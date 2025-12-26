Una familia de argentinos sufrió un robo en un barrio privado en Chile
Ocurrió en la madrugada del lunes en el Condominio Mirador del Faro; los delincuentes se llevaron una camioneta y dinero en efectivo
Una familia de argentinos sufrió esta semana un robo en la localidad de La Serena, en Chile, cuando delincuentes se llevaron una camioneta y US$3500 en efectivo. Las víctimas son oriundas de la provincia de San Juan y quedaron varadas en el país andino.
El hecho ocurrió en la madrugada del lunes, entre las 00.40 y 01.00 en el Condominio Mirador del Faro, un complejo privado que contiene acceso controlado, seguridad las 24 horas y cámaras de videovigilancia. A pesar de esto, los ladrones lograron ingresar al barrio, efectuar el robo en pocos minutos y escapar.
En un lapso de 20 minutos, se llevaron una Toyota Hilux SRX que estaba estacionada a pocos metros de una garita de seguridad. De acuerdo a lo que publicó el portal local Tiempo de San Juan, el vehículo tenía una traba en el volante y la alarma activada. Igualmente, la camioneta fue manipulada, los ladrones rompieron el vidrio, sacaron la traba y escaparon marcha atrás a toda velocidad luego de romper el portón de acceso al complejo.
Además se llevaron US$3500 en efectivo -equivalente a $5.000.000- y la documentación que estaba dentro de la Hilux. El dinero estaba destinado a cubrir los gastos del viaje del grupo y el posterior regreso a San Juan.
La familia está integrada por Carolina Ortiz, su esposo y sus tres hijos, que ahora están varados, sin movilidad por la falta de auto, con susto e incertidumbre. Por otro lado, el hombre, tras enterarse del robo, tuvo que recibir asistencia médica de urgencia por un fuerte dolor en el pecho debido al estrés.
Carolina dialogó con el medio chileno Telesol Diario y manifestó una fuerte preocupación por la seguridad del lugar debido a la maniobra que realizaron los ladrones dentro del condominio privado sin ser descubiertos. Las vacaciones iban a concluir el 5 de enero, pero luego de lo sucedido, la mujer aseguró que nadie tiene ánimos de quedarse.
"Todo fue muy raro": un video, la palabra de la familia sanjuanina que sufrió el robo de una camioneta y dólares en La Serena y las sospechas pic.twitter.com/PAjrKU8biS— Tiempo de San Juan (@tiempodesanjuan) December 22, 2025
El grupo radicó la denuncia ante los Carabineros de Chile, quienes tomaron sus datos e iniciaron una investigación. “Más allá del daño material, queremos visibilizar lo que pasó, alertar a otros turistas y exigir que se investigue cómo pudo ocurrir un robo de esta magnitud en un lugar que se promociona como seguro”, expresó Ortiz.
Más tarde, la mujer habló con Tiempo de San Juan e indicó que el robo se efectuó en “cinco minutos”. A esa hora, guardias de seguridad cumplían con el turno nocturno en el complejo. “Todo fue muy raro”, dijo Ortiz, debido a que desde la salida no se alcanzaba a ver la camioneta, por lo que era “imposible” que los delincuentes identificaran el vehículo. En ese marco, sospecha que alguien les dio aviso sobre la ubicación de la Hilux.
Este hecho se suma a otro robo de una camioneta a una pareja de sanjuaninos a comienzos de este mes en el estacionamiento de un centro comercial en La Serena. “Le puse la traba al volante que había comprado y me aseguré de cerrar bien la camioneta para evitar posibles inhibidores. Cuando fui a buscar la camioneta ya no estaba. Logramos acceder a las cámaras de seguridad y se ve claro cómo sobre las 14 una banda se la lleva”, sostuvo Miguel Rodríguez, víctima del robo, en diálogo con Tiempo de San Juan.
Recomendaciones de la embajada argentina
En medio del aumento de los robos a turistas en Chile, sobre todo en el centro del país, y tras la conmoción por un golpe comando a un micro con 60 mendocinos que viajaban a comprar al país vecino, la embajada argentina emitió una serie de recomendaciones a comienzos de mes para aquellos que viajen.
- Preferir medios de pago digitales (tarjetas de crédito y/o débito) en lugar de dinero en efectivo.
- En el caso de sufrir una pinchadura de un neumático, se sugiere no aceptar ayuda de terceros, atento se trata de la modalidad de robo/hurto más común.
- Evitar dejar los vehículos al cuidado de terceros.
- Preferir el uso de estacionamientos privados, sin dejar equipaje a bordo o pertenencias a la vista.
- Cuidar las pertenencias, sobre todo en centros comerciales y lugares masivos.
- Evitar el uso del celular en la vía pública.
