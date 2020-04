La mayoría de los mayores de 70 que salieron a la calle cuentan que viven solos Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

"Me parece pésimo, nos encierran y no nos dejan tener nuestra libertad", opina Eliane Brown. "Yo me cuido y me hacen perder el tiempo: ahora voy al supermercado y si no camino un poco todos los días me vuelvo loca", agrega.

Así se refería esta mañana, camino al supermercado, esta vecina de 88 años sobre la iniciativa del gobierno porteño para desincentivar la circulación de los adultos mayores de 70 años en la Ciudad durante la cuarentena por el nuevo coronavirus .

La medida, publicada esta mañana en el Boletín Oficial , establece la "necesidad" de que todos aquellos adultos mayores que quieran salir a la calle deberán llamar antes al 147 , para dar un aviso que tendrá 48 horas de vigencia, pero no habla de obligatoriedad ni estipula sanciones como habían deslizado el viernes desde el gobierno porteño.

"Llamé a las 6.30 porque tenía miedo de no llegar", cuenta Eliane, mientras camina por un costado de la Plaza Noruega ayudada por su bastón. "Yo no escucho bien y después de hablar me hacían preguntas del 1 al 5", dice enojada.

Como ella, son varios los adultos alcanzados por la medida que la rechazan. Antonio, otro vecino del barrio, es uno de ellos: boleta en mano, se dirige a pagar un servicio, uno de los rubros habilitados hoy, y confiesa que salió a la calle sin llamar al 147.

La Ciudad implementó un programa de asistencia para adultos mayores que están solos pero algunos no se animan a usarlo Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

"Esto no sirve para nada", opina. A los 88 años, vive solo y desconfía de la iniciativa de voluntarios que se ofrecen a acompañar hacer las compras para quienes lo necesiten . "Nadie va a aceptar gente que vaya a su casa, si no sabe si van a actuar como delincuentes", explica. Por esa razón, dice, va a seguir saliendo a la calle como hoy, sin dar aviso.

"La medida no se está implementando porque hoy no nos dieron ninguna indicación como suelen hacer cuando hay un cambio", reconoce una empleada de Tránsito de la Ciudad parada en Avenida Cabildo. "Estamos solo controlando el uso de barbijo en el transporte público", asegura y confirma que, con o sin aviso, esta mañana los adultos mayores salieron igual: "La calle está como siempre".

Inicialmente, la medida estipulaba sanciones para los infractores y enseguida comenzó a cosechar críticas de diferentes sectores sociales, especialmente desde el grupo etario afectado. Uno de los primeros en oponerse fue Eugenio Semino, defensor del Pueblo de la Tercera Edad , calificándola de "error". "Desde el punto de vista gerontológico es anacrónico: es tratar de tutelar casi en forma absurda al adulto mayor", señaló Semino. Luego, un grupo de intelectuales mayores de 70 años publicó una dura carta considerando la iniciativa "discriminatoria, ofensiva y persecutoria".

La resolución que establece el permiso para circular en la ciudad ya no es obligatorio ni prevé sanciones Fuente: LA NACION - Crédito: Ignacio Sánchez

Con el correr de las horas, el gobierno de la Ciudad empezó a suavizarla. Primero, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta anunció que no habría sanciones pero que las autoridades acompañarían los infractores a sus domicilios. Y ayer por la tarde, finalmente, se anticipó que los adultos mayores que estuvieran en la vía pública podrían circular libremente si así lo deseaban.

En un comunicado publicado anoche, Larreta recogió las críticas recibidas y explicó que el objetivo no era "subestimar ni hacer sentir mal a nadie" sino "evitar la mayor cantidad de muertes posibles". Por eso insistió en que aquellos adultos mayores que lo necesiten se comuniquen con el Gobierno antes de salir a la calle para solicitar asistencia.

"Puedo entender que la comunicación pública de esta medida no fue clara al mencionar la palabra 'permiso'. Pero nuestra intención siempre fue, es y será ayudarlos a cuidarse. No buscamos controlarlos ni mucho menos restringir su libertad y su autonomía. Solamente les pedimos que nos llamen antes de salir para que podamos ofrecerles las alternativas que tenemos en la Ciudad para solucionarles sus necesidades, minimizando así las salidas y sus riesgos", decía el comunicado.