MAR DEL PLATA.- En vísperas del fin de semana largo , cuando había todavía reservas en pie para alojamiento a partir del próximo viernes, el intendente local Guillermo Montenegro fue claro: " Les pedimos a los turistas que no vengan a la ciudad ", dijo, sin eufemismos. Es una medida de precaución para intentar detener el brote de coronavirus .

La advertencia llega poco antes de nuevas medidas que el gobierno comunal sumará en las próximas horas para imponer más restricciones a distintos servicios, en particular el comercio y muy puntualmente aquellos que no son esenciales para la vida cotidiana.

A la par, se difundió un video institucional del Ente Municipal de Turismo (Emtur) local que muestra paisajes y atracciones de Mar del Plata bajo el mensaje "Tenemos todo", que es slogan del destino. "Te lo guardamos para cuando puedas volver", se lee en la placa que cierra con un hashtag que trasciende estas playas: "Yo me quedo en casa".

Al mismo tiempo, en Pinamar, el intendente Martín Yeza firmó un decreto que dispone el cierre de hoteles, restaurantes, bares, balnearios y otros, también en el marco de un paquete de medidas de control sanitario del distrito.

En tanto, el jefe comunal de Monte Hermoso, se mostró en sintonía con sus pares después de la masiva entrada de autos. Alejandro Dichiara pidió que la gente no se acerque a la ciudad para evitar la propagación del coronavirus. Además, adelantó que los comercios, hoteles y locales estarán cerrados para desalentar el turismo por el fin de semana largo.

"Nosotros no tenemos cuarentena obligatoria, cortar el acceso a Monte Hermoso es ir en contra de la Constitución. Hoy lo que pedimos es que se queden en su casa para no transmitir el virus, pero no un acuartelamiento", declaró en una entrevista radial en Futurock.

Solo reserva una flexibilización para aquellos prestadores del rubro gastronómico, a los que se les restringe de manera total los servicios de mesa pero hasta fin de mes -o mientras rija esta medida- se les permitirá la elaboración de comidas para su distribución o envío a domicilio.

Esta resolución llega en vísperas de un fin de semana largo que hasta hace diez días tenía reservas de alojamiento en el 80% de las plazas hoteleras, según el distrito. Esos pedidos se habían caído en su mayoría durante las últimas jornadas y desaparecen ahora con el cierre total de los servicios de alojamiento.

"A los que nos estaban eligiendo les pedimos que no vengan", insistió Montenegro y anticipó que si a alguien se le ocurre instalarse aquí durante el fin de semana largo se encontrará con una oferta que no es la que caracteriza a Mar del Plata como centro turístico.

"Ya restringimos nocturnidad, todos los lugares de esparcimiento cerrados y trabajamos en decretos para limitar lugares abiertos", afirmó y remarcó la prioridad de la gestión en estos días de escenario dominado por los riesgos del coronavirus. "La idea no es recibir a nadie sino que trabajamos en cuidar a los marplatenses", dijo en conferencia de prensa.

En el mismo sentido se normó en Olavarría, a la cabeza de los distritos que se acercaron al límite de las restricciones totales. Aunque no es un destino turístico, también allí se tomaron previsiones profundas. Un decreto del intendente Ezequiel Galli ordenó el cierre de "los lugares y espacios cerrados de concurrencia y permanencia de personas" en los que incluye locales de entretenimiento, religiosos, salones de convenciones y congresos, restaurantes y salas de juego, entre tantos rubros.