unos 57.000 turistas, mientras que en el mismo plazo en la temporada actual lo hicieron alrededor de 46.000, lo que muestra el descenso en el flujo superior al 20%. A diferencia de la temporada pasada, que hubo una altísima demora en la frontera y filas kilométricas, que llegaron a superar las 12 horas y los 10 kilómetros, respectivamente, en esta oportunidad la espera en la alta montaña fue menor: las máximas dilaciones no superaron las 4 horas y los 4,5 kilómetros de fila para llegar al complejo fronterizo chileno Los Libertadores.

Vale decir que a pesar de la merma en la comparación con los años anteriores, los argentinos que decidieron viajar a Chile no solo lo hicieron para disfrutar de las vacaciones en los principales destinos de playa, como Reñaca, Viña del Mar y La Serena, sino para realizar compras de todo tipo a precios realmente convenientes, con diferencias de hasta 300% con la Argentina. Sin embargo, el temor a sufrir un hecho de inseguridad sigue latente, sobre todo por los reiterados robos en la vía pública y la sustracción de vehículos en las inmediaciones de centros comerciales, por lo que las autoridades, además de prometer un refuerzo en la vigilancia de Carabineros, pidieron extremar los cuidados. Entre las recomendaciones, instan a los visitantes a mantener sus autos en estacionamientos privados o vigilados y evitar dejar mercadería a la vista, al igual que la documentación. En tanto, se solicita llamar a la línea de Emergencia 133 de Carabineros, además de hacer la denuncia formal de inmediato, así como contar con seguro de auto contra robos.