Coronavirus: podrán ingresar turistas de países limítrofes desde noviembre

El ministro de Turismo y Deportes de la Nación, Matías Lammens, confirmó hoy que se abrirán las fronteras para el ingreso de turistas de los países limítrofes Brasil, Paraguay, Uruguay, Bolivia y Chile, a partir del lunes 2 de noviembre, según se informó en CNN Radio.

"Hemos estado trabajando toda la semana con el Ministerio de Salud, también con la ciudad de Buenos Aires, para permitir la llegada de turistas de países limítrofes a partir no de esta semana que entra, sino de la otra. Seguramente va a estar en el decreto de mañana, a partir del lunes será una decisión administrativa del jefe de Gabinete, la posibilidad de que turistas extranjeros, de los países limítrofes -Uruguay, Brasil, Paraguay, Bolivia y Chile- puedan venir a la Argentina", detalló Lammens en CNN Radio, quien además comentó que calculan que será a partir del 2 de noviembre porque "la decisión administrativa va a estar la semana que viene", pero deberán "programar vuelos, generar cronogramas, poner los pasajes a la venta" y demás cuestiones "que tienen que ver con el comienzo de esta nueva etapa que se demora unos días".

Lammens sostuvo que se les exigirá a los turistas "un PCR negativo para la entrada a nuestro país" y que, por el momento, solo estarán habilitadas las fronteras aéreas y, solo para los uruguayos, la frontera marítima del Puerto de Buenos Aires. "No terrestres en principio. Obedece claramente a la posibilidad de controlar mucho más fácil el flujo. En el caso de Uruguay ya estamos muy avanzados con los protocolos, con la ciudad de Buenos Aires también, con las empresas que traen a los turistas uruguayos, para que se puedan hacer un test de PCR a bordo del barco y ya con la negatividad de ese PCR puedan entrar al país", explicó el ministro.

El funcionario aseguró que esperan el mayor flujo de turistas desde Brasil y comentó: "Entendemos que la situación cambiaria del país es muy atractiva para los turistas extranjeros hoy, así que vamos a tener la posibilidad de regular el flujo, porque en la vía aérea está esa posibilidad, pero creemos que la demanda va a ser alta. En base a estas pruebas piloto vamos a ir viendo cuántos aviones permitimos".

A su vez, afirmó que no habrá limitaciones para el ingreso desde ningún territorio específico dentro de las naciones señaladass. "De los limítrofes [podrán ingresar] de todos porque en Uruguay tienen una situación sanitaria mejor a la nuestra y el resto de los países están en una situación similar, así que no vemos motivo para impedir [la entrada] de algún lugar en particular", dijo.

Sin embargo, puntualizó en que todavía no podrán ingresar turistas europeos a la Argentina. "Es una prueba piloto que hacemos con países limítrofes, entendiendo que el tiempo de vuelo es menor, que es importante estar conectados con los países de la región y que el turismo va a ser uno de los grandes reactivadores de la economía. Más del 50% del total de los turistas que nos visitan vienen de países limítrofes", sostuvo Lammens.

En ese mismo sentido, expresó que en esta "nueva etapa" del país, es clave "tener la posibilidad de un ingreso tan importante como el del turismo" y "la posibilidad de a poco de ir retomando la nueva normalidad a la que nos tenemos que acostumbrar hasta que esté la vacuna, pero en una etapa de reactivación y reconstrucción, que es lo que impone la agenda".

Tal como anunció Lammens, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero se expresó en el mismo sentido con respecto a la actividad turística para Radio El Destape. "Algo de eso vamos a empezar a hacer esta semana, tratando de ver unas experiencias piloto, cómo reanudamos un turismo de países limítrofes, un turismo con muchos cuidados y ver cómo resulta. Están previstos para esta semana algunos ensayos y pruebas pilotos con respecto a esto", dijo el funcionario.

A pesar de ello, refirió: "La Argentina no tiene hoy la posibilidad -producto de la pandemia y el cuidado que tenemos que seguir teniendo- de hacer una apertura total de la industria turística, hoy no están dadas esas condiciones. No es que son arbitrarias de parte del gobierno, son condiciones epidemiológicas. Todavía la Argentina sigue teniendo muchos casos, circulación comunitaria sostenida de coronavirus y, lamentablemente, estamos viendo las familias cómo sufren con algún familiar internado o cuando pierden algún familiar producto de esta enfermedad".

Por ese motivo, Cafiero sostuvo que "hay que seguir cuidándonos", pero sí destacó que "la actividad turística es una actividad importante". Para cerrar, dijo: "Lo que tenemos que hacer es lo que hicimos hasta acá: ir reanudando muy progresivamente, muy paulatinamente".

"Desde el Gobierno nacional tomamos la decisión de abrir la fronteras para recibir turistas de los países limítrofes. En principio será vía aérea, a través de Ezeiza, y vía marítima a través del Puerto de Buenos Aires", dijo el ministro esta mañana en declaraciones a radio Mitre.

En ese marco, explicó: "Hemos trabajado toda la semana con el Ministerio de Salud para crear las condiciones para que esto pueda suceder",

Lammens explicó que la decisión implica "un ingreso importante para nuestra economía y una etapa más en esta pandemia para dar vuelta la página, sin abandonar la lucha contra el virus que nos tiene en plena batalla".

Con información de la agencia Télam

