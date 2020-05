El doctor Pedro Cahn Fuente: Archivo

Pedro Cahn, director de la Fundación Huésped y uno de los integrantes del comité de expertos que asesora al Gobierno sobre el manejo de la pandemia del coronavirus, dijo en una entrevista radial que odia la cuarentena. El especialista se refirió a las polémicas en torno a las prórrogas del aislamiento social y sostuvo que si alguien tiene alguna alternativa, que se la diga.

"Me cuesta entender la militancia anticuarentena", afirmó el infectólogo. Al ser consultado sobre la larga duración de la cuarentena, Cahn retrucó: "Que alguien me explique cuál es la alternativa". El médico contó en diálogo con Futurock que desde hace más de dos meses que no ve a sus nietos y que le "encantaría juntarse con amigos, hacer un asado en familia e ir al teatro y al cine". "Odio la cuarentena, no la amo. Pero más odio a la morbilidad y mortalidad", lanzó.

Al ser consultado por medidas sobre la circulación de gente, indicó: "No veo con buenos ojos que se flexibilice el transporte, hay que ser muy restrictivos". El médico contó que las vías de infección en la ciudad de Nueva York fueron el subte. "Vos podés hacer todo el esfuerzo que quieras, pero si para trabajar te subís a un tren o subte y viajás como solíamos viajar, todo el esfuerzo se liquida", agregó. Para el Cahn, "el intercambio (de personas) entre jurisdicciones no es favorable".

Sobre el aumento de casos positivos, sostuvo: "Nada de lo que estamos viendo ahora tiene que ver con la flexibilización de estos días, tiene que ver con lo que pasó hace 10 o 14 días". El especialista aseguró que si esas medidas tienen algún tipo de efecto, se verá impactado a partir de mediados de la semana próxima. A su vez, añadió: "La mortalidad no aumentó como el número de casos y estamos lejos de situación de saturación en el sistema de salud".

Cahn se refirió al pico de casos de coronavirus: "No nos sorprende que aumente el número de casos, y se explica porque tenemos algunos focos de incendio en los barrios populares". Sin embargo, opinó: "No podemos tener una mirada porteñocéntrica en la cual todo se resuelve según lo que pasa en la Ciudad de Buenos Aires". El especialista explicó que en pocas jurisdicciones crecieron los casos, como en el conurbano bonaerense y en la Ciudad de Buenos Aires, Chaco, Río Negro, Córdoba y La Rioja, mientras que en el resto de las provincias el contagio de los últimos días fue bajo o nulo.