María Paula Etcheberry
8 de mayo de 2020 • 19:31

Ante la flexibilización del aislamiento preventivo y obligatorio que anunció este viernes el presidente Alberto Fernández , son muchos los rubros que elaboraron protocolos con nuevas normas para poder retomar su actividad. El progresivo relajamiento de la cuarentena, instaurada para frenar la propagación del nuevo coronavirus, inicia una nueva fase en la Argentina.

Rubro por rubro, estas son las medidas de prevención que se establecerán y la situación actual de cada uno. Mientras que algunas actividades ya estaban permitidas desde antes y otras fueron habilitadas ahora, muchas todavía ven lejano su regreso.

Restaurantes

Con cambios. Para adaptarse al nuevo contexto, los restaurantes se inclinaron por opciones como el take away (retiro de la compra en el comercio), la venta de congelados para consumir en casa o abrir despensas donde comprar sus materias primas y productos. Cuando reabran sus puertas, los bares, restaurantes y locales de comida rápida deberán tener mesas de no más de cuatro comensales, separadas de otras contiguas por 2 metros de distancia, según las cámaras del sector. El personal deberá mantener una distancia de 1,5 metros ante cualquier persona. Podría ser el fin de la mesa comunitaria, tendencia de los últimos años.

Transporte

Sin cambios. En los servicios públicos de transporte, todos los pasajeros deberán viajar sentados y se tendrá que respetar el distanciamiento social en las estaciones de subte, tren y en las paradas de colectivo. Se promoverán alternativas de movilidad más sustentables, sobre todo para los viajes más cortos, como bicicletas y caminatas. Se incorporaron procedimientos de higiene para desinfectar con mayor frecuencia estaciones, terminales e instalaciones. Los horarios laborales escalonados son una alternativa que evalúa el ministro Mario Meoni para descomprimir el transporte público. El Presidente advirtió que las industrias que retomen la actividad deberán proveer de medios de transporte a sus empleados, para que no se movilicen en transporte público, reservado exclusivamente para trabajadores esenciales.

El transporte, uno de los focos que mayores cuidados exige Crédito: Tomás Cuesta

Salidas en el espacio público

Con cambios. En la ciudad de Buenos Aires, se permitió que los niños salgan acompañados por sus padres los fines de semana, segmentados por terminación del DNI. En la provincia, cada municipio decidirá si habilita que los niños acompañen a sus padres a hacer compras.

Las salidas recreativas o para hacer ejercicio físico podrán realizarse sin mayores riesgos de contagio siempre que se mantenga una distancia con otras personas de dos metros aproximadamente. Es importante evitar que se conviertan en salidas grupales, y restringirlas sólo al plano individual. Según los especialistas, no hay riesgo de contagio significativo al cruzarse por unos pocos segundos con otra persona en el espacio público. Si el contacto es prolongado, cercano o se interactúa con otra persona, es de vital importancia mantener la distancia.

Paseos en espacios públicos: por poco tiempo y sin que sean grupales Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Escuelas

Sin cambios. Al ser la educación una actividad que todavía ve lejano su regreso, ya se definió que no habrá calificaciones numéricas. Habrá una evaluación conceptual y una valoración del proceso pedagógico del alumno. Excepto la UBA, que exige finales presenciales, las universidades optaron por tomar exámenes parciales y finales online. Cuando se decida, el regreso a clases será escalonado, con prioridad para los alumnos del último año de secundaria, sin posibilidades de solapar un ciclo lectivo con el próximo. El ministro Nicolás Trotta advirtió que no será posible mantener el distanciamiento social en las aulas.

Deportes y gimnasios

Sin cambios. Una vez que sean reabiertos, en los gimnasios tendrá que haber un socio cada 4 metros cuadrados, lo que significa una reducción de más de un 50% de su capacidad. Se suspenderán todas las clases que impliquen contacto y se redistribuirá el equipamiento dejando 2 metros de distancia entre cintas, bicicletas y otras máquinas, según un protocolo elaborado por empresas del sector. La Asociación Argentina de Tenis (AAT) difundió un protocolo en el que recomiendan jugar solo al aire libre y modificar el clásico apretón de manos al final del partido por un "choque de raquetas". Junto con la natación y otros deportes individuales, es un deporte con poco riesgo de contagio.

