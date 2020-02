Coronavirus: qué hacer si uno compró un viaje a una de las zonas afectadas

Los controles comenzaron en el aeropuerto de Ezeiza Fuente: LA NACION - Crédito: Rodrigo Néspolo

Mientras los casos de coronavirus Covid-19 aumentan y se registran infectados en cerca de 40 países, el turismo quedó en el centro de la escena luego de que se determinaran cuarentenas y aislamientos en China y, en las últimas horas, en algunos sectores de Italia.

Quienes ya contrataron paquetes turísticos para algunas de las regiones donde el virus está presente siguen minuto a minuto las novedades del tema, para definir si podrán concretar sus itinerarios o deberán buscar nuevos destinos.

Consultados por LA NACION, operadores turísticos de agencias de viaje tradicionales y online explicaron cuáles son los pasos a seguir y las recomendaciones en caso de que se decida continuar con el viaje.

"En el caso de los circuitos turísticos hay que evaluar qué política aplica cada operador. Si hay países afectados en el itinerario reservado puede haber alteraciones en el recorrido y es posible solicitar el reembolso si el viaje aun no ha sido iniciado", dijo a LA NACION Marilina Ríos, de Kon Tiki Viajes, y agregó: "Además, es posible gestionar con las compañías aéreas un reembolso o dejar abierto el pasaje sin que apliquen penalidades".

En Italia se dispararon las alertas este fin de semana

La agente de viajes explicó que, por ejemplo, los paquetes turísticos contratados para China ya fueron reembolsados. También contó cómo funciona el sistema en caso de haber contratado el paquete en una agencia argentina que trabaja con las mayoristas: "En general, con dos semanas de antelación se define si se altera el circuito, si se cancela, si hay reembolso, si se deja como parte de pago para un circuito en otra zona... Dos semanas previas al inicio del tour se analizan las posibilidades para que el pasajero pueda elegir".

"Si son servicios sueltos, como las noches de alojamiento pre y post tour, hay que chequear las políticas de cancelación de la reserva realizada. Si son tarifas reembolsables o no", detalló Ríos sobre los otros ítems que incluye un viaje, y destacó la importancia del seguro médico. "Muchos pasajeros deciden no contratar seguro porque lo tienen bonificado con una tarjeta. Generalmente son seguros básicos con coberturas que no superan los 20 mil dólares que, en caso de una internación en el exterior, se gasta en tres días. La cobertura debería ser superior a 60 mil dólares y por 100 o 150 dólares adicionales se puede incluir en el programa", dijo.

Las agencias online recomiendan no cancelar los viajes

Consultadas por LA NACION, dos de las principales agencias de turismo online coincidieron en recomendar que las que personas que hayan contratado un viaje pueden continuar con el viaje tal cual fue programado, pero conviene tomar precauciones y sumar un buen seguro médico.

"En términos generales estamos dando las recomendaciones que dio la OMS (Organización Mundial de la Salud). Evitar el contacto con personas que tengan síntomas de gripe (mantener un metro de distancia), lavarse las manos de manera frecuente y evitar mercados o granjas con animales vivos o muertos. Recomendamos también, como siempre, viajar con seguro médico previamente contratado", dijeron desde una de las operadoras.

Desde otra, explicaron: "Confiamos en las medidas que se están aplicando en los principales aeropuertos del mundo para mantener el brote controlado, y en las acciones tomadas por las autoridades de cada país afectado".

Los barbijos están recomendados para aquellas personas que ya se contagiaron de coronavirus

"Siempre recomendamos a nuestros viajeros que estén atentos a las pautas de seguridad que implementan los aeropuertos para este tipo de situaciones, y respetar medidas básicas de higiene para evitar cualquier tipo de contagio, como lavarse las manos con frecuencia y evitar el contacto sin protección con personas sospechosas de contagio o ubicadas en los grupos de riesgo. Además, recomendamos siempre contratar seguro de viaje para contar ante cualquier emergencia médica", dijeron y también destacaron la importancia del seguro médico.

Otro actor del sector recordó: "Todo se tramita a través de la agencia. Ya sea online o una agencia física. Muchas veces pasa que los online no dan respuesta rápida, si en el voucher de compra está aclarada la agencia local, las personas los suelen contactar, pero la respuesta será la misma. Tramitar reembolso y reclamos".

Los consultados coincidieron en que la crisis del coronavirus también puede llegar a transformase en una oportunidad para el turismo receptivo en América Latina. "Españoles preguntan por destinos en América Latina. Estaba de moda para los europeos viajar a Asia, pero por el coronavirus comenzaron a crecer las consultas para venir a la Argentina y a otros países de la zona", aseguraron.