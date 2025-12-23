Hasta qué hora estarán abiertos los shoppings en Navidad

El Grupo IRSA confirmó la realización de la Noche de los shoppings 2025 para este martes 23 de diciembre, donde 15 establecimientos de todo el país modifican sus horarios para facilitar el consumo masivo previo a la Navidad. Los predios de shoppings suman beneficios económicos y actividades recreativas para los clientes que asisten a los locales en busca de regalos.

¿Hasta qué hora abren los locales comerciales?

Los establecimientos comerciales permanecen abiertos hasta las 4 de la madrugada del miércoles 24 de diciembre. Esta franja horaria excepcional permite a los consumidores realizar sus compras con mayor flexibilidad durante la noche. El esquema de atención rige para la totalidad de los predios participantes en las distintas provincias.

Alto Palermo, uno de los 15 centros comerciales que participan de la "Noche de los Shoppings"

La propuesta comercial incluye beneficios de hasta el 50% en marcas seleccionadas. Esta reducción en los precios finales se aplica en locales de diversos rubros como indumentaria, calzado y accesorios. Los centros disponen de personal de seguridad y servicios reforzados para el flujo constante de personas durante la madrugada.

Centros comerciales con horarios especiales

La nómina de predios que integran esta iniciativa abarca distintos puntos del territorio nacional:

Abasto Shopping

Alcorta Shopping

Alto Avellaneda

Alto Comahue

Alto Noa

Alto Palermo

Córdoba Shopping

Distrito Arcos

Dot Baires Shopping

Mendoza Shopping

Alto Rosario

Patio Bullrich

Ribera Shopping

Soleil Premium Outlet

Terrazas de Mayo

Los comerciantes del barrio de Flores también preparan una alternativa en las cercanías de la avenida Avellaneda. Esta zona comercial busca atraer al público a través de precios competitivos y una extensión horaria nocturna propia.

La Noche de los shoppings 2025 tendrá lugar este martes 23 de diciembre Archivo

Beneficios económicos y financiación bancaria

Las entidades financieras presentan diversos beneficios para los clientes en los 15 centros comerciales. El Banco Galicia ofrece este lunes 22 y el martes 23 de diciembre un 20% de ahorro y seis cuotas sin interés. Los usuarios de la categoría Eminent acceden a una rebaja del 30 por ciento en sus transacciones.

El Banco Macro dispuso un 20% de descuento sin tope junto con 12 cuotas sin interés para sus clientes. El Banco Provincia cuenta con un 20% de rebaja y tres cuotas sin interés en los centros del Área Metropolitana de Buenos Aires. El ICBC brinda beneficios que oscilan entre el diez y el 40 por ciento según el tipo de producto con un plan de pago de hasta seis cuotas.

La Noche de los shoppings 2025 ofrecerá descuentos exclusivos Chay_Tee - Shutterstock

La tarjeta Naranja X brinda un 30% de ahorro mediante el Plan Z y cuotas sin cargo en predios como Abasto Shopping y Alto Avellaneda. El banco Santander incluye ahorros del 25 por ciento general y 30% para clientes Select con un plazo de hasta nueve cuotas. La plataforma digital MODO suma un diez% de descuento adicional a las promociones vigentes de los bancos participantes.

Cronograma de espectáculos y eventos familiares

Cada establecimiento cuenta con una agenda particular de entretenimientos para acompañar las compras de los visitantes. En el Abasto Shopping, el personaje de Papá Noel recibe a los niños para una foto impresa sin cargo. El martes 23 de diciembre el ciclo Abasto Modo Cumbia presenta espectáculos en vivo de Román el Original a las 19 y de Hernán y La Champions Liga pasada la medianoche.

Entre compras, descuentos y shows la foto con Papá Noel vuelve a ser uno de los momentos más esperados de la Noche Shopping

El Alto Palermo dispone de un espacio de Wrap & Lettering destinado a la personalización de envoltorios y cartas. Los más pequeños acceden a un sector de tattoos temporales e intervenciones artísticas en bolsas. El Dot Baires Shopping utiliza la tecnología como eje central con un chatbot para conversar con Papá Noel y fotos creadas con IA. La jornada del martes incluye un show gratuito de Diego Topa para el público familiar.

En el Distrito Arcos, los accesos de las calles Juan B. Justo y Paraguay funcionan como puntos fotográficos. El anfiteatro del lugar aloja a distintos DJs y artistas que musicalizan la tarde y la noche. El Patio Bullrich realiza el sorteo de su calendario de adviento este martes 23 de diciembre tras recolectar los cupones de quienes registraron sus tickets en la aplicación Appa!.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.