Hoteles

Sin cambios. Cuando reabran sus puertas, no podrán servir desayuno buffet. Se servirá a la carta. La capacidad de los salones restaurantes se verá reducida en un 50% para mantener la distancia entre los huéspedes. Se recomienda no prestar servicios de gimnasio, spa y pileta, porque son lugares de alta contaminación. Habrá mamparas de separación en la recepción, y se repartirá un kit de higiene de bienvenida a los huéspedes, que incluye un tapabocas y guantes descartables. Los viajes en ascensor serán individuales o por grupo familiar. No habrá valet parking ni traslado de valijas a la habitación. Esas son algunas de las medidas del protocolo que elaboró la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT).

El uso de tapabocas, una obligación que la sociedad respeta Fuente: LA NACION - Crédito: Santiago Filipuzzi

Eventos y fiestas

Sin cambios. El protocolo para realizar eventos -hoy todavía prohibidos- incluye la instalación de túneles de sanitización. También controles de temperatura, y el lavado de manos de todos los invitados apenas ingresen. Se reemplazarán los grandes buffets por bandejas individuales. Habrá menos comidas frías y predominarán las calientes, ya que el virus muere a altas temperaturas. Se analiza entregar a los invitados alcohol en gel al lado de cada plato de comida para que higienicen sus cubiertos. En las mesas se sentarán menos personas y habrá más distancia entre ellas. Al bailar, podría usarse barbijo. Esas son las medidas previstas por la Asociación de Eventos de la República Argentina (Aofrep).

Consultorios médicos

Sin cambios. Fue uno de los nuevos rubros habilitados el 20 de abril. Se atienden sólo consultas con turno previo, y los turnos son más espaciados, para poder respetar la distancia social en las salas de espera, donde hay muchas sillas vacías. Algunos centros de salud también miden la fiebre de los pacientes al llegar al consultorio, y les brindan alcohol en gel como parte de un protocolo para desinfectarse. También recomiendan que los pacientes utilicen un tapabocas. Los odontólogos atienden sobre todo urgencias, por el alto riesgo de contagio.

La limpieza exhaustiva, otro de los puntos centrales en los espacios comunes Crédito: Daniel Jayo

Construcción

Sin cambios. Aunque sólo estaba exceptuada la obra pública, esta semana se volvió a poner en marcha la construcción privada en nueve provincias. El protocolo establece que todo empleador diariamente deberá realizar un estricto control de los empleados, que incluye la toma de temperatura corporal, mientras que la fila de acceso será con una separación mínima de 1,50 metros. A los efectos de evitar aglomeraciones, los trabajadores de las empresas subcontratistas deberán tener diferentes horarios de acceso, informándose el cronograma de ingreso al delegado.

Oficinas

Sin cambios. Las oficinas hoy están casi vacías, pero en algún momento volverán a ser habitadas. Mejorar los sistemas de ventilación, implementar nuevos protocolos de limpieza y controlar la densidad de personas serán ejes centrales. La vuelta del personal será gradual y los ascensores tendrán una capacidad limitada. Los pisos serán rediseñados. Habrá menos reuniones presenciales y las cafeterías y salas de esparcimiento podrían quedar en desuso. No se compartirán escritorios, teclados, teléfonos o mouses. El fichaje con huella digital podría ser reemplazado por un sistema de voz.

Comercios

Con cambios. En la ciudad y en la provincia de Buenos Aires, los comercios de proximidad podrán abrir sus puertas de manera gradual. Lo harán a partir de las 11 de la mañana, para no saturar el transporte público. En provincia, se requiere la autorización de los intendentes.

Si bien algunos están exceptuados, la mayoría de los comercios mantiene sus persianas bajas, o se dedica sólo a hacer envíos. Cuando vuelva la atención al público, la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC) instó a que aquellas actividades que puedan desarrollarse en remoto continúen de esa manera y convocar sólo a aquellos empleados que vivan cerca. La cantidad de clientes en simultáneo en el local se deberá limitar a una persona cada 16 metros cuadrados y, si fuera posible, utilizar un sistema de turnos preestablecidos para evitar filas físicas.

Los locales gastronómicos adaptaron sus costumbres a las necesidades actuales Fuente: LA NACION - Crédito: Marcelo Manera

Empleadas domésticas

Sin cambios. Actualmente sólo están exceptuados quienes se ocupan de la asistencia y cuidado de personas enfermas, con discapacidad, niños/as, adolescentes y adultos mayores. La Unión Personal Auxiliar de Casas Particulares (Upacp) elaboró una serie de recomendaciones, que incluyen utilizar elementos de protección personal descartables o que puedan desinfectarse. Una idea sería que en una primera etapa puedan volver a trabajar las personas que se desempeñan bajo la modalidad "sin retiro" y las que cumplen tareas en jornadas diarias completas, siempre dentro de un mismo lugar de trabajo.