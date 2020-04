Referentes de distintas disciplinas dijeron que la medida del gobierno porteño es una forma de "discriminación"

Un grupo de intelectuales mayores de 70 años se sumó, a través de una dura carta, a las críticas contra la decisión del jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, de limitar las salidas a la calle de los grupos de riesgo por edad, en el marco de la pandemia de coronavirus.

"Los abajo firmantes, a quienes abarca el aislamiento de los mayores de 70 años a partir del lunes 20 de abril, nos dirigimos a usted para manifestarle nuestro profundo repudio a dicha medida, por entender que es discriminatoria", expresaron 19 referentes del arte, la academia y el periodismo.

Los firmantes son Oscar Barney Finn; Hugo Beccacece; Edgardo Cosarinsky, Josefina Delgado, Fernando Dozo, Enrique Espina Rawson, Alicia Ferreirós, Mario O. Folchi, Carlos Gutiérrez; Luz Henriquez; Juan Carlos Hiquis; Graciela Melgarejo; María Luisa Lerer; Cristina Mucci; Silvia Plager; María Sáenz Quesada; Juan José Sebreli; Celso Silvestrini; Marcela Solá y Mauricio Wajnrot.

" La manera de proteger a nuestra comunidad no pasa por elegir un grupo que, si bien se ve en situación de riesgo, no es el único (gente que está en tratamiento anti cáncer, que padece asma, EPOC, diabetes, enfermedades que no reconocen edad) y por lo tanto se convierte, bajo la excusa de una pseudo protección, en objeto de discriminación y mal trato", continuaron.

El gobierno porteño informó, la semana pasada, que entrará en vigor, desde mañana, un permiso de circulación obligatorio y específico para todas las personas mayores de 70 años que no estén exceptuadas de cumplir con el aislamiento, con sanciones y multas para quienes reincidieran en salir sin permiso.

"Entiendo que son decisiones antipáticas y difíciles, lo hacemos para cuidar a todos", dijo Larreta el viernes. Y a pesar de las críticas, informó que la Ciudad mantendrá el permiso especial. Aunque descartó las sanciones para quienes violen la medida. En caso de que un mayor de 70 no tenga el permiso tramitado en el 107, las autoridades lo acompañarán a su casa.

"Los adultos mayores de 70 años sabremos cuidarnos, y lo hemos hecho desde hace más de treinta días. Aquellos que necesiten de la ayuda del Estado, sin duda sabrán cómo pedirla", dijeron los intelectuales en la misiva dirigida a Larreta.

La carta se suma a otras declaraciones que trascendieron en el mismo sentido en los últimos días, entre ellos, las del exjuez de la Corte Suprema, Eugenio Zaffaroni, quien sostuvo que la medida "es paternalismo y discriminación etaria pura". Y de la ensayista Beatriz Sarlo, quien lanzó: "En la imaginación de Larreta, los mayores de 70 no trabajamos".

"Seguiremos las instrucciones ya difundidas: compra en negocios de cercanías, farmacias, bancos, y además aportaremos nuestra experiencia de vida para atenuar los efectos de esta crisis mundial", sostuvieron sobre el permiso, que deberá usarse para circular por la vía pública, aunque no será necesario tramitar en los casos de cobro de jubilación, tratamiento médico y vacunación. Sí, se requerirá para otras salidas como compras de alimentos, medicamentos y pago de servicios en locales habilitados, según se informó.

"Primo Levi, Jorge Semprún, Bruno Bettelheim, son solamente algunos de los que padecieron persecuciones y pudieron dar cuenta de sus sufrimientos y contribuir al esclarecimiento de ignominiosos crímenes. No queremos revivir ni repetir estas circunstancias, en un país que desde 1983 ha recuperado la democracia y quiere mantenerla", lanzaron.

Y finalizaron: "Solicitamos la anulación de esta medida y la recuperación de nuestros derechos de ciudadanos".