Hay incertidumbre sobre la fecha de reinicio de clases Fuente: Archivo

Soledad Vallejos Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 22 de mayo de 2020 • 11:35

Román Colonna tiene 22 años. Estudia en la Universidad de Buenos Aires ( UBA ) la carrera de licenciatura en Economía, y además trabaja en un banco. "Estoy cursando tercer año, y para este primer cuatrimestre me había anotado en dos materias, una es prácticas para la inclusión social y la otra es análisis matemático 2. Con prácticas seguimos las clases por Zoom dos veces por semana, pero de análisis matemático no hicimos nada. No sabemos mucho qué va a pasar con los parciales y los exámenes finales. Los profesores nos dicen que nos van a mantener al tanto, pero aún no nos dijeron nada sobre las fechas", cuenta Román, que este año solo pudo asistir a clases a la facultad una sola vez. "Después se cortó todo, empezó la cuarentena y acá estamos. Es muy difícil cursar así, y el sentimiento que tengo es de decepción, de un año perdido".

A principios de abril, las autoridades de la UBA habían anticipado que las clases presenciales se retomarían el 1° de junio próximo . Pero no será posible. La prolongación por dos semanas más del aislamiento social y obligatorio decretado por el presidente ante el crecimiento de casos de coronavirus, puso todo nuevamente en pausa, y no hay hasta el momento una nueva fecha. Agosto, quizá, como dijo la última vez el ministro de Educación, Nicolás Trotta, es una posibilidad. Pero no hay certezas y todo dependerá, confiaron desde la UBA, de lo que dispongan las autoridades sanitarias y apruebe el ministerio de Educación, en conjunto con el Consejo Superior de la UBA.

Cuando la actividad académica quedó suspendida, en la mayoría de las trece facultades que conforman la UBA todavía no había iniciado el dictado de clases. De inmediato, cada facultad resolvió la conformación de un comité para comenzar con la modalidad a distancia, con la intención de abarcar la mayor cantidad de asignaturas. Pero hay casos como Medicina, Farmacia, Veterinaria o algunas de las ingenierías, por citar distintos ejemplos, que tienen un gran contenido práctico hospitalario y de laboratorio, donde las actividades presenciales no encajan en el formato Zoom.

"Por ahora los profesores están tratando de dar todo el contenido teórico posible, y cuando se pueda volver a clases retomar las prácticas en el laboratorio -cuenta Matías Freire, que estudia en la facultad de Farmacia y Bioquímica y trabaja en un hospital porteño-. Para mí en este momento es muy complicado. Los horarios en el trabajo cambiaron por la epidemia y se me superponían con las clases virtuales. No estaba disfrutando de la cursada y todo me generaba mucho estrés. La semana pasada decidí dejar todo y retomar cuando se pueda volver a la facu", se lamenta.

¿Qué pasará con las materias correlativas?

El rector de la UBA, Alberto Barbieri, convocó para el miércoles próximo a una reunión de decanos para que cada uno informe sobre cuál es la situación en sus respectivas facultades: qué cantidad de alumnos están participando de las clases virtuales, cómo se implementaron hasta ahora las evaluaciones parciales, cuáles son los requisitos para la aprobación de la cursada de este primer cuatrimestre y cómo se implementará el cronograma de flexibilización para las asignaturas que son correlativas. La intención, explican, es que los alumnos puedan seguir cursando aunque deban los exámenes finales, que solo pueden ser tomados de manera presencial. Los que se iban a tomar en julio próximo, ya fueron suspendidos.

Las facultades no estaban preparadas para la educación remota Fuente: Archivo

Alejandro Martínez es el decano de la facultad de Ingeniería, en la que estudian unos 8000 alumnos. El lunes pasado, Martínez firmó una declaración con una serie de recomendaciones y pautas para definir cómo seguirá la cursada. "Nosotros ya habíamos puesto como fecha de cierre del primer cuatrimestre el 22 de agosto, y con esta última circular estamos ajustando todo lo que tiene que ver con la aprobación de las cursadas, las defensas de las tesis y prever alternativas para las prácticas experimentales, en caso de no poder ejecutarlas hasta la fecha de cierre de este primer cuatrimestre. Nosotros ya teníamos un campus virtual en funcionamiento con 1800 aulas, pero de repente tuvimos que dar de alta otras 200 aulas más. También actualizamos nuestra base de mails e incorporamos unas 6000 direcciones nuevas de correo electrónico. Ahora estamos haciendo una encuesta para saber en qué situación están los alumnos de cada una de las ingenierías y poder dar una mejor respuesta. Nadie estaba preparado para esto", confiesa el decano, que no esconde la preocupación ante la situación de emergencia.

Aulas con capacidad máxima para respetar la distancia social

Volver a clases, dice Martínez, será un desafío. "Estamos discutiendo los protocolos que van a tener que implementarse cuando los alumnos regresen. Nosotros tenemos tres edificios que hay que mantener y que también vamos a tener que readecuar para recibir a los estudiantes. Seguramente el del segundo cuatrimestre sea un esquema combinado entre la enseñanza remota y la presencial. Habrá que estipular capacidades máximas en las aulas para respetar la distancia social y otra serie de recomendaciones que aún están en discusión", señala Martínez.

Ayer por la tarde, el decano de Medicina, Ricardo Gelpi, se reunió por videoconferencia con las demás autoridades de su facultad para hacer una puesta en común. La buena noticia, dice Gelpi, es que alrededor de un 85 % de los alumnos está participando de las clases virtuales. "Es la facultad que más alumnos tiene activos en la modalidad remota -asegura-. Seguimos realizando los test de Covid-19 tanto en nuestra facultad como en el Hospital de Clínicas y el Roffo. Además tenemos unos 7000 inscriptos, entre graduados y no graduados, que participan como voluntarios en tareas relacionadas con la pandemia y la vacunación antigripal".

Gelpi también firmó una circular interna el lunes pasado, en donde quedó asentado que las asignaturas con contenido práctico hospitalario deberán reprogramar esas actividades cuando la autoridad sanitaria lo permita. "Una vez finalizada esta situación de excepción, los alumnos deberán realizar las prácticas correspondientes de cada una de las asignaturas que fueron cursadas bajo la modalidad a distancia, y rendir el final presencial según el orden de correlatividades de su plan de estudios".

En la facultad de Psicología, donde también se dictan las carreras de Musicoterapia y Terapia Ocupacional, admiten que se está elaborando un protocolo de actuación para el personal esencial que va a asistir de manera presencial cuando sea posible. "No para docentes, porque todavía no se sabe cuándo se retomarán las clases -aclaran desde el área de comunicación de la facultad-. Pero hay que comenzar a trabajar para cuando eso suceda, no se puede esperar hasta último momento".

¿Y qué pasará con el segundo cuatrimestre? Aún sin tener resuelta una fecha de vuelta a las aulas, las autoridades de las distintas facultades prefieren ir con cautela y no adelantarse. De todas formas, en la reprogramación del año académico que se resolvió en abril pasado ya estaba contemplada la extensión de las cursadas hasta marzo de 2021. En el medio, habrá vacaciones. Hay mucho por resolver antes de que llegue el receso de verano, que por el momento será del 19 de diciembre hasta el 17 de enero del año próximo.