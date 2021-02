Coronavirus: nuevas cámaras controlan en los trenes si los pasajeros tienen bien puesto el barbijo

Eran las 17.10 de ayer en la terminal Retiro de la línea ferroviaria San Martín. Una señora se posicionó frente a la cámara del molinete. Tenía su barbijo bajo por el elástico, que estaba desgastado de tanto uso. La fila se demoraba unos instantes porque el dispositivo no le habilitaba el acceso. “Ponete bien el barbijo, por arriba de la nariz, por favor”, le exigió un guardia. La mujer acató la orden y, entonces, la máquina indicó que ya podía apoyar la SUBE. La fila avanzó.

La escena es habitual desde que la compañía Indra instaló un sistema de control de temperatura y tapabocas en ciertos accesos a los trenes del área metropolitana de Buenos Aires (AMBA), que busca incrementar la seguridad en tiempos de Covid-19. Fue desarrollado para la operadora estatal Trenes Argentinos y complementa a los molinetes con lectores de la tarjeta SUBE. Integra medición de temperatura corporal, control de barbijo y validación de pasaje mediante un código QR para disminuir el riesgo de contagios entre los pasajeros.

Ayer, todas las personas que se asomaban a la cámara para abordar el tren San Martín en Retiro venían con el barbijo puesto. Algunas se apresuraban a apagar sus cigarrillos. Otras hacían una pausa con lo que estaban comiendo para cumplir con el requisito del artefacto. “Los que viajan regularmente saben que deben obedecer la norma: sin barbijo no pasan. Si hubiera venido alguien con fiebre, la máquina lo señala y se lo aísla cumpliendo el protocolo. Después llamamos al 107”, comentó el guardia.

Pantallas que controlan temperatura y tapabocas en la terminal Retiro del tren San Martín Ignacio Sanchez

El sistema está instalado desde noviembre y abarca hoy a 350 molinetes de 35 estaciones en las líneas Mitre, Sarmiento, Roca y San Martín. “Las primeras pruebas conceptuales las hicimos a mediados de agosto, en Morón. De Indra dependen la instalación, el soporte, el cableo, el mantenimiento. Después, la parametrización de cómo funciona cada estación la define Trenes Argentinos”, informó la ingeniera Michelle Dudinszky, gerente de operaciones de la empresa.

Por ejemplo, en la terminal Once del ferrocarril Sarmiento, según constató LA NACION, solo se exige el escaneo del código QR de la reserva. “Esa es una decisión operativa del cliente. Ellos definen para distintas líneas el funcionamiento del sistema. Varía dependiendo de la línea y de la banda horaria. El equipo permite las distintas configuraciones”, explicó Dudinszky.

Desde Trenes Argentinos detallaron que la razón por la que allí no se utiliza el control de temperatura y tapabocas propio del sistema es para agilizar el paso de la gente. “Once es una estación completamente distinta a Constitución y a Retiro. Constitución tiene 100 molinetes. Retiro debe tener 80 molinetes, abiertos. Once, por la fisonomía que tiene, son muy pocos molinetes por andén. Para evitar la aglomeración de gente, el control de temperatura se hace con cámaras térmicas y el control de barbijo, con personal propio”, dijeron.

En la terminal Once del tren Sarmiento, por el momento solo están activadas para validar pasajes Ignacio Sanchez

Aunque las cámaras térmicas están en la entrada de los molinetes, y funcionan, coinciden con la fila de la gente que está esperando para sacar el código de la reserva. Por esto, según observó LA NACION, bloquean la imagen de las personas que ya tienen el QR listo y se apresuran para llegar a tiempo al andén. Mientras tanto, un grupo de guardias sí chequeaba que los pasajeros llevaran puesto el barbijo.

“El sistema, como sistema en sí, no tiene una gran demora. Obviamente toma una cantidad de segundos verificar la temperatura y el código QR, pero no implica un gran retraso. Sí hay después interacciones de diferentes índoles: si el usuario final no tiene idea cómo presentar el QR, hasta que alguien de control de evasión explica cómo usarlo obviamente va a llevar unos instantes. También hay otra cosa: el servidor que determina la validez del código QR es del cliente, y eso depende del tiempo de comunicación de la línea. Las demoras existen, pero no son propias del sistema”, aclaró Dudinszky.

El sistema habilita el acceso solamente si se cumplen los requisitos: barbijo bien colocado, temperatura normal y pasaje reservado Ignacio Sanchez

Qué estaciones tienen instalado el sistema

1. Retiro-San Martín

2. Burzaco

3. Once

4. Liniers

5. Flores

6. Caballito

7. Moreno

8. Morón

9. Merlo

10. Constitución

11. Lisandro de la Torre

12. Retiro-Mitre

13. Ezeiza

14. Lomas

15. Temperley

16. Banfield

17. Korn

18. Claypole

19. Glew

20. La Plata

21. 3 de Febrero

22. Ministro Carranza

23. San Martín

24. Mitre

25. Villa Urquiza

26. Villa Pueyrredón

27. J. L. Suárez

28. Pilar

29. San Miguel

30. Villa del Parque

31. Devoto

32. Hurlingham

33. Escalada

34. Lanús

35. Yrigoyen