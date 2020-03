La fila de los vehículos para ingresar a la ciudad balnearia parece contradecir el contexto de emergencia sanitaria que existe por la pandemia de coronavirus

Después de la masiva entrada de autos a Monte Hermoso , su intendente, Alejandro Dichiara , pidió que la gente no se acerque a la ciudad para evitar la propagación del coronavirus . Además, adelantó que los comercios, hoteles y locales estarán cerrados para desalentar el turismo por el fin de semana largo.

"Nosotros no tenemos cuarentena obligatoria, cortar el acceso a Monte Hermoso es ir en contra de la Constitución. Hoy lo que pedimos es que se queden en su casa para no transmitir el virus, pero no un acuartelamiento", declaró Dichiara en una entrevista radial en Futurock .

Con relación al masivo ingreso de turistas a Monte Hermoso, el ejecutivo fue contundente: "Hay una irresponsabilidad muy grande y poco entendimiento en la gente". Dichiara contó que las filas de ayer los sorprendió. "El tránsito se triplicó", añadió en diálogo con Radio 10 .

El intendente explicó que Monte Hermoso tiene un solo acceso, por lo que el protocolo fue pedir una declaración jurada en la que decían que no tenían ningún síntoma de coronavirus.

"Lo que pasó ayer era lo que preveíamos para el fin de semana largo si había buen clima. La Organización Mundial de la Salud dice que tenemos que quedarnos en casa", pidió.

Sobre las expectativas por el fin de semana largo del 24 de marzo, fue contundente: "La gente no tiene que ir a Mar del Plata, a Monte Hermoso, a las Cataratas ni al Glaciar Perito Moreno. Tenemos que en nuestras casas y no contaminar", sostuvo.

Luego, adelantó que más del 70% de los comercios de Monte Hermoso estarán cerrados. "Y estamos estudiando multar a los que estén abiertos, porque la idea es que no circule gente en la ciudad", agregó.

Se espera desalentar la visita a ciudades turísticas Fuente: LA NACION

Dichiara dio un mensaje claro a los turistas: "Si vienen, va a estar todo cerrado. No va a haber restaurantes, comercios de comida ni hoteles abiertos. Tampoco aparts ni casas para alquilar". El intendente dijo que busca desalentar a los turistas a tomarse un fin de semana cuando lo que hay que hacer es quedarse en las casas. "Monte Hermoso no está para recibir turistas hoy, está para que la gente se quede en su casa", añadió.

La ciudad de Pinamar también estará cerrada

Por su parte, el intendente de Pinamar , Martín Yeza, adhirió a la solicitud de que los turistas no visiten su ciudad. Mediante una publicación en su Twitter persona, dijo: "A todos los que vienen a Pinamar les avisamos que va a estar todo cerrado. Todos los días seguimos aumentando los controles. No son vacaciones, esta todo el país en cuarentena".