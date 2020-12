Las dos imágenes que generaron sorpresa

José María Costa 29 de diciembre de 2020

Las fotos de los primeros vacunados contra el coronavirus Covid-19 en las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires invadieron los medios de comunicación y redes sociales, por tratarse del comienzo de la campaña de inmunización más grande de la historia.

Entre las decenas de imágenes, que incluyeron gobernadores, ministros de salud provinciales y personal de salud que trabaja en la primera línea para combatir el virus SARS-CoV-2, llamó la atención la de un médico de la capital riojana que aparece vacunándose "dos veces".

Diferentes usuarios de redes sociales se dieron cuenta de las diferencias entre las dos tomas que fueron compartidas por diferentes organismos oficiales de La Rioja. En una, el médico de ambo amarillo era vacunado por una mujer. En la otra imagen, por un hombre.

El protagonista de la historia es el doctor Rafael Fernández, presidente del Comité de Crisis del hospital Vera Barro, que en diálogo con LA NACION aclaró la situación y explicó que solo recibió una dosis de la Sputnik V.

El momento de la vacunación real, que fue en el brazo derecho y con una vacunadora. Crédito: Gobierno de la Rioja

"Había demasiada gente presente y a solicitud de la prensa cambié de lugar. Eso fue lo que sucedió", resumió Fernández, que contó que se encuentra bien tras recibir la primera dosis y que no sintió ninguno de los síntomas leves que pueden aparecer tras recibir la vacuna.

El médico recordó: "Yo soy Covid recuperado. Llevo 4 meses desde el alta. Estoy bien. Me estuve controlando esta mañana y, hasta ahora, no he tenido síntoma alguno".

Fernández, también publicó un descargo en sus redes sociales junto a las dos imágenes: "Quiero aclarar que no me he vacunado dos veces. Esta mañana sucedió que había un conglomerado importante de personas que querían participar de esta primera vacunación".

"Para mayor comodidad de la prensa, se decidió el cambio de lugar y cambio de brazo. El enfermero siguió vacunando su línea y por eso cambió el personal", detalló y agregó: "no sean mal intencionados con las interpretaciones".

El momento de la vacunación simulada, que fue en el brazo izquierdo y con un vacunador. Crédito: Gobierno de la Rioja

Además de la explicación del médico, fuentes consultadas por este medio, explicaron que el motivo de la segunda foto se debió a que debía aparecer en la imagen la vicegobernadora y otros funcionarios que no salieron en la toma donde, efectivamente, se vacunó Fernández.